Holesterol i zdravlje srca teme su o kojima se često govori, ali i dalje postoje brojne zablude koje mogu da vas zavaraju. Upravo zato su članovi Udruženja osoba koje su preživele srčani ili moždani udar "Moja druga šansa" izdvojili najčešće mitove i činjenice koje je važno znati kako biste na vreme zaštitili srce i krvne sudove.

"Samo stariji ljudi imaju problema sa holesterolom"

  • Činjenica: mladi ljudi takođe mogu da imaju povišen holesterol. Nasledni faktori, ishrana i stres igraju veliku ulogu.

"Ako se osećam dobro, moj holesterol je u redu"

  • Činjenica: povišen holesterol često nema simptome zbog čega su redovne analize važne, čak i ako se osećamo odlično.
shutterstock-592666964.jpg
Povišen holesterol često nema simptome, zato su redovne analize važne Foto: Shutterstock

"Samo masna hrana povećava holesterol"

  • Činjenica: holesterol može da raste i zbog šećera, prerađene hrane i stresa, a ne samo zbog masnoće.

"Ukoliko uzimam terapiju, mogu da jedem šta hoću"

  • Činjenica: lekovi koje prepiše lekar jesu ključni, ali su i zdrava ishrana i fizička aktivnost važni faktori za kontrolu holesterola.
žena u trenerci hoda parkom, koncept brza jutranja šetnja
Fizička aktivnost povećava dobar holesterol i pomaže u smanjenju lošeg Foto: Shutterstock

"Vežbanje nije važno za holesterol"

  • Činjenica: fizička aktivnost povećava HDL (dobar holesterol) i pomaže u smanjenju LDL-a (lošeg holesterola). 

Zašto je opasan? 

Povišen holesterol je opasan zato što se višak LDL holesterola taloži na zidovima krvnih sudova, stvara naslage i sužava arterije. Taj proces može godinama da traje bez simptoma, ali vremenom povećava rizik od infarkta srca i moždanog udara. Upravo zato je važno reagovati ne tek kada se pojave komplikacije, već dok je problem još pod kontrolom.

