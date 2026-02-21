Slušaj vest

Medicinske greške ne predstavljaju izolovane incidente, već globalni javnozdravstveni problem. Prema podacima Svetske zdravstvene organizcije, oko jedan od deset pacijenata u svetu doživi neku vrstu štete tokom lečenja, dok se više od tri miliona smrtnih ishoda godišnje povezuje sa nebezbednom zdravstvenom negom. Više od polovine tih događaja moglo bi da se spreči.

Stručne analize pokazuju da se najveći deo ozbiljnih posledica vezuje za tri kategorije: dijagnostičke greške, terapijske propuste i proceduralne omaške.

Kasna ili pogrešna procena

Pogrešna ili kasna dijagnoza smatra se najčešćim oblikom medicinske greške. Istraživanja objavljena u evropskim i međunarodnim stručnim časopisima pokazuju da se štetna dijagnostička greška javlja kod približno jednog od 14 hospitalizovanih pacijenata.

Kod malignih bolesti svako kašnjenje direktno utiče na ishod lečenja

U praksi to znači da simptomi mogu biti pogrešno protumačeni, alarmantni znaci potcenjeni, a dodatna ispitivanja odložena. Kod infarkta, moždanog udara, sepse ili malignih bolesti, svako kašnjenje direktno utiče na ishod lečenja.

Pogrešan lek, neadekvatna doza

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, greške povezane sa lekovima predstavljaju najveći pojedinačni udeo preventabilne štete u zdravstvu. Šteta vezana za terapiju pogađa približno jednog od 30 pacijenata, a značajan deo tih slučajeva ima težak ili životno ugrožavajući tok.

Šteta vezana za lekove pogađa približno jednog od 30 pacijenata

Greške uključuju pogrešan lek, neadekvatnu dozu, zanemarivanje alergija, opasne interakcije ili nedovoljno praćenje terapije. Posledice mogu biti produženo lečenje, oštećenje organa, trajni invaliditet ili smrt.

Propusti u proceduri i komunikaciji

Evropski podaci ukazuju da se značajan deo bolničke štete javlja u vezi sa invazivnim procedurama i operacijama, ali i zbog loše komunikacije između zdravstvenih radnika ili između lekara i pacijenta.

Hirurške greške i postoperativni propusti Iako se mnoge intervencije smatraju rutinskim, nijedna operacija nije bez rizika. Stručne analize pokazuju da se oko deset odsto preventabilne bolničke štete povezuje sa hirurškim okruženjem. Neželjeni ishodi mogu nastati tokom zahvata, ali i u postoperativnom periodu - zbog krvarenja, infekcije, neadekvatnog praćenja pacijenta ili kašnjenja u reagovanju na komplikacije.

Nedovoljno precizna dokumentacija, nejasna uputstva ili propust u razmeni informacija često stoje u pozadini ozbiljnih neželjenih događaja.

