7 stvari u vašem domu koje povećavaju rizik od raka: Onkolog upozorava na skrivene hemikalije
U užurbanom svakodnevnom životu često zanemarujemo moguće opasnosti koje se kriju u sopstvenom domu. Dok nastojimo da sebi i svojim najbližima obezbedimo bezbedno i prijatno okruženje, pojedini predmeti koje svakodnevno koristimo mogu nenamerno predstavljati rizik po zdravlje, uključujući i povećan rizik od raka, kaže dr Kanav Kumar, hirurški onkolog iz Instituta za rak glave i vrata Punyashlok Ahilyadevi Holkar u Mumbaju (Indija).
- Karcinogeni mogu doprineti razvoju raka direktnim oštećenjem DNK, ali i ometanjem procesa popravke DNK ili hormonske ravnoteže. Zato je stvaranje bezbednog kućnog okruženja je važno, jer mnogi uobičajeni proizvodi mogu sadržati skrivene karcinogene supstance - objašnjava dr Kumar.
Karcinogeni su supstance ili faktori izlaganja koji mogu dovesti do raka oštećenjem DNK u ćelijama, izazivanjem mutacija i poremećajem normalnog funkcionisanja ćelija, što podstiče nekontrolisani rast. Mogu se nalaziti u hemikalijama iz proizvoda za domaćinstvo, ali i u pojedinim sastojcima hrane. Međunarodna agencija za istraživanje raka (IARC) razvrstava karcinogene prema stepenu dokaza o njihovoj povezanosti sa rakom, od potvrđenih do onih sa ograničenim dokazima.
Sledi sedam proizvoda u domaćinstvu koji mogu sadržati karcinogene.
Sredstva za čišćenje
Mnoga sredstva za čišćenje sadrže amonijak, varikinu i formaldehid. Ove hemikalije mogu povećati rizik od respiratornih problema i povezuju se sa karcinomima pluća i bešike. Američko udruženje za borbu protiv raka navodi da je formaldehid prepoznat kao karcinogen pri dugotrajnom izlaganju.
Osveživači vazduha
Često sadrže isparljiva organska jedinjenja (VOC), uključujući ftalate i formaldehid. Ove supstance doprinose zagađenju vazduha u zatvorenom prostoru i povezuju se sa respiratornim problemima i povećanim rizikom od raka.
Nelepljivo posuđe
Posuđe sa nelepljivim (teflonskim) premazima, poput onih na bazi PTFE-a ili ranije korišćenog PFOA može oslobađati toksične pare kada se pregreje. PFOA se u pojedinim studijama dovodi u vezu sa povećanim rizikom od raka.
Proizvodi za ličnu negu
Neki proizvodi sadrže parabene, ftalate i sintetičke mirise. Ove supstance mogu remetiti hormonsku ravnotežu i povezuju se sa povećanim rizikom od raka dojke.
Pesticidi
Pesticidi, koji se korite u domaćinstvu često sadrže organofosfate i karbamate, hemikalije koje se povezuju sa rakom i drugim zdravstvenim problemima.
Stara boja i nameštaj
U starijim domovima može se nalaziti olovna boja, dok pojedini komadi nameštaja mogu sadržati formaldehid. Izloženost ovim supstancama povezuje se sa povećanim rizikom od raka.
Sintetički tepisi i tapacirani nameštaj
Mogu sadržati usporivače gorenja i lepkove koji oslobađaju štetna isparljiva jedinjenja. Dugotrajna izloženost tim supstancama povezuje se sa respiratornim problemima i rakom.
Kako smanjiti izloženost?
Prema preporukama Centra za rak MD Anderson, rizik se može smanjiti izborom proizvoda sa manje hemikalija, dobrom ventilacijom prostora, redovnom zamenom filtera za vazduh, korišćenjem materijala sa niskim nivoom isparljivih organskih jedinjenja i ograničavanjem upotrebe hemijskih pesticida.
Izvor: Mrmed.in/Zdravlje.kurir.rs