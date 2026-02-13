Slušaj vest

Rak usne duplje i grla svake godine pogađa veliki broj ljudi, u Srbiji prema pocenama više stotina ljudi. Ovi karcinomi mogu da se razviju na jeziku, desnima, unutrašnjoj strani obraza, nepcu, krajnicima i u grlu.

- Dobra vest je da su mnogi faktori rizika povezani sa svakodnevnim navikama, pa prevencija u velikoj meri zavisi od naših izbora - kaže dr Dipak Murti, specijalista ORL iz bolnice Manipal u Goi (Indija).

Prevencija je najjača zaštita

Prema rečima dr Murtija, porast broja obolelih pokazuje da svest o prevenciji i dalje nije dovoljno razvijena. Ovi karcinomi najčešće nastaju kao posledica dugotrajne iritacije i izloženosti štetnim supstancama.

- Sve veći broj obolelih ukazuje na to da ljudi i dalje ne uspevaju da spreče ovu bolest, iako spada među karcinome koji se najlakše mogu izbeći. Svakodnevne navike imaju ključnu ulogu u smanjenju rizika - kaže dr Murti i otkriva njih sedam koje štite usta i grlo.

Bez duvana u bilo kom obliku

Duvan predstavlja glavni uzrok promena u ćelijama koje mogu da dovedu do raka. Bez obzira na to da li se puši ili žvaće, rizik ostaje visok.

Kada se alkohol i duvan koriste zajedno, opasnost naglo raste Foto: Shutterstock

- Najčešći uzrok raka usne duplje i grla jeste upotreba duvana. Ne postoji bezbedan oblik duvana. Potpuni prestanak pušenja predstavlja najbolju zaštitu, jer smanjuje rizik više nego bilo koja druga mera - upozorava dr Murti.

Oprez sa alkoholom

Alkohol nadražuje osetljivu sluzokožu grla, a osobe koje redovno i u većim količinama konzumiraju alkohol imaju veći rizik od raka usne duplje i grla. Kada se alkohol i duvan koriste zajedno, opasnost naglo raste, jer alkohol olakšava prodiranje štetnih supstanci iz duvana u ćelije, opominje doktor.

Dobra oralna higijena

Čista usna duplja ne znači samo manje karijesa, već i manju verovatnoću hronične upale. Osobe koje ispiraju usta posle obroka i peru zube dva puta dnevno imaju manje infekcija. Time se smanjuje stalna iritacija koja može da dovede do promena u ćelijama.

Osobe koje ispiraju usta posle obroka i peru zube dva puta dnevno imaju manje infekcija Foto: Shutterstock

Na vreme rešavajte probleme sa zubima

Oštri zubi ili loše postavljene proteze mogu stalno da povređuju sluzokožu, ukazuje ORL specijalista.

- Dugotrajno trenje ili povrede tkiva u ustima stvaraju uslove za razvoj malignih promena. Zato je važno da se problemi sa zubima rešavaju na vreme, kako bi se sluzokoža zaštitila od dugotrajnog oštećenja - naglašava.

Simptomi raka grla Simptomi raka grla često su u početku blagi i lako se mogu zameniti sa bezazlenim tegobama, ali ako traju duže od dve do tri nedelje, važno je javiti se lekaru. *promuklost ili promena glasa koja ne prolazi *uporan bol u grlu *osećaj knedle ili stranog tela u grlu *otežano gutanje ili bol pri gutanju *uporan kašalj *bol koji se širi ka uhu *otečeni limfni čvorovi na vratu *neobjašnjiv gubitak telesne težine *neprijatan zadah koji ne prolazi uprkos higijeni usne duplje

Zaštita od HPV infekcije

Humani papiloma virus predstavlja skriveni faktor rizika za rak grla. HPV infekcije često prolaze bez simptoma, zbog čega je prevencija posebno važna. Vakcina protiv HPV-a pruža dugotrajnu zaštitu od karcinoma koje izaziva ovaj virus, kaže dr Murti.

HPV vakcina je zaštita ne samo od raka grla, već i raka grlića materice, penisa, genitalnih bradavica... Foto: Shutterstock

Uravnotežena ishrana

Ishrana bogata voćem, povrćem i integralnim žitaricama pomaže organizmu da popravi svakodnevna oštećenja ćelija.

- Sveže voće i povrće, uz integralne žitarice, pomažu telu da popravi oštećenja koja nastaju tokom dana. Ishrana bogata vitaminima i proteinima jača imuni sistem i njegovu sposobnost da se izbori sa ranim promenama u ćelijama - objašnjava dr Murti.

Redovni pregledi

Rano otkrivanje značajno povećava šanse za izlečenje, dodaje doktor.

- Redovni pregledi omogućavaju lekarima da uoče prve znake bolesti i započnu lečenje na vreme. Ovi karcinomi često u početku ne izazivaju bol, pa je pregled kod stručnjaka najbolja zaštita - kaže dr Murti.