Slušaj vest

Iako se analiza urina često posmatra kao rutinska provera, njen ključni deo, pregled sedimenta, predstavlja prozor u stanje bubrega i celog urinarnog sistema.

Za razliku od hemijske analize pomoću test štapića za urin koja meri prisustvo supstanci poput proteina, šećera ili krvi, mikroskopski pregled otkriva ono što je nevidljivo oku, ćelijske elemente i strukture čije prisustvo može biti ključni trag u dijagnostici.

Postupak je jednostavan, uzorak urina se centrifugira da bi se odvojila tečnost od čvrstih čestica, a dobijeni talog ili sediment se zatim detaljno analizira pod mikroskopom.

Upravo u ovom sedimentu kriju se odgovori koji mogu spasiti živote, jer se u njemu mogu naći crvena i bela krvna zrnca, različite vrste epitelnih ćelija, bakterije, kristali i, što je najvažnije, takozvani cilindri.

Mikroskopski pregled otkriva ono što je nevidljivo oku, ćelijske elemente i strukture čije prisustvo može biti ključni trag u dijagnostici Foto: Shutterstock

Dijagnostička moć

Dijagnostička moć sedimenta leži u njegovoj sposobnosti da razjasni i potvrdi nalaze dobijene test trakom, ali i da ukaže na probleme koje hemijska analiza uopšte ne može da otkrije. Na primer, ako traka pokazuje prisustvo krvi u urinu, samo mikroskop će otkriti da li su to stvarna crvena krvna zrnca (eritrociti), što ukazuje na krvarenje negde u sistemu, ili slobodni hemoglobin ili mioglobin, što može biti znak raspada mišića ili hemolize.

Štaviše, izgled samih eritrocita daje lekaru ključne informacije o poreklu krvarenja. Otkriće takozvanih izomorfnih, ili normalno oblikovanih, eritrocita ukazuje na problem u donjem urinarnom traktu, kao što je infekcija, kamen u bešici ili tumor. S druge strane, pojava dismorfnih, deformisanih eritrocita je jasan znak da je krv prošla kroz bubrežne filtere (glomerule) i da uzrok bolesti leži u samim bubrezima.

Bubrezi imaju veliku rezervu i krvni pokazatelji poput kreatinina počeće da rastu tek kada je izgubljeno oko 50 procenata njihove funkcije Foto: Shutterstock

Promene u urinu često prethode promenama u krvi

Ono što čini ispitivanje sedimenta nezaobilaznim alatom je činjenica da promene u urinu često prethode promenama u krvi.Bubrezi imaju veliku rezervu i krvni pokazatelji poput kreatinina počeće da rastu tek kada je izgubljeno oko 50 procenata njihove funkcije.

Međutim, sediment u urinu može signalizirati opasnost mnogo ranije. To jasno pokazuju slučajevi iz kliničke prakse, gde su nalazi poput ćelija bubrežnog epitela i ćelijskih cilindra u urinu ukazivali na akutno tubularno oštećenje bubrega danima pre nego što je nivo kreatinina u krvi alarmantno porastao.

U takvim situacijama, rano prepoznavanje problema omogućava blagovremeno lečenje i sprečava trajno oštećenje bubrega ili potrebu za dijalizom.

Razlika između infekcije urinarnog trakta i kontaminiranog uzorka

Jedan od najspecifičnijih nalaza u sedimentu urina su cilindri. To su proteinski cilindri koji se formiraju isključivo u bubrežnim tubulama i stoga su direktan dokaz bolesti koja pogađa sam bubreg. Njihov sastav precizno otkriva o kom se procesu radi.

Mikroskopski pregled može razlikovati pravu infekciju urinarnog trakta od kontaminiranog uzorka Foto: Shutterstock

Na primer, eritrocitni cilindri, koji sadrže crvena krvna zrnca, gotovo su siguran znak glomerulonefritisa, inflamatorne bolesti bubrežnih filtera. Leukocitni cilindri ukazuju na upalu bubrega (pijelonefritis), dok su voštani cilindri znak teške, hronične bolesti bubrega. Zbog svoje krhke prirode, cilindri se brzo raspadaju, zbog čega je ključno analizirati svež uzorak urina, poželjno u roku od dva sata od sakupljanja.

Pored toga, mikroskopski pregled može razlikovati pravu infekciju urinarnog trakta od kontaminiranog uzorka. Veliki broj pločastih epitelnih ćelija u urinu je znak da uzorak nije pravilno prikupljen i da je kontaminiran ćelijama kože.

Analiza takvog uzorka može dovesti do lažno pozitivnih rezultata na bakterije i nepotrebnog propisivanja antibiotika, što stvara dodatne troškove i doprinosi razvoju rezistencije na lekove.

Stoga je pregled sedimenta urina jednostavan, jeftin i izuzetno koristan dijagnostički test koji pruža ključne informacije o zdravlju bubrega i urinarnog trakta, koje se ne mogu dobiti nijednim drugim rutinskim pregledom.