Holin, ranije poznat i kao vitamin B4, važna je supstanca koja učestvuje u metabolizmu masti

Slušaj vest

Masna jetra se najčešće povezuje sa prekomernim unosom šećera, gojaznošću i metaboličkim poremećajima, ali to nije jedini mogući uzrok. U pojedinim slučajevima, problem može da bude i nedovoljan unos određenih nutrijenata, među kojima se posebno izdvaja holin.

Holin, ranije poznat i kao vitamin B4, važna je supstanca koja učestvuje u metabolizmu masti i radu jetre. Kada ga nema dovoljno, jetra teže "iznosi" mast iz svojih ćelija, pa se ona zadržava tamo gde ne bi trebalo, čak i kod osoba koje se hrane relativno uravnoteženo. Zbog toga je, prema rečima diplomiranog naturopate Jelene Pack, važno da se ne posmatraju samo simptomi, već i uzroci koji mogu da stoje u pozadini masne jetre.

- U praksi, masna jetra često sreće kod žena koje nemaju žučnu kesu, koje su dugo na niskomasnoj ili veganskoj ishrani, kao i kod onih sa određenim genetskim varijacijama ili hormonskim promenama. U takvim situacijama, potrebe za holinom mogu da budu veće nego uobičajeno - navodi na svom Instagram profilu.

Zato se, kako objašnjava, zdravlje jetre ne uključuje jedan savet ili jednu namirnicu. Važnu ulogu imaju i protok žuči, adekvatan unos holina, pravilna apsorpcija masti, kao i hormonski status i individualne potrebe organizma.

- Jetra ne zadržava mast "namerno", već najčešće reaguje na neravnotežu u organizmu - sugeriše Jelena Pack.

Najbolji izvori holina

Naučno je dokazano da ljudi sa slabom sposobnošću pamćenja i visokim holesterolom imaju veoma često nedostatak ovog vitamina, a u stresu je njegova koncentracija znatno niža.

Osobe sa oslabljenim pamćenjem i visokim holesterolom često imaju nedostatak ovog vitamina Foto: Shutterstock