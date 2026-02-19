Na biološki sat utiču i navike poput sna, ishrane, fizičke aktivnosti i stresa

Za dobro varenje i dugoročno zdravlje nije važno samo šta jedemo, već i kako odmaramo posle obroka. Položaj tela tokom spavanja i ležanja može značajno da utiče na rad želuca, creva i jetre, objašnjava dr Vera Šćepanović, naglašavajući da pojedini položaji olakšavaju varenje, dok ga drugi mogu dodatno opteretiti.

- Želudac se nalazi sa leve strane stomaka i u njemu vlada kisela sredina, zahvaljujući hlorovodoničnoj kiselini koja razlaže hranu, pre svega proteine. Na ulazu i izlazu iz želuca nalaze se mišićni prstenovi, takozvani sfinkteri, koji se otvaraju i zatvaraju u zavisnosti od faze varenja. Kada je želudac napunjen i završi svoj deo posla, sadržaj prelazi u creva, gde sredina postaje bazna i varenje se nastavlja - objašnjava doktorka na Instagramu.

Upravo zbog tog prirodnog toka, položaj tela posle obroka ima veliki značaj. Kada osoba leži na levom boku, sadržaj želuca ostaje "u činiji", odnosno zadržava se u prirodnom položaju, što omogućava mirno i pravilno varenje. Ako se legne na desni bok, želudac se nalazi u položaju "prevrnute činije", pa sadržaj lakše može da se pomera u nepoželjnom smeru. Ležanje na leđima smatra se neutralnim položajem, dok ležanje na stomaku, naročito posle obroka, može da stvori dodatni pritisak i oteža varenje.

- Zato se zdravim osobama savetuje da posle obroka ne leže odmah, ali ako su umorne, najpovoljniji položaj je ležanje na levom boku. Na isti način, odojčad i nepokretni bolesnici posle obroka trebalo bi da budu okrenuti na levi bok, dok se pred sledeći obrok mogu okretati na leđa ili desni bok, jer je varenje tada već završeno - sugeriše doktorka.

Važnu ulogu ima i jetra

Važnu ulogu u ovom procesu ima i jetra, koja se nalazi sa desne strane stomaka. Ona proizvodi žuč, koja se izlučuje u creva i učestvuje u varenju masti. Kako žuč teče sa desne na levu stranu, položaj tela može da utiče na njen prirodan tok, pa je važno izbegavati položaje koji stvaraju pritisak na jetru i ometaju oticanje žuči.