Dijabetes može izazvati stalni umor jer telo ne koristi pravilno šećer za energiju

Slušaj vest

Osećaj umora, mentalne magle ili neobjašnjive stalne gladi mnogi često pripisuju stresu i lošem snu. Ipak, kod nekih ljudi ovi simptomi mogu ukazivati na ozbiljniji problem. Stručnjaci upozoravaju da uporni umor takođe može biti rani znak upozorenja da se insulinska rezistencija postepeno akumulira u vašem telu.

Stanje se ne pojavljuje preko noći, već mogu proći godine pre nego što rezultati testova šećera u krvi postanu abnormalni i dijagnostikuje se dijabetes tipa 2.

Za magazin Onlymyhealth, dr G. Krišna Mohan Redi, konsultant i dijabetolog bolnice u Indiji, objasnio je da se početni simptomi insulinske rezistencije ignorišu jer podsećaju na uobičajeni umor i iscrpljenost u načinu života. Prepoznavanje ovih suptilnih "crvenih zastavica" rano može pomoći ljudima da preokrenu proces pre nego što napreduje.

Šta je insulinska rezistencija i zašto se razvija sporo?

Insulin pomaže u premeštanju glukoze iz krvotoka u ćelije, gde se koristi za stvaranje energije.

- Ćelije u telu su neosetljive na insulin kod insulinske rezistencije. Da bi nadoknadio, pankreas luči dodatni insulin kako bi održao nivo šećera u krvi na normalnom nivou - rekao je dr Redi.

Stalna želja za slatkišima, hlebom ili prerađenim ugljenim hidratima je još jedan pokazatelj insulinske rezistencije Foto: Shutterstock

Da li je u pitanju umor ili insulinska rezistencija?

Dugo vremena, nivo šećera u krvi može izgledati normalno, ali sistem je opterećen iznutra. U ovoj fazi može početi da se javlja nekoliko simptoma, često dve ili više godina pre dijagnoze. Evo nekoliko crvenih zastavica na koje bi trebalo obratiti pažnju:

Osećaj gladi u roku od sat vremena nakon jela

Među mnogim indikatorima, najčešći je osećaj gladi uprkos konzumiranju onoga što je trebalo da bude zadovoljavajući obrok.

Obično insulin takođe pomaže mozgu da prenese signal sitosti. Kada je insulinska signalizacija oslabljena, mehanizam koji reguliše osećaj sitosti ne funkcioniše kako treba. Zbog toga se glad brzo vraća, ponekad već sat ili dva nakon obroka.

Pospanost posle obroka i pad energije oko 15 časova

Dr Redi je dodao da umor posle ručka ili popodnevni pad energije mogu biti posledica i drugih problema, a ne samo premora i previše obaveza.

- Kada ćelije ne reaguju dobro na insulin, glukoza se ne može efikasno apsorbovati da bi se koristila kao energija. Kao kompenzaciju, telo oslobađa dodatni insulin. Ovo povremeno može dovesti do relativnog smanjenja glukoze u cirkulaciji, uzrokujući:

iznenadnu pospanost

mentalnu maglu

nizak nivo energije

smanjenu koncentraciju

Popodnevni umor može ukazivati na insulinsku rezistenciju i slab odgovor mišića na insulin Foto: Shutterstock

Jaka želja za šećerom i rafinisanim ugljenim hidratima

Stalna želja za slatkišima, hlebom ili prerađenim ugljenim hidratima je još jedan pokazatelj. Prisustvo visokog nivoa insulina u krvi može dovesti do neravnoteže u kontroli apetita, hormona i sistema nagrađivanja u mozgu. Ovo povećava želju za brzom energetskom hranom, posebno slatkim grickalicama.

To može dovesti do začaranog kruga – više rafinisanih ugljenih hidrata vodi ka većoj proizvodnji insulina i obrnuto.

Povećanje masnoće na stomaku bez ukupnog povećanja telesne težine

Jedan od ključnih metaboličkih markera je povećanje masnog tkiva na abdomenu. Masnoća koja se nalazi u dubokim slojevima oko struka (visceralna mast) je hormonski aktivna i oslobađa upalne hemikalije koje pogoršavaju insulinsku rezistenciju.

- Ovo će se desiti čak i kod osoba koje nisu fizički gojazne. Povećanje obima struka, uske pantalone ili centralizovana telesna masnoća uz konstantnu telesnu težinu ne bi trebalo da prođu nezapaženo - kaže doktor.

Povećanje masnog tkiva oko struka, čak i bez gojaznosti, može ukazivati na insulinsku rezistenciju Foto: Profimedia

Promene na koži oko vrata i ispod pazuha

Koža takođe može pokazati vidljive znake insulinske rezistencije u ranoj fazi. To uključuje:

male kožne izrasline

tamne, baršunaste mrlje oko vrata

slično zatamnjenje u pregibima ispod pazuha ili prepona

Ove promene su često povezane sa stanjem poznatim kao akantoza nigricans, koje je usko povezano sa povišenim nivoima insulina.

Kada se javiti lekaru i koje korake preduzeti na vreme?

Ako je prisutno više simptoma poput stalnog umora, želje za hranom, nagomilavanja masnoće na stomaku i promena na koži, dr Redi naglašava da je važno javiti se na ranu medicinsku procenu. Lekari mogu preporučiti metaboličke testove kao što je OGTT, ( test opterećenja glukozom) kao i promene načina života.

Trening snage, kvalitetniji san, pravilna ishrana i smanjenje unosa rafinisanih ugljenih hidrata neke su od ranih mera koje mogu pomoći u poboljšanju osetljivosti na insulin – pod uslovom da se primene na vreme.