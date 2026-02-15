Grčevi mogu da se jave i kao neželjeni efekat pojedinih lekova

Slušaj vest

Trnci ili trnjenje u nogama spadaju među tegobe koje mnogi ljudi dožive makar povremeno. Najčešće ih povezujemo sa lošim sedenjem ili kratkotrajnim pritiskom na nogu, ali ako se ponavljaju ili traju duže, mogu da ukazuju na ozbiljniji zdravstveni problem.

Jedan od najčešćih uzroka trnjenja u nogama jeste dijabetes. Dugotrajno povišen šećer u krvi može da ošteti nerve, pa se javljaju peckanje, utrnulost ili gubitak osećaja u stopalima i potkolenicama. Slično oštećenje nerava može da nastane i kod osoba koje godinama unose veće količine alkohola, što je drugi čest uzrok ovih tegoba.

Ipak, trnci ne moraju uvek da znače hroničnu bolest. Mogu se javiti i zbog pritiska na nerv ili krvni sud, na primer kada dugo sedite u istom položaju ili spavate nezgodno. Kod nekih ljudi javljaju se i tokom napada panike ili izražene anksioznosti.

Kada dođe do pritiska na živac u donjem delu leđa, bol i trnjenje mogu da se šire niz nogu Foto: Shutterstock

Vrlo čest uzrok trnjenja nogu su i problemi sa kičmom, posebno lumboišijalgija ili diskus hernija. Kada dođe do pritiska na živac u donjem delu leđa, bol i trnjenje mogu da se šire niz nogu. U težim slučajevima, kada tegobe dugo traju ili se pogoršavaju, ponekad je potrebna i operacija.

Kada se tegobe ne smeju ignorisati

Nedostatak određenih vitamina, pre svega vitamina B1, B6, B12 i vitamina E, takođe može dovesti do oštećenja nerava i pojave trnjenja. Slične tegobe mogu izazvati i pojedini lekovi, kao i izlaganje teškim metalima.

Trnci u nogama ponekad su i deo šire kliničke slike, pa se javljaju kod bolesti štitne žlezde, bubrega ili jetre, ali i kod autoimunih i neuroloških oboljenja, poput Sjogrenovog sindroma, reumatoidnog artritisa ili multiple skleroze.