Slušaj vest

Glavobolja koja ne prolazi, bol u leđima ili jaki menstrualni grčevi često nas navode da bez razmišljanja posegnemo za tabletom protiv bolova. Kada se uzimaju pravilno, ovi lekovi zaista olakšavaju svakodnevicu. Međutim, prekoračenje preporučene doze može da dovede doozbiljnih, pa i životno ugrožavajućih posledica, upozoravadr Tušar Tajal, specijalista interne medicine i zamenik direktora bolnice CK Birla u Gurugramu (Indija).

- Lekovi protiv bolova obuhvataju širok spektar preparata, od onih koji se kupuju bez recepta, poput paracetamola i ibuprofena, do jačih opioidnih lekova koji se izdaju na recept. Do predoziranja dolazi kada organizam primi veću količinu leka nego što može da preradi i eliminiše. Tada se supstanca nagomilava i počinje da oštećuje organe - objašnjava dr Tajal.

To se može dogoditi slučajno, kada se uzme dupla doza, ali i namerno ili kombinovanjem lekova sa alkoholom. Posledice zavise od vrste preparata.

Rizici neopioidnih analgetika Paracetamol

Predoziranje paracetamolom jedan je od vodećih uzroka akutnog otkazivanja jetre u svetu. Jetra razgrađuje ovaj lek, ali u velikim količinama nastaju toksični produkti koji razaraju njene ćelije, kaže dr Tajal.

Rani simptomi mogu uključivati:

mučninu i povraćanje

izražen umor

žutilo kože i beonjača

konfuziju

U početku tegobe mogu da budu blage, što dodatno otežava pravovremeno prepoznavanje problema Foto: Shutterstock

U početku tegobe mogu da budu blage, što dodatno otežava pravovremeno prepoznavanje problema.

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (ibuprofen, diklofenak, aspirin)

Ovi lekovi mogu ozbiljno da oštete želudac, bubrege i srce. Smanjuju zaštitni sloj želuca, pa može da dođe do čireva i opasnog unutrašnjeg krvarenja. Takođe, smanjen dotok krvi kroz bubrege može da dovede do njihovog oštećenja, upozorava dr Tajal.

Mogu se javiti i:

jaki bolovi u stomaku

krvarenje iz digestivnog trakta

vrtoglavica

epileptični napadi ili, u težim slučajevima, koma

Dugotrajna upotreba nesteroidnih antiinflamatornih lekova oštećuje želudac Foto: Shutterstock

Opasnost od opioida

Opioidni lekovi, poput morfina i oksikodona, nose poseban rizik jer deluju direktno na centar za disanje u mozgu.

- Predoziranje može da uspori ili potpuno zaustavi disanje, što je najčešći uzrok smrti u ovim slučajevima. Znaci upozorenja uključuju izrazitu pospanost, sužene zenice i opasan pad krvnog pritiska - ističe dr Tajal.

Skriveni dugoročni rizici

Čak i kada predoziranje ne dovede do smrtnog ishoda, posledice mogu biti trajne, dodaje doktor.

- Hronična zloupotreba analgetika ne oštećuje samo organe, već dovodi i do razvoja tolerancije. To znači da osoba mora da uzima sve veće doze da bi postigla isti efekat, čime se rizik od fatalnog ishoda dodatno povećava. Posebno je opasno kombinovanje ovih lekova sa alkoholom ili lekovima protiv anksioznosti, jer se time rizik višestruko uvećava - naglašava dr Tajal.

Posebno je opasno kombinovanje ovih lekova sa alkoholom ili anksioliticima Foto: Shutterstock

Kako se zaštititi

Prevencija je ključna. Nikada ne treba prekoračiti dozu navedenu na pakovanju ili onu koju je propisao lekar. Takođe, lekove protiv bolova ne treba kombinovati sa alkoholom niti sa drugim supstancama bez konsultacije sa stručnjakom, savetuje dr Tajal.