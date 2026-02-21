Holesterol i zdravlje srca teme su o kojima se često govori, ali i dalje postoje brojne zablude koje mogu da vas zavaraju. Upravo zato su članovi Udruženja osoba koje su preživele srčani ili moždani udar "Moja druga šansa" izdvojili najčešće mitove i činjenice koje je važno znati kako biste na vreme zaštitili srce i krvne sudove.