Demencija je progresivno stanje koje utiče na pamćenje, planiranje i komunikaciju

Kada se govori o demenciji, najčešće se pominju genetika, godine ili porodična istorija bolesti. Međutim, jedan od ključnih mehanizama koji dovodi do propadanja moždanih ćelija, prema rečima neurologa dr Dejvida Permatera, jeste hronična upala u organizmu.

- Jedan od najvažnijih razloga zbog kojih "zdrav mozak krene po zlu" jeste zapaljenje. Dugotrajna upala u mozgu je loša stvar, a zanimljivo je da zapaljenje bilo gde u telu na kraju utiče i na mozak - objašnjava dr Permater, neurolog i član Američkog koledža za ishranu.

Prvi simptomi demencije U početku se najčešće javljaju zaboravljanje skorijih događaja, ponavljanje istih pitanja, teškoće u pronalaženju reči i slabija koncentracija. Mogu se primetiti i dezorijentacija u vremenu, blage promene raspoloženja ili povlačenje iz društva. Ovi znaci su u ranoj fazi diskretni i često se pogrešno tumače kao "normalan deo starenja".

Upala je prirodan odbrambeni mehanizam organizma, ali kada traje mesecima ili godinama, postaje tihi faktor rizika za brojne bolesti, uključujući i kognitivno propadanje.

Zaboravnost nije normalan deo starenja Foto: Shutterstock

Odnos struka i kukova

Postoje laboratorijske analize koje mogu da ukažu na prisustvo zapaljenskih procesa u telu, ali dr Permater navodi da postoji i jednostavan pokazatelj koji svako može da proveri kod kuće.

Pravilno merenje Izmerite obim struka u visini pupka i obim kukova na njihovom najširem delu, najbolje krojačkim metrom. Obim struka podelite obimom kukova. Dobijeni broj predstavlja njohov odnos.

- Potrebno je izmeriti obim struka i obim kukova, a zatim izračunati njihov odnos. Idealno je da obim struka bude manji u odnosu na kukove. Kod muškaraca, odnos struka i kukova veći od 0,9 povezuje se sa povećanim rizikom od kognitivnog pada, dok je kod žena ta granica 0,85. Više vrednosti ukazuju na pojačano nakupljanje masnog tkiva u predelu stomaka - sugeriše doktor.