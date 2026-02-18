Slušaj vest







Nakon 50. godine žlezda prostate se postepeno uvećava i može da prevaziđe svoj standardni obim i do 10 puta. Problemi sa mokrenjem su početni pokazatelj ovog procesa i uključuju učestalo mokrenje, noćna ustajanja, osećaj neodložnosti mokrenja, otežano pražnjenje bešike i slab mlaz urina. Kako je većina navedenih tegoba slična tegobama i kod karcinoma prostate, važno je da se zna da za ova dva medicinska problema postoje savremena hirurška rešenja. Zato je od primarne važnosti, već kod prvih sumnji, da se konsultujete sa urologom.

LASER MED je uveo u Srbiju i već 6 godina (a u Bugarskoj 13 godina) sprovodi lečenja adenoma prostate Tulijum laserom, u potpunosti u skladu sa međunarodnim medicinskim standardima. Laserski sistem je lider tehnološki gledano, jačine od 200 vati i preciznosti ulaska u tkivo od 0,2 mm. Tim laserskih urologa akumulirao je bogato iskustvo u praksi. Nakon intervencije mlaz je jak, bistar i urin teče bez poteškoća, što može da Za adenom prostate laserska hirurgija Tulijumom od 200 vati rešenje je bez kompromisa

se poredi samo sa periodom mladosti. Muškarci koji su živeli sa trajno postavljenim kateterom, oslobađaju ga se konačno. Posredstvom precizno dozirane laserske energije, tkivo se uklanja najbezbolnijom tehnikom u laserskoj hirurgiji – vaporizacijom. Ovom tehnikom tkivo se zagreva do visoke temperature i „isparava“ milimetar po milimetar polazeći od centralnog dela prostate prema granicama njene kapsule. Kod laserskih sistema male snage i velikim stepenom prodiranja u tkivo hirurg je prinuđen da koristi tehniku enukleacije kojom se tkivo reže po granicama kapsule prostate, te stvara rizik od probijanja njene kapsule.

Foto: Promo







S Tulijumom od 200 vati ne postoji veličina prostate koja se ne može ispariti. Uklanjanjem naraslog tkiva prostate oslobađa se protok urina i nakon nekoliko dana uspostavlja se mokrenje sa jačinom mlaza iz mladosti. Iskustva urologa iz Laser Meda sa Tulijum laserom od 200 vati pokazuju: odlične kliničke rezultate, udružene sa velikim zadovoljstvom pacijenata. U LASER MEDU Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA. NOVO U Srbiji ► Fusion/ fuzijska biopsija prostate sa virtualnim navigatorom

Automatizovana je tehnologija najviše klase u svojoj oblasti, koja pruža konačnu dijagnozu. Objedinjuje mogućnosti 2 metode: magnetne rezonance i ultrazvučnog skeniranja. Slike se spajaju (fuzija) i stepen osetljivosti otkrivanja karcinoma u početnom stadijumu je veći, jer su sumnjive zone virtualno uokvirene. Odlikuje se brzim i pouzdanim rezultatom. ► Online konsultacije za lasersku I robotsku hirurgiju prostate - sa urologom iz Bugarske na srpskom. U Bugarskoj ► Robot-asistirana hirurgija kod karcinoma prostate, bubrega, uretera Robotski asistirana operacija uz primenu robota nove generacije - Versius®, pruža veću udobnost, beskrvnost i bezbednost zahvaljujući unapređenoj preciznosti, otvorenom tipu konzole i izuzetnoj funkciji robotskih ruku – režim „punog zgloba“.

LASER MED – 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika i 13-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.