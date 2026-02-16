Ricinusovo ulje u pupku može imati spoljne koristi za kožu, dok njegovi efekti na varenje još nisu naučno potvrđeni

U poslednje vreme na društvenim mrežama postao je popularan trend — stavljanje ricinusovog ulja u pupak kao navodni način da se poboljša varenje i smanji nadutost.

Ricinusovo ulje je tradicionalno koristila ajurvedska medicina, ali medicinski stručnjaci upozoravaju da nema naučnih dokaza da nanošenje ulja u pupak utiče na unutrašnje organe, kao što su stomak ili creva.

Kako ricinusovo ulje deluje? Ricinusovo ulje sadrži jedinjenja sa antiinflamatornim i antioksidativnim svojstvima i može da hidrira kožu kada se koristi spolja.

Kada se uzima oralno, ono deluje kao snažan laksativ, što znači da može da izazove pokretanje creva.

Zbog toga ga je FDA odobrila kao oralni stimulativni laksativ, ali se ne preporučuje kao prvi izbor zbog nuspojava poput grčeva.

Da li ricinusovo ulje u pupku pomaže varenju i nadutosti?

Prema stručnjacima, ne postoje dokazi da stavljanje ulja u pupak direktno poboljšava varenje, smanjuje nadutost ili utiče na probavni sistem i unutrašnje organe. Sva eventualna osećanja olakšanja više su povezana sa opuštajućim efektom masaže stomaka nego sa samim uljem koje se stavlja u pupak.

Moguće prednosti spoljne upotrebe Ricinusovo ulje može hidrirati i omekšati kožu zahvaljujući masnim kiselinama koje sadrži.

Rizici i neželjeni efekti Ulje može ostaviti fleke na odeći.

Ako imate osetljivu kožu, mogu se javiti crvenilo ili svrab.

Oralna upotreba ricinusovog ulja može izazvati neravnotežu elektrolita, jake grčeve, proliv i dehidrataciju — posebno kod osoba sa osetljivim stomakom ili određenim zdravstvenim stanjima.

Trudnice bi trebalo da izbegavaju oralno uzimanje jer može izazvati kontrakcije. Zaključak

Ako vas interesuje da probate stavljanje ricinusovog ulja u pupak i nemate zdravstvenih problema, ta praksa verovatno nije veoma rizična, ali nema pouzdanog medicinskog dokaza da će imati konkretne zdravstvene koristi. Kao i uvek, pre isprobavanja ovakvih trendova preporučuje se razgovor sa lekarom.

Napomena Sadržaj ovog teksta ima isključivo informativnoi karakter i ne predstavlja medicinski savet, dijagnozu niti preporuku za lečenje. Informacije o narodnim, biljnim ili alternativnim metodama ne mogu zameniti savet lekara. Pre primene bilo koje terapije, obavezno se posavetujte sa nadležnim zdravstvenim stručnjakom i ne sprovodite terapiju na svoju ruku.