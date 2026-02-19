Samo pet minuta lagane aktivnosti odmah po buđenju može ublažiti jutarnji skok šećera u krvi, poboljšati osetljivost na insulin i stabilizovati energiju tokom dana

Nagli porast šećera u krvi ujutru je čest, posebno kod ljudi sa insulinskom rezistencijom, predijabetesom ili dijabetesom tipa 2. Nakon prospavane noći, telo prirodno oslobađa glukozu i hormone stresa kako bi vas probudilo. Međutim, ukoliko neko nema pravilnu jutarnju rutinu, to može dovesti do naglog porasta ili pada nivoa šećera i nedostatka energije kasnije tokom dana. Dobra vest je da pet minuta jutarnjeg kretanja može da pomogne u ublažavanju tog skoka i poboljšanju dnevne kontrole šećera, kaže endokrinolog dr Maheš DM.

- Lagana jutarnja aktivnost odmah po buđenju pokreće mišiće, poboljšava insulinski odgovor i pomaže u snižavanju nivoa glukoze u krvi, bez potrebe za teretanom ili dodatnom opremom - navodi doktor.

Zašto šećer u krvi skoči ujutru

Tokom ranih jutarnjih sati, telo proizvodi hormone koji povećavaju nivo šećera u krvi da vas pripreme za suočavanje sa danom. Ova pojava poznata je kao jutarnji skok šećera, odnosno takozvani efekat zore. Kod zdravih ljudi, insulin glatko reguliše ovo povećanje. Međutim, regulacija je niža kod ljudi sa insulinskom rezistencijom ili dijabetesom. Kao rezultat toga, nivo glukoze se povećava ujutru, a energija pada kasnije.

Navika jutarnjeg kretanja od pet minuta

Dr Maheš preporučuje jednostavnu rutinu koju bi trebalo pratiti. Dodaje da je cilj stimulisati mišiće i pokrenuti ih u aktivnom korišćenju glukoze. Prema njegovim rečima, efikasne opcije uključuju:

brzo hodanje u mestu

lagano penjanje stepenicama

čučnjevi sa sopstvenom težinom

vežbe marširanja ili koračenja

dinamičko istezanje

lagani, povezani pokreti

Istezanje pomaže očuvanju pokretljivosti, mišića i energije kako starimo Foto: Shutterstock

Kako pet minuta kretanja snižava šećer u krvi

Kada se mišići kontrahuju, oni izvlače glukozu iz krvotoka da bi je koristili kao gorivo, čak i kada je aktivnost insulina ograničena. Ovo pomaže u smanjenju šećera koji je u cirkulaciji. Kratka jutarnja aktivnost može pomoći na sledeće načine:

smanjite akutne skokove glukoze

povećajte osetljivost na insulin

rano aktivirajte metabolizam

poboljšajte nivo energije

smanjite pad šećera usred jutra Uloga tople vode i jutarnjeg sunca

Čaša tople vode pre početka kretanja može da pomogne u hidrataciji nakon prospavane noći. Dr Maheš dodaje da adekvatna hidratacija pomaže cirkulaciji, metaboličkim reakcijama i proizvodnji energije. Pored toga, pomaže ljudima da se lakše pokrenu, posebno onima koji osećaju jutarnju ukočenost.

- Kada je to moguće, obavljanje ove petominutne rutine blizu prozora ili napolju dodaje još jednu prednost: rano izlaganje sunčevoj svetlosti - preporučuje dr Maheš.

Jutarnja sunčeva svetlost pomaže u regulisanju cirkadijalnog ritma i hormonskih signala koji upravljaju kontrolom šećera u krvi, osećajem gladi i kvalitetom sna. Izlaganje čak i tokom kratke šetnje ili istezanja može da pomogne u resetovanju biološkog sata.

Čaša tople vode pre početka kretanja može da pomogne u hidrataciji nakon prospavane noći Foto: Shutterstock

Ko bi trebalo da preduzme mere predostrožnosti Iako je reč o aktivnosti niskog intenziteta, osobe sa srčanim oboljenjima, poremećajima ravnoteže, izraženim bolovima u zglobovima ili uznapredovalim komplikacijama dijabetesa trebalo bi da se posavetuju sa lekarom pre uvođenja nove rutine, poručuje dr Maheš.