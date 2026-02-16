Slušaj vest

Podrigivanje je prirodan telesni proces koji nastaje kada se progutani vazduh nakupi u želucu. Uzroci mogu biti jednostavni - poput gutanja previše vazduha tokom jela ili razgovora - ali i povezani sa određenim zdravstvenim stanjima.

Šta je zapravo podrigivanje?

Podrigivanje (eruktacija) je prirodan proces oslobađanja vazduha iz želuca kroz usta. Svaki put kada progutate hranu ili piće, progutate i određenu količinu vazduha. Taj vazduh rasteže želudac dok ne dostigne granicu zapremine. Tada se mišić na donjem delu jednjaka (koji povezuje grlo i želudac) opušta, omogućavajući vazduhu da izađe kroz usta — što dovodi do podrigivanja.

Svako s vremena na vreme podrigne. To je normalna telesna funkcija koja pomaže da se višak vazduha izbaci iz digestivnog sistema. Povremeno podrigivanje nije razlog za brigu. Međutim, ako je učestalo i preterano, može ukazivati na neko osnovno oboljenje. Ako ste zabrinuti zbog čestog podrigivanja, obratite se lekaru kako bi se isključili medicinski uzroci.

Podrigivanje (eruktacija) je prirodan proces oslobađanja vazduha iz želuca kroz usta. Foto: Shutterstock

Šta izaziva podrigivanje?

Brojni faktori mogu dovesti do preteranog podrigivanja. To uključuje unošenje previše vazduha, određene namirnice i pića, kao i postojeća zdravstvena stanja.

Gutanje vazduha je najčešći uzrok. To se može desiti ako:

jedete ili pijete prebrzo

razgovarate dok jedete

žvaćete žvaku

sisate tvrde bombone

pijete gazirana pića

pušite

nosite protezu koja ne naleže dobro

imate hronično curenje sekreta niz zadnji zid ždrela ili zapušen nos

dišete na usta

hrčete ili koristite CPAP aparat

Određene namirnice i pića takođe mogu izazvati pojačano podrigivanje jer se teže vare ili stvaraju gasove tokom varenja. To uključuje:

pasulj

grašak

sočivo

kupus

crni luk

brokoli

karfiol

Podrigivanje može biti i simptom refluksne bolesti Foto: Shutterstock

Podrigivanje može biti simptom određenih medicinskih stanja. Za postavljanje dijagnoze, lekar će uzeti u obzir i druge simptome. Ta stanja mogu uključivati:

Gastroezofagealnu refluksnu bolest (GERB): stanje kod kojeg se želudačna kiselina vraća u jednjak

stanje kod kojeg se želudačna kiselina vraća u jednjak Funkcionalnu dispepsiju: hronične smetnje sa varenjem koje izazivaju bol u stomaku, osećaj sitosti ili nadutosti tokom i nakon obroka

hronične smetnje sa varenjem koje izazivaju bol u stomaku, osećaj sitosti ili nadutosti tokom i nakon obroka Gastroparezu: stanje kod kojeg su mišići želuca usporeni

stanje kod kojeg su mišići želuca usporeni Gastritis: zapaljenje sluzokože želuca

zapaljenje sluzokože želuca Peptični ulkus: ranice na jednjaku, želucu ili gornjem delu tankog creva

ranice na jednjaku, želucu ili gornjem delu tankog creva Intoleranciju na laktozu: nemogućnost pravilnog varenja laktoze iz mlečnih proizvoda

nemogućnost pravilnog varenja laktoze iz mlečnih proizvoda Infekciju bakterijom Helicobacter pylori (H. pylori)

Prekomerni rast bakterija u tankom crevu (SIBO)

Sindrom ruminacije: poremećaj ishrane kod kojeg se neprobavljena hrana vraća iz želuca

poremećaj ishrane kod kojeg se neprobavljena hrana vraća iz želuca Aerofagiju: nesvesno gutanje vazduha, naročito u stanjima anksioznosti, stresa ili nervoze

Ako se uz podrigivanje javi bol u grudima — naročito jak, stežući ili koji se širi u ruku ili vilicu — trebalo bi odmah potražiti medicinsku pomoć Foto: Shutterstock

Da li podrigivanje može biti znak srčanog udara?

Samo podrigivanje nije tipičan znak srčanog udara. Srčani udar se najčešće ispoljava bolom u grudima, otežanim disanjem, slabošću ili nelagodnošću. Međutim, važno je znati da simptomi ponekad mogu biti netipični.

Ako imate podrigivanje, verovatnije je da je povezano sa hranom ili načinom ishrane. Ipak, ako se uz podrigivanje javi bol u grudima — naročito jak, stežući ili koji se širi u ruku ili vilicu — trebalo bi odmah potražiti medicinsku pomoć.

Drugi simptomi srčanog udara mogu uključivati:

mučninu

znojenje

vrtoglavicu

izražen umor pri fizičkom naporu Kako se leči podrigivanje?

Podrigivanje je prirodan proces i obično ne zahteva lečenje. Međutim, ako je preterano i ne prolazi, trebalo bi da se obratite lekaru kako bi se utvrdio eventualni uzrok. Terapija zavisi od osnovnog problema, ali može uključivati izbegavanje određenih namirnica i pića, kao što su:

gazirana pića (pivo, sokovi)

hrana bogata ugljenim hidratima

mleko i mlečni proizvodi (moguće alternative su mleko bez laktoze ili biljna mleka poput bademovog i sojinog)

Lekar može preporučiti i dijetu sa niskim sadržajem FODMAP namirnica, koja podrazumeva izbacivanje hrane koju organizam teže apsorbuje i koja može izazvati stvaranje gasova.

Ako često podrigujete važno je izbegavati gazirana pića Foto: Shutterstock

Kako ublažiti podrigivanje kod kuće?

Možete pokušati da legnete u položaj sa kolenima privučenim ka grudima ili na bok, dok gasovi ne prođu. Takođe bi trebalo da izbegavate:

žvakanje žvake

brzo jedenje

konzumiranje hrane i pića koji izazivaju gasove Moguće komplikacije ako se ne leči

Uobičajeno podrigivanje ne zahteva lečenje, ali to zavisi od uzroka. Ako je preterano, može ukazivati na problem u digestivnom sistemu. Bez lečenja, simptomi se mogu pogoršati i mogu se pojaviti dodatne tegobe dok se ne postavi dijagnoza i ne započne terapija.

Može li se podrigivanje sprečiti?

Podrigivanje je prirodan proces, ali ga ponekad možete smanjiti izbegavanjem faktora koji ga izazivaju. Da biste ga sprečili:

sedite dok jedete i jedite polako

izbegavajte gazirana pića i alkohol

uzimajte probiotike za bolju probavu

redovno vežbajte, uz poseban fokus na jačanje mišića trupa

Oobratite se lekaru ako podrigivanje ne prestaje ili ako se javi bol u stomaku, slabost, dijareja Foto: Shutterstock

Kada se javiti lekaru?

U većini slučajeva podrigivanje nije ozbiljan problem. Međutim, obratite se lekaru ako ne prestaje ili ako se jave drugi simptomi, kao što su:

povišena temperatura

bol u stomaku

neobjašnjiv gubitak telesne težine

umor

utrnulost

slabost

vraćanje hrane u usta ili povraćanje

dijareja

Povremeno podrigivanje nije razlog za brigu i može čak ublažiti nadutost i nelagodnost. Međutim, ako je učestalo i izraženo, razgovarajte sa lekarom kako biste isključili eventualno osnovno zdravstveno stanje.