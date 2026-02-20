da li ste znali?

Odeća je samo jedan deo problema, uz plastiku iz ambalaže, kućnih predmeta i kozmetike

Kada se govori o hormonskom disbalansu, najčešće se pominju ishrana, stres, manjak sna ili lekovi. Retko ko pomisli da i odeća koju nosimo svakog dana može da ima izvesnu ulogu. Ipak, sve je više istraživanja koja ukazuju na to da sintetičke tkanine, poput poliestera i najlona, mogu tiho da doprinesu hormonskom opterećenju organizma, posebno kada se saberu sa drugim uticajima savremenog načina života, kaže dr Prudviraj Sanamandra, endokrinolog i dijabetolog.

- Kada mi se pacijenti obraćaju zbog hormona, fokus je uglavnom na ishrani, stresu, snu ili terapiji. Odeća se gotovo nikada ne pominje. A ono što nosimo svakog dana satima je u direktnom kontaktu sa kožom, od jutra do večeri - podećadr Sanamandra.

Poliester i najlon proizvode se iz hemikalija na bazi nafte. Tokom proizvodnje prolaze kroz različite procese obrade, uključujući bojenje, završne premaze, a ponekad i dodatke koji tkaninu čine otpornom na fleke ili vatru.

- Neke od tih supstanci spadaju u hemikalije koje ometaju rad hormona. One mogu da imitiraju prirodne hormone ili da blokiraju njihove receptore - objašnjava dr Sanamandra.

Toplota, kortizol i metaboličke posledice

Koža nije potpuno nepropusna barijera. U uslovima toplote i znojenja, male količine određenih supstanci mogu da prodru kroz površinski sloj. Jednokratno izlaganje nema značajan efekat, ali dugogodišnje svakodnevno nošenje istih materijala doprinosi ukupnom hemijskom opterećenju organizma.

Najčešći poremećaji štitne žlezde su hipotireoza ili hipertireoza, sa različitim, često neupadljivim simptomima Foto: Shutterstock

- Sintetičke tkanine zadržavaju toplotu više nego prirodna vlakna, a kada telo dugo ostaje pregrejano, raste nivo kortizola, hormona stresa. Kada kortizol ostane povišen, posledice nisu samo loš san i razdražljivost. Vremenom može da dođe do poremećaja rada štitaste žlezde, pogoršanja insulinske rezistencije i narušavanja ravnoteže polnih hormona. To se posebno primećuje kod osoba koje već imaju sindrom policističnih jajnika ili poremećaj rada štitaste žlezde - navodi doktor.

Iritacije i infekcije

Uska sintetička garderoba, naročito donji veš ili sportska oprema, smanjuje protok vazduha i zadržava vlagu uz kožu. Sama po sebi, takva odeća ne menja direktno nivo hormona, ali povećava rizik od iritacija i ponovljenih infekcija.

- Hronična, blaga upala može da utiče na način na koji u telu deluju estrogen i insulin. Kod žena to može da pogorša menstrualne tegobe, dok kod muškaraca dugotrajna izloženost toploti u predelu prepona može nepovoljno da utiče na kvalitet spermatozoida, koji je теsno povezan sa hormonskom regulacijom - sugeriše endokrinolog.

Uloga mikroplastike

Dodatnu pažnju privlače i mikroplastika. Sintetičke tkanine tokom nošenja i pranja oslobađaju sitna plastična vlakna, koja su već otkrivena u vodi, hrani, kao i u ljudskoj krvi, odnosno organima.

Nema organa u ljudskom telu gde nije pronađena mikroplastika Foto: Shuterstock

- Iz ugla endokrinologije, važnije je kumulativno izlaganje nego pojedinačni izvor. Odeća je samo jedan deo, uz plastiku iz ambalaže, kućnih predmeta i kozmetike - kaže dr Sanamandra.

Čak i izbor odeće za spavanje može da ima značaj. Tkanine koje loše regulišu telesnu temperaturu mogu da naruše kvalitet sna. Kada se san remeti iz noći u noć, poremeti se i lučenje melatonina, kortizola i insulina, a promene se vide i u regulaciji apetita. Vremenom se mogu javiti umor, promene telesne težine i drugi metabolički problemi, opominje dr Sanamandra.

Najvažnija je ravnoteža

To, međutim, ne znači da bi garderobu trebalo u potpunosti zameniti. Sintetički materijali imaju svoje prednosti, naročito u sportskoj i odeći koju nosimo van kuće.