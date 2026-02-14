Slušaj vest

Starenje donosi i brojne zdravstvene probleme, a demencija je jedan od najčešćih. Ona podrazumeva pad mentalnih sposobnosti koji utiče na svakodnevni život, jer utiče na pamćenje, razmišljanje i ponašanje. Naučnici stalno tragaju za načinima da se rizik smanji, a jedno od najnovijih istraživanja donosi ohrabrujuće rezultate: redovno čitanje i pisanje tokom života mogu značajno da utiču na očuvanje kognitivnih funkcija u starosti.

Novo istraživanje objavljeno je u časopisu „Neurology“, medicinskom glasilu Američke akademije za neurologiju. Rezultati pokazuju da čitanje, pisanje, ali i učenje stranih jezika mogu da smanje rizik od demencije i do 40 odsto, posebno kada je reč o Alchajmerovoj bolesti, njenom najčešćem obliku.

Autor studije, Andrea Zamit iz Medicinskog centra Univerziteta Raš u Čikagu, istakao je da nalazi pokazuju koliko život proveden u intelektualno podsticajnom okruženju može da utiče na zdravlje mozga u kasnijim godinama.

- Naši rezultati ohrabruju, jer pokazuju da redovno bavljenje mentalno stimulativnim aktivnostima tokom života može da napravi razliku u očuvanju kognitivnih sposobnosti - poručio je Zamit.

Demencija nije samo zaboravnost

Kako podseća dr Anjani Kumar Šarma, direktor neuronauke u bolnicama CK Birla u Džajpuru (Indija), prvi znaci demencije ne podrazumevaju samo zaboravnost.

Demencija utiče na promene u ponašanju i rasuđivanju Foto: Shutterstock

- Rani simptomi mogu da budu poteškoće u pronalaženju reči, problemi sa planiranjem i donošenjem odluka, dezorijentacija u vremenu i prostoru, često ponavljanje pitanja, gubljenje stvari, kao i promene u ponašanju i rasuđivanju. Članovi porodice često primete ove promene pre samog pacijenta - kaže on.

Prema njegovim rečima, demencija nastaje zbog postepenog oštećenja moždanih ćelija, a najčešći uzroci su Alchajmerova bolest, oštećenja krvnih sudova usled moždanog udara ili dugotrajnog povišenog pritiska, kao i druga neurodegenerativna oboljenja.