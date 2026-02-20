Slušaj vest

Kada se govori o demenciji, najčešće se pominju genetika, godine ili porodična istorija bolesti. Međutim, jedan od ključnih mehanizama koji dovodi do propadanja moždanih ćelija, prema rečima neurologa dr Dejvida Permatera, jeste hronična upala u organizmu.

- Jedan od najvažnijih razloga zbog kojih "zdrav mozak krene po zlu" jeste zapaljenje. Dugotrajna upala u mozgu je loša stvar, a zanimljivo je da zapaljenje bilo gde u telu na kraju utiče i na mozak - objašnjava dr Permater, neurolog i član Američkog koledža za ishranu.

Prvi simptomi demencije

U početku se najčešće javljaju zaboravljanje skorijih događaja, ponavljanje istih pitanja, teškoće u pronalaženju reči i slabija koncentracija. Mogu se primetiti i dezorijentacija u vremenu, blage promene raspoloženja ili povlačenje iz društva. Ovi znaci su u ranoj fazi diskretni i često se pogrešno tumače kao "normalan deo starenja".

Upala je prirodan odbrambeni mehanizam organizma, ali kada traje mesecima ili godinama, postaje tihi faktor rizika za brojne bolesti, uključujući i kognitivno propadanje.

Odnos struka i kukova 

Postoje laboratorijske analize koje mogu da ukažu na prisustvo zapaljenskih procesa u telu, ali dr Permater navodi da postoji i jednostavan pokazatelj koji svako može da proveri kod kuće.

Pravilno merenje

Izmerite obim struka u visini pupka i obim kukova na njihovom najširem delu, najbolje krojačkim metrom. Obim struka podelite obimom kukova. Dobijeni broj predstavlja njohov odnos.

- Potrebno je izmeriti obim struka i obim kukova, a zatim izračunati njihov odnos. Idealno je da obim struka bude manji u odnosu na kukove. Kod muškaraca, odnos struka i kukova veći od 0,9 povezuje se sa povećanim rizikom od kognitivnog pada, dok je kod žena ta granica 0,85. Više vrednosti ukazuju na pojačano nakupljanje masnog tkiva u predelu stomaka - sugeriše doktor.

A upravo je takozvana visceralna mast, ona koja se taloži oko unutrašnjih organa, metabolički aktivna i povezana sa povećanim lučenjem zapaljenskih supstanci. Dugoročno, to može da doprinese oštećenju krvnih sudova, poremećaju regulacije šećera u krvi i promenama u mozgu koje se dovode u vezu sa demencijom, poručuje dr Permater.

