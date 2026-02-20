Slušaj vest

Proleće je iza ugla, a to nas inspiriše da probudimo harmoniju tela i duha. U susret najlepšem godišnjem dobu, web portal Sensa i Big Fashion šoping centar u Višnjičkoj 84 organizuju događaj SENSA Oaza zdravlja u subotu, 28. februara 2026. godine, od 16 do 20 časova.

Sensa događaj posvećen je zdravlju, okuplja stručnjake i zaljubljenike u zdrav život, a svi koji budu svratili do Big Fashion šoping centra moći će da učestvuju u razgovorima, radionicama i panel diskusiji, sve sa ciljem postizanja telesne i duhovne ravnoteže, usvajanja zdravih navika i unapređenja kvaliteta života. Na jednom mestu očekuju vas zanimljive teme i radionice, pozitivna energija i veoma važne priče o ishrani. Imaćete priliku da porazgovarate sa numerolozima kojima je u fokusu zdravlje, da slikate čajem i vezete, ali i da lekarima, nutricionistima i psiholozima postavite važna pitanja koja mogu da vam pomognu da bolje razumete svoje telo, um i emocije.

Saznaćete kako da usvojite zdrave navike u ishrani i pronađete ravnotežu u svakodnevnom životu. SENSA Oaza zdravlja u Big Fashion šoping centru podeljena je na dva segmenta. Kreativni segment od 16.00 do 18.30 Prvi deo događaja je eteričan i kreativan, a moći ćete da se sretnete sa dugogodišnjim saradnicama Sense i da sa njima porazgovarate.

U svet brojeva i numerološke analize zdravlja uvešće vas Zorica Matijević, numerološkinja. Ona će vam otkriti kako datum vašeg rođenja može da vam ukaže na šta bi trebalo da obratite pažnju. Potom ćete na radionici sa dr Olgom Vasić moći da saznate sve o “Bahovim kapima“. Ove antistres kapi su prirodan način za vraćanje ravnoteže između uma i tela. Zatim na red dolazi kreativnost – najpre radionica “Crtanje čajem“, na kojoj će vam Danijela Odabašić otkriti kako se radi akvarel prirodnim bojama lekovitog bilja, dok ćete sa Jovanom Ilić iz “Vez Zez” moći da isprobate da li imate vešte ruke za starinski ručni rad. Panel “Zavisnost na tanjiru: Ultraprerađena hrana i njeni rizici” od 18.30 do 20.00 U drugom delu programa SENSA Oaza zdravlja, od 18.30 do 20 časova, biće organizovana panel diskusija “Zavisnost na tanjiru: Ultraprerađena hrana i njeni rizici“, koju će moderirati Žaklina Milenković, glavna i odgovorna urednica magazina Lepa&Srećna. Panel će baciti svetlo na ishranu iz raznih uglova, uz poseban fokus na aktuelna pitanja koja se odnose na industrijski prerađenu hranu.