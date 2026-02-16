Slušaj vest

Bol u grlu je jedan od onih simptoma koji nas mogu iznenaditi u svakodnevnim situacijama – posebno kada zevamo. Možda ste primetili da vas grlo boli kada govorite, gutate ili čak spavate. Takav bol može biti neprijatan i ometati svakodnevne aktivnosti, a uzroci su raznovrsni – od jednostavnih prehlada do ozbiljnijih stanja.

U nastavku predstavljamo osam najčešćih razloga zašto vas grlo boli kada zevate, kako prepoznati simptome i kada je vreme da posetite lekara.

Streptokokna upala grla

Streptokokna upala grla je bakterijska infekcija koja izaziva izuzetno bolno grlo. Gutanje, kašljanje ili zevanje mogu pogoršati bol. Pored toga, možete iskusiti:

drhtavicu

groznicu

otečene limfne čvorove

bele mrlje u grlu

Uzrokovana je infekcijom streptokokom grupe A, a dijagnoza se potvrđuje brisom grla. Lečenje uključuje antibiotike i lekove protiv bolova, kao što su oni koji se mogu kupiti bez recepta, i grgljanje slanom vodom.

Streptokokna upala grla je bakterijska infekcija koja izaziva izuzetno bolno grlo. Foto: Shutterstock

Postnazalno curenje

Postnazalno curenje nastaje kada se sluz iz zadnjeg dela nosa sliva u grlo. Može biti uzrokovano alergijama, infekcijama ili gastroezofagealnom refluksnom bolešću (GERB).

Ovaj iscedak može izazvati neprijatno i bolno grlo koji se pogoršava zevanjem i gutanjem. Lečenje podrazumeva rešavanje osnovnog uzroka, kao što su: terapija GERB-a, antihistaminici za alergije ili razređivanje sluzi fiziološkim sprejom za nos.

Virusna infekcija

Virusne infekcije, poput obične prehlade ili gripa, najčešći su uzrok bola u grlu (faringitisa). Ove infekcije se često javljaju u hladnijim mesecima i lako se šire u domaćinstvu. Ostali simptomi mogu uključivati:

groznicu

bol u mišićima i zglobovima

osip

otečene limfne čvorover

Bol obično nestaje nakon nedelju dana, a lečenje je simptomatsko - lekovi koji se izdaju bez recepta i kućni lekovi. Antibiotici nisu efikasni kod virusnih infekcija.

Različite čestice u vazduhu mogu iritirati grlo, uzrokujući bol koji se pogoršava zevanjem, kašljanjem ili gutanjem Foto: Shutterstock

Iritansi iz okoline

Različite čestice u vazduhu mogu iritirati grlo, uzrokujući bol koji se pogoršava zevanjem, kašljanjem ili gutanjem. Često se ne osećamo loše. Mogući iritansi uključuju:

hemikalije

toplan, suv vazduh

smog

dim

Prevencija je najvažnija mera kada je u pitanju izlaganje iritansima. Iako nije moguće potpuno izbeći sve iritanse, smanjenje izloženosti može značajno smanjiti učestalost bolova u grlu.

Mononukleoza

Mononukleoza je virusna infekcija koja izaziva izuzetno bolno, otečeno grlo. Bol se pogoršava gutanjem, kašljanjem i zevanjem. Ostali simptomi uključuju:

bolove u telu

ekstremni umor

groznicu

osip

otečenu slezinu

Lečenje je simptomatsko: odmor, tečnosti i lekovi protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta.

Mononukleoza je virusna infekcija koja izaziva izuzetno bolno, otečeno grlo. Foto: Shutterstock

Rak grla

Rak grla može izazvati razne simptome, uključujući bol u grlu, kvržicu u zadnjem delu grla, otok vrata, glavobolje i zagušenje.

Ova vrsta raka je češća kod muškaraca i ljudi između 50 i 60 godina. Lečenje je individualizovano i može uključivati zračenje, operaciju ili hemoterapiju.

Tonzilitis (upala krajnika)

Tonzilitis je oticanje krajnika, limfoidnih organa koji se nalaze u zadnjem delu grla. Najčešće ga izazivaju virusi, ali mogu ga izazvati i bakterije, kao što je streptokok.

Otečeni krajnici izazivaju bol u grlu, a tonzilitis je najčešći kod dece, mada se može javiti i kod odraslih. Lečenje zavisi od uzroka: virusni tonzilitis se leči simptomatski, dok bakterijski tonzilitis zahteva antibiotike.

Peritonzilarni apsces

Peritonzilarni apsces je džep ispunjen tečnošću u zadnjem delu grla, obično kao komplikacija tonzilitisa. Može izazvati jak bol, otežano otvaranje usta, govor, gutanje, pa čak i disanje u teškim slučajevima.

Ovaj apsces mora lečiti lekar. Lečenje uključuje dreniranje apscesa i, u nekim slučajevima, tonzilektomiju (uklanjanje krajnika).

Bol u grlu možete ublažiti uz pomoć toplih napitaka, meda, slane vode... Foto: Shutterstock

Kako ublažiti bol u grlu kod kuće?

Ublažavanje bola u grlu obično podrazumeva rešavanje osnovnog uzroka, ali postoji niz kućnih sredstava koji mogu pomoći:

topli napici

med (ne davati deci mlađoj od 1 godine)

lekovi protiv bolova koji se mogu kupiti bez recepta, prilagođeni uzrastu i stanju (aspirin ne treba davati osobama mlađim od 19 godina)

grgoljanje slanom vodom

sisanje kockica leda

pastile za grlo Kada posetiti lekara?

Bol u grlu može biti kratkotrajan i privremen, ali može biti i simptom ozbiljnijeg stanja. Trebalo bi da posetite lekara ako primetite:

krv u sluzi ili pljuvački

dehidraciju

otežano disanje

čest refluks kiseline

bol ili otok u zglobovima

bol ili otežano gutanje

osip