U užurbanom svakodnevnom životu često zanemarujemo moguće opasnosti koje se kriju u sopstvenom domu. Dok nastojimo da sebi i svojim najbližima obezbedimo bezbedno i prijatno okruženje, pojedini predmeti koje svakodnevno koristimo mogu nenamerno predstavljati rizik po zdravlje, uključujući i povećan rizik od raka, kaže dr Kanav Kumar, hirurški onkolog iz Instituta za rak glave i vrata Punyashlok Ahilyadevi Holkar u Mumbaju (Indija).

- Karcinogeni mogu doprineti razvoju raka direktnim oštećenjem DNK, ali i ometanjem procesa popravke DNK ili hormonske ravnoteže. Zato je stvaranje bezbednog kućnog okruženja je važno, jer mnogi uobičajeni proizvodi mogu sadržati skrivene karcinogene supstance - objašnjava dr Kumar.

Šta su karcinogeni? Karcinogeni su supstance ili faktori izlaganja koji mogu dovesti do raka oštećenjem DNK u ćelijama, izazivanjem mutacija i poremećajem normalnog funkcionisanja ćelija, što podstiče nekontrolisani rast. Mogu se nalaziti u hemikalijama iz proizvoda za domaćinstvo, ali i u pojedinim sastojcima hrane. Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) razvrstava karcinogene prema stepenu dokaza o njihovoj povezanosti sa rakom, od potvrđenih do onih sa ograničenim dokazima.

Sledi sedam proizvoda u domaćinstvu koji mogu sadržati karcinogene.

Sredstva za čišćenje

Mnoga sredstva za čišćenje sadrže amonijak, varikinu i formaldehid. Ove hemikalije mogu povećati rizik od respiratornih problema i povezuju se sa karcinomima pluća i bešike. Američko udruženje za borbu protiv raka navodi da je formaldehid prepoznat kao karcinogen pri dugotrajnom izlaganju.

Osveživači često sadrže isparljiva organska jedinjenja, uključujući ftalate i formaldehid Foto: Shutterstock

Osveživači vazduha

Često sadrže isparljiva organska jedinjenja (VOC), uključujući ftalate i formaldehid. Ove supstance doprinose zagađenju vazduha u zatvorenom prostoru i povezuju se sa respiratornim problemima i povećanim rizikom od raka.

Nelepljivo posuđe

Posuđe sa nelepljivim (teflonskim) premazima, poput onih na bazi PTFE-a ili ranije korišćenog PFOA može oslobađati toksične pare kada se pregreje. PFOA se u pojedinim studijama dovodi u vezu sa povećanim rizikom od raka.

Proizvodi za ličnu negu

Neki proizvodi sadrže parabene, ftalate i sintetičke mirise. Ove supstance mogu remetiti hormonsku ravnotežu i povezuju se sa povećanim rizikom od raka dojke.

Pesticidi

Pesticidi, koji se korite u domaćinstvu često sadrže organofosfate i karbamate, hemikalije koje se povezuju sa rakom i drugim zdravstvenim problemima.

Pojedini komadi nameštaja mogu sadržati formaldehid, a problem su i olovne boje u starijim domovima Foto: Shutterstock/Aaaarianne

Stara boja i nameštaj

U starijim domovima može se nalaziti olovna boja, dok pojedini komadi nameštaja mogu sadržati formaldehid. Izloženost ovim supstancama povezuje se sa povećanim rizikom od raka.

Sintetički tepisi i tapacirani nameštaj

Mogu sadržati usporivače gorenja i lepkove koji oslobađaju štetna isparljiva jedinjenja. Dugotrajna izloženost tim supstancama povezuje se sa respiratornim problemima i rakom.

Kako smanjiti izloženost?