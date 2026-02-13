Kako emotivne veze utiču na imunitet? Stručnjak objašnjava kada su odnosi lek, a kada izvor hroničnog stresa
Ljudi sa partnerima uživaju u praznicima ljubavi, ali prednosti veze se protežu daleko izvan Dana zaljubljenih – pokazuje se da kvalitetna veza pozitivno utiče i na zdravlje i imunitet.
Kako veze utiču na vaš imuni sistem?
Odnosi imaju snažan uticaj na zdravlje našeg imunog sistema
- To je zato što način na koji se povezujemo sa drugima utiče na naš nivo stresa, i opšte blagostanje i emocije, što je usko povezano sa tim koliko dobro funkcioniše naš imuni sistem. Kada osoba ima podržavajuće i ljubavne odnose, telo se oseća bezbedno i opušteno, a to smanjuje hormone stresa poput kortizola, koji u visokim nivoima može oslabiti imuni sistem i učiniti telo sklonijim infekcijama - objašnjava dr Anita Candrom, konsultantkinja za psihijatriju u bolnici u Bangaloru.
Čak i jednostavne radnje poput otvorenog razgovora, deljenja problema, provođenja kvalitetnog vremena i izražavanja zahvalnosti mogu pomoći u smanjenju stresa i jačanju imuniteta. Jednostavno rečeno, pozitivni odnosi deluju kao prirodni štit za telo, dok negativni ili stresni odnosi mogu polako oslabiti imuni sistem tokom vremena.
Zdravstvene koristi ljubavne veze
Prema nekoliko studija, biti u zdravoj i podržavajućoj vezi može povećati vašu sreću. To je zato što zaljubljenost utiče na nivo oksitocina, odnosno hormona sreće, koji podržava vezivanje i udobnost. U vezi sa tim, dr Chandra navodi zdravstvene prednosti podržavajuće i ljubavne veze:
- Zdravi odnosi pružaju emocionalnu podršku, udobnost i osećaj pripadnosti. Ova pozitivna osećanja mogu poboljšati kvalitet sna, smanjiti anksioznost i sniziti krvni pritisak.
- Sve ovo pomaže boljem funkcionisanju imunog sistema.
- Ljudi koji se osećaju voljeno i cenjeno često bolje brinu o svom zdravlju tako što se pravilno hrane, redovno vežbaju i slede lekarske savete, što dodatno jača njihov imunitet.
Mogu li toksične veze negativno uticati na zdravlje?
Jasno je da kvalitetan odnos doprinosi opštem blagostanju, ali postavlja se pitanje – može li narušen odnos imati suprotan efekat na zdravlje? Toksični i hronično stresni odnosi povećavaju nivo dugotrajnog stresa, koji organizam drži u stalnom stanju pripravnosti. Takvo stanje može oslabiti proizvodnju ćelija zaduženih za borbu protiv infekcija i podstaći upalne procese.
- Učestali konflikti, manjak komunikacije, emocionalno zanemarivanje i usamljenost povezani su sa većim rizikom od depresije i anksioznosti, što dodatno narušava imuni odgovor - objašnjava dr Chandra.
Da li vas usamljenost može razboleti?
- Da, ljudi koji se osećaju usamljeno ili društveno izolovano imaju veću verovatnoću da se razbole, duže im treba da se oporave od bolesti, pa čak imaju i veći rizik od srčanih oboljenja i drugih hroničnih stanja. Jake društvene veze takođe mogu pomoći telu da se brže oporavi od bolesti ili operacije, jer emocionalna podrška poboljšava mentalnu snagu i otpornost - zaključuje dr Chandra.
Izvor: onlymyhealth.com
