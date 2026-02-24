Slušaj vest

Glavobolja koja ne prolazi, bol u leđima ili jaki menstrualni grčevi često nas navode da bez razmišljanja posegnemo za tabletom protiv bolova. Kada se uzimaju pravilno, ovi lekovi zaista olakšavaju svakodnevicu. Međutim, prekoračenje preporučene doze može da dovede doozbiljnih, pa i životno ugrožavajućih posledica, upozoravadr Tušar Tajal, specijalista interne medicine i zamenik direktora bolnice CK Birla u Gurugramu (Indija).

- Lekovi protiv bolova obuhvataju širok spektar preparata, od onih koji se kupuju bez recepta, poput paracetamola i ibuprofena, do jačih opioidnih lekova koji se izdaju na recept. Do predoziranja dolazi kada organizam primi veću količinu leka nego što može da preradi i eliminiše. Tada se supstanca nagomilava i počinje da oštećuje organe - objašnjava dr Tajal.

To se može dogoditi slučajno, kada se uzme dupla doza, ali i namerno ili kombinovanjem lekova sa alkoholom. Posledice zavise od vrste preparata.

Rizici neopioidnih analgetika

Paracetamol

Predoziranje paracetamolom jedan je od vodećih uzroka akutnog otkazivanja jetre u svetu. Jetra razgrađuje ovaj lek, ali u velikim količinama nastaju toksični produkti koji razaraju njene ćelije, kaže dr Tajal.

Rani simptomi mogu uključivati:

  • mučninu i povraćanje
    izražen umor
    žutilo kože i beonjača
    konfuziju
devojka s bolnom grimasom/jetra na kojoj piše SOS
U početku tegobe mogu da budu blage, što dodatno otežava pravovremeno prepoznavanje problema Foto: Shutterstock

U početku tegobe mogu da budu blage, što dodatno otežava pravovremeno prepoznavanje problema.

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (ibuprofen, diklofenak, aspirin)

Ovi lekovi mogu ozbiljno da oštete želudac, bubrege i srce. Smanjuju zaštitni sloj želuca, pa može da dođe do čireva i opasnog unutrašnjeg krvarenja. Takođe, smanjen dotok krvi kroz bubrege može da dovede do njihovog oštećenja, upozorava dr Tajal.

Mogu se javiti i:

  • jaki bolovi u stomaku
    krvarenje iz digestivnog trakta
    vrtoglavica
    epileptični napadi ili, u težim slučajevima, koma
zeludac shutterstock_2017564409.jpg
Dugotrajna upotreba nesteroidnih antiinflamatornih lekova oštećuje želudac Foto: Shutterstock

Opasnost od opioida

Opioidni lekovi, poput morfina i oksikodona, nose poseban rizik jer deluju direktno na centar za disanje u mozgu.

- Predoziranje može da uspori ili potpuno zaustavi disanje, što je najčešći uzrok smrti u ovim slučajevima. Znaci upozorenja uključuju izrazitu pospanost, sužene zenice i opasan pad krvnog pritiska - ističe dr Tajal.

Skriveni dugoročni rizici

Čak i kada predoziranje ne dovede do smrtnog ishoda, posledice mogu biti trajne, dodaje doktor.

-  Hronična zloupotreba analgetika ne oštećuje samo organe, već dovodi i do razvoja tolerancije. To znači da osoba mora da uzima sve veće doze da bi postigla isti efekat, čime se rizik od fatalnog ishoda dodatno povećava. Posebno je opasno kombinovanje ovih lekova sa alkoholom ili lekovima protiv anksioznosti, jer se time rizik višestruko uvećava - naglašava dr Tajal.

Devojka u belom bade mantilu pije vino
Posebno je opasno kombinovanje ovih lekova sa alkoholom ili anksioliticima Foto: Shutterstock

Kako se zaštititi

Prevencija je ključna. Nikada ne treba prekoračiti dozu navedenu na pakovanju ili onu koju je propisao lekar. Takođe, lekove protiv bolova ne treba kombinovati sa alkoholom niti sa drugim supstancama bez konsultacije sa stručnjakom, savetuje dr Tajal.

- Ukoliko postoji sumnja na predoziranje, neophodno je odmah potražiti medicinsku pomoć. U određenim slučajevima mogu se primeniti aktivni ugalj ili specifični antidoti, poput naloksona kod opioidnih lekova, ali je presudno da se reaguje na vreme - zaključuje dr Tajal.

Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs

Koje lekove ne smete naglo da prestane da uzimate? Klinički farmakolog otkriva sve opasnosti neredovne terapije

Ne propustiteZdravljeNajčešće lekarske greške: Milioni smrtnih ishoda godišnje povezani sa propustima u lečenju
hirurg u bolničkom hodniku se posle operacije hvata za glavu, medicinska sestra u pozadini
VestiMikroorganizmi stari 5.000 godina - novi potencijal u medicini: Kako pomažu u borbi protiv otpornosti na antibiotike?
radnik u laboratoriji drži staklenu porudicu za analizu/u krupnom planu mikroskopski uvećan uzorak sa bakterijama
ZdravljeŠest navika koje kardiohirurg izbegava: Male promene koje čuvaju zdravlje srca
Muškarac u plavoj košulji drži se desnom rukom za levi deo grudi gde je srce
ZdravljeNe uzimajte ova tri suplementa ujutru: Stručnjaci upozoravaju na česte greške
dve velike drvene kašike na stolu sa suplementima, lekovi pored, listovi nane u belom avanu u pozadini