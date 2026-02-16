Boli vas grlo kada zevate? Ovih 8 problema mogu biti uzrok
Bol u grlu je jedan od onih simptoma koji nas mogu iznenaditi u svakodnevnim situacijama – posebno kada zevamo. Možda ste primetili da vas grlo boli kada govorite, gutate ili čak spavate. Takav bol može biti neprijatan i ometati svakodnevne aktivnosti, a uzroci su raznovrsni – od jednostavnih prehlada do ozbiljnijih stanja.
U nastavku predstavljamo osam najčešćih razloga zašto vas grlo boli kada zevate, kako prepoznati simptome i kada je vreme da posetite lekara.
Streptokokna upala grla
Streptokokna upala grla je bakterijska infekcija koja izaziva izuzetno bolno grlo. Gutanje, kašljanje ili zevanje mogu pogoršati bol. Pored toga, možete iskusiti:
- drhtavicu
- groznicu
- otečene limfne čvorove
- bele mrlje u grlu
Uzrokovana je infekcijom streptokokom grupe A, a dijagnoza se potvrđuje brisom grla. Lečenje uključuje antibiotike i lekove protiv bolova, kao što su oni koji se mogu kupiti bez recepta, i grgljanje slanom vodom.
Postnazalno curenje
Postnazalno curenje nastaje kada se sluz iz zadnjeg dela nosa sliva u grlo. Može biti uzrokovano alergijama, infekcijama ili gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB).
Ovaj iscedak može izazvati neprijatno i bolno grlo koji se pogoršava zevanjem i gutanjem. Lečenje podrazumeva rešavanje osnovnog uzroka, kao što su: terapija GERB-a, antihistaminici za alergije ili razređivanje sluzi fiziološkim sprejom za nos.
Virusna infekcija
Virusne infekcije, poput obične prehlade ili gripa, najčešći su uzrok bola u grlu (faringitisa). Ove infekcije se često javljaju u hladnijim mesecima i lako se šire u domaćinstvu. Ostali simptomi mogu uključivati:
- groznicu
- bol u mišićima i zglobovima
- osip
- otečene limfne čvorover
Bol obično nestaje nakon nedelju dana, a lečenje je simptomatsko - lekovi koji se izdaju bez recepta i kućni lekovi. Antibiotici nisu efikasni kod virusnih infekcija.
Iritansi iz okoline
Različite čestice u vazduhu mogu iritirati grlo, uzrokujući bol koji se pogoršava zevanjem, kašljanjem ili gutanjem. Često se ne osećamo loše. Mogući iritansi uključuju:
- hemikalije
- toplan, suv vazduh
- smog
- dim
Prevencija je najvažnija mera kada je u pitanju izlaganje iritansima. Iako nije moguće potpuno izbeći sve iritanse, smanjenje izloženosti može značajno smanjiti učestalost bolova u grlu.
Mononukleoza
Mononukleoza je virusna infekcija koja izaziva izuzetno bolno, otečeno grlo. Bol se pogoršava gutanjem, kašljanjem i zevanjem. Ostali simptomi uključuju:
- bolove u telu
- ekstremni umor
- groznicu
- osip
- otečenu slezinu
Lečenje je simptomatsko: odmor, tečnosti i lekovi protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta.
Rak grla
Rak grla može izazvati razne simptome, uključujući bol u grlu, kvržicu u zadnjem delu grla, otok vrata, glavobolje i zagušenje.
Ova vrsta raka je češća kod muškaraca i ljudi između 50 i 60 godina. Lečenje je individualizovano i može uključivati zračenje, operaciju ili hemoterapiju.
Tonzilitis (upala krajnika)
Tonzilitis je oticanje krajnika, limfoidnih organa koji se nalaze u zadnjem delu grla. Najčešće ga izazivaju virusi, ali mogu ga izazvati i bakterije, kao što je streptokok.
Otečeni krajnici izazivaju bol u grlu, a tonzilitis je najčešći kod dece, mada se može javiti i kod odraslih. Lečenje zavisi od uzroka: virusni tonzilitis se leči simptomatski, dok bakterijski tonzilitis zahteva antibiotike.
Peritonzilarni apsces
Peritonzilarni apsces je džep ispunjen tečnošću u zadnjem delu grla, obično kao komplikacija tonzilitisa. Može izazvati jak bol, otežano otvaranje usta, govor, gutanje, pa čak i disanje u teškim slučajevima.
Ovaj apsces mora lečiti lekar. Lečenje uključuje dreniranje apscesa i, u nekim slučajevima, tonzilektomiju (uklanjanje krajnika).
Kako ublažiti bol u grlu kod kuće?
Ublažavanje bola u grlu obično podrazumeva rešavanje osnovnog uzroka, ali postoji niz kućnih sredstava koji mogu pomoći:
- topli napici
- med (ne davati deci mlađoj od 1 godine)
- lekovi protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta, prilagođeni uzrastu i stanju (aspirin ne treba davati osobama mlađim od 19 godina)
- grgoljanje slanom vodom
- sisanje kockica leda
- pastile za grlo
Kada posetiti lekara?
Bol u grlu može biti kratkotrajan i privremen, ali može biti i simptom ozbiljnijeg stanja. Trebalo bi da posetite lekara ako primetite:
- krv u sluzi ili pljuvački
- dehidraciju
- otežano disanje
- čest refluks kiseline
- bol ili otok u zglobovima
- bol ili otežano gutanje
- osip
Ako vaši simptomi ne nestanu u roku od nekoliko dana ili se pogoršaju nakon poboljšanja, važno je da posetite lekara.
