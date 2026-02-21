Povišen holesterol godinama može da ne daje simptome, a posledice se često otkrivaju tek nakon infarkta ili šloga.
Najčešće zablude o holesterolu: Ovih pet grešaka povećava rizik od infarkta i šloga
Holesterol i zdravlje srca teme su o kojima se često govori, ali i dalje postoje brojne zablude koje mogu da vas zavaraju. Upravo zato su članovi Udruženja osoba koje su preživele srčani ili moždani udar "Moja druga šansa" izdvojili najčešće mitove i činjenice koje je važno znati kako biste na vreme zaštitili srce i krvne sudove.
"Samo stariji ljudi imaju problema sa holesterolom"
- Činjenica: mladi ljudi takođe mogu da imaju povišen holesterol. Nasledni faktori, ishrana i stres igraju veliku ulogu.
"Ako se osećam dobro, moj holesterol je u redu"
- Činjenica: povišen holesterol često nema simptome zbog čega su redovne analize važne, čak i ako se osećamo odlično.
"Samo masna hrana povećava holesterol"
- Činjenica: holesterol može da raste i zbog šećera, prerađene hrane i stresa, a ne samo zbog masnoće.
"Ukoliko uzimam terapiju, mogu da jedem šta hoću"
- Činjenica: lekovi koje prepiše lekar jesu ključni, ali su i zdrava ishrana i fizička aktivnost važni faktori za kontrolu holesterola.
"Vežbanje nije važno za holesterol"
- Činjenica: fizička aktivnost povećava HDL (dobar holesterol) i pomaže u smanjenju LDL-a (lošeg holesterola).
Zašto je opasan?
Povišen holesterol je opasan zato što se višak LDL holesterola taloži na zidovima krvnih sudova, stvara naslage i sužava arterije. Taj proces može godinama da traje bez simptoma, ali vremenom povećava rizik od infarkta srca i moždanog udara. Upravo zato je važno reagovati ne tek kada se pojave komplikacije, već dok je problem još pod kontrolom.
