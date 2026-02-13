Slušaj vest

Ljudi sa partnerima uživaju u praznicima ljubavi, ali prednosti veze se protežu daleko izvan Dana zaljubljenih – pokazuje se da kvalitetna veza pozitivno utiče i na zdravlje i imunitet.

Kako veze utiču na vaš imuni sistem?

Odnosi imaju snažan uticaj na zdravlje našeg imunog sistema

- To je zato što način na koji se povezujemo sa drugima utiče na naš nivo stresa, i opšte blagostanje i emocije, što je usko povezano sa tim koliko dobro funkcioniše naš imuni sistem. Kada osoba ima podržavajuće i ljubavne odnose, telo se oseća bezbedno i opušteno, a to smanjuje hormone stresa poput kortizola, koji u visokim nivoima može oslabiti imuni sistem i učiniti telo sklonijim infekcijama - objašnjava dr Anita Candrom, konsultantkinja za psihijatriju u bolnici u Bangaloru.

Čak i jednostavne radnje poput otvorenog razgovora, deljenja problema, provođenja kvalitetnog vremena i izražavanja zahvalnosti mogu pomoći u smanjenju stresa i jačanju imuniteta. Jednostavno rečeno, pozitivni odnosi deluju kao prirodni štit za telo, dok negativni ili stresni odnosi mogu polako oslabiti imuni sistem tokom vremena.

Zdrava i podržavajuća veza može smanjiti stres, ojačati imuni sistem i doprineti boljem opštem zdravlju Foto: Shutterstock

Zdravstvene koristi ljubavne veze

Prema nekoliko studija, biti u zdravoj i podržavajućoj vezi može povećati vašu sreću. To je zato što zaljubljenost utiče na nivo oksitocina, odnosno hormona sreće, koji podržava vezivanje i udobnost. U vezi sa tim, dr Chandra navodi zdravstvene prednosti podržavajuće i ljubavne veze:

Zdravi odnosi pružaju emocionalnu podršku, udobnost i osećaj pripadnosti. Ova pozitivna osećanja mogu poboljšati kvalitet sna, smanjiti anksioznost i sniziti krvni pritisak.

Sve ovo pomaže boljem funkcionisanju imunog sistema.

Ljudi koji se osećaju voljeno i cenjeno često bolje brinu o svom zdravlju tako što se pravilno hrane, redovno vežbaju i slede lekarske savete, što dodatno jača njihov imunitet. Mogu li toksične veze negativno uticati na zdravlje?

Jasno je da kvalitetan odnos doprinosi opštem blagostanju, ali postavlja se pitanje – može li narušen odnos imati suprotan efekat na zdravlje? Toksični i hronično stresni odnosi povećavaju nivo dugotrajnog stresa, koji organizam drži u stalnom stanju pripravnosti. Takvo stanje može oslabiti proizvodnju ćelija zaduženih za borbu protiv infekcija i podstaći upalne procese.

- Učestali konflikti, manjak komunikacije, emocionalno zanemarivanje i usamljenost povezani su sa većim rizikom od depresije i anksioznosti, što dodatno narušava imuni odgovor - objašnjava dr Chandra.

Da li vas usamljenost može razboleti?

- Da, ljudi koji se osećaju usamljeno ili društveno izolovano imaju veću verovatnoću da se razbole, duže im treba da se oporave od bolesti, pa čak imaju i veći rizik od srčanih oboljenja i drugih hroničnih stanja. Jake društvene veze takođe mogu pomoći telu da se brže oporavi od bolesti ili operacije, jer emocionalna podrška poboljšava mentalnu snagu i otpornost - zaključuje dr Chandra.

Toksični i hronično stresni odnosi mogu oslabiti imunitet i povećati rizik od psihičkih i fizičkih zdravstvenih problema Foto: Shutterstock

