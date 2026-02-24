Slušaj vest

Med je bogat hranljivim materijama i antioksidansima, ima antibakterijska svojstva i može igrati ulogu u kontroli dijabetesa kao deo uravnotežene ishrane. Ali to nije sve...

Med je sirupasta tečnost koju pčele proizvode od nektara biljaka. Često se koristi u jelima i dostupan je u različitim oblicima. Takođe se koristi u kućnim lekovima i tretmanima alternativne medicine.

Evo 7 jedinstvenih zdravstvenih benefita meda: Sadrži razne hranljive materije

Jedna kašika (20 g) meda sadrži:

* Kalorije: 61

* Masti: 0 g

* Proteini: 0 g

* Ugljeni hidrati: 17 g

* Vlakna: 0 g

* Riboflavin: 1% dnevne vrednosti

* Bakar: 1% dnevne vrednosti

Iako je med uglavnom šećer, bogat je biljnim jedinjenjima poznatim kao polifenoli koja pozitivno utiču na zdravlje.

Zaključak: Med sadrži male količine vitamina i minerala i bogat je biljnim jedinjenjima koja podržavaju zdravlje.

Med sadrži male količine vitamina i minerala i bogat je biljnim jedinjenjima koja podržavaju zdravlje

Bogat je antioksidansima

Minimalno prerađen med sadrži brojne bioaktivne biljne spojeve i antioksidanse, uključujući flavonoide i fenolne kiseline. Tamnije vrste meda obično imaju više antioksidanasa.

Antioksidansi pomažu u neutralisanju reaktivnih kiseoničkih jedinjenja (ROS) koja mogu oštetiti ćelije i doprineti prevremenom starenju, dijabetesu tip 2 i srčanim bolestima.

Zaključak: Antioksidansi iz meda doprinose njegovim zdravstvenim benefitima.

Bolji za nivo šećera u krvi od običnog šećera

Med može biti blago povoljniji od običnog šećera u kontroli šećera u krvi. Iako podiže šećer kao i drugi šećeri, antioksidansi mogu pomoći u zaštiti od metaboličkog sindroma i dijabetesa tip 2.

Istraživanja pokazuju da med može povećati nivo adiponektina, hormona koji smanjujeupalu i poboljšava regulaciju šećera u krvi.

Zaključak: Med može imati zaštitni efekat u kontroli šećera, ali treba ga konzumirati umereno, posebno kod dijabetesa tip 2.

Može poboljšati zdravlje srca

Med može pomoći u prevenciji srčanih bolesti:

* Snižava krvni pritisak

* Poboljšava nivo masti u krvi

* Pomaže u regulaciji srčanog ritma

* Štiti ćelije od oštećenja

Sadrži i propolis, smolastu supstancu koju pčele proizvode, koja može poboljšati nivo holesterola i triglicerida.

Zaključak: Med je povezan sa boljim zdravljem srca, ali su potrebna dodatna istraživanja na ljudima.

Mnogi pisani dokumenti i pećinski crteži govore da je čovek oduvek koristio med kao hranu i lek. Hipokrat spominje med kao antibiotik i antiseptik. I Aristotel pripisuje lekovita svojstva svim pčelinjim proizvodima. Avicena, koji se smatra ocem moderne medicine i kliničke farmakologije, koristio je med za lečenje rana. O medu piše: „Okrepljuje dušu, pomaže probavu, oštri um, obnavlja pamćenje“

Med može pomoći u prevenciji srčanih bolesti

Podstiče zarastanje rana i opekotina

Med se vekovima koristi za lečenje rana i opekotina.

Pregled 26 studija pokazuje da je posebno efikasan kod delimičnih opekotina i rana koje su se inficirale.

Manuka med se posebno ističe kao potencijalna terapija za opekotine. Njegova antibakterijska i antiinflamatorna svojstva pomažu u procesu zarastanja.

Zaključak: Med može biti deo efikasnog tretmana rana, uključujući dijabetesom pogođene rane na stopalima.

Može smanjiti kašalj kod dece

Kašalj je čest kod dece sa infekcijama gornjih disajnih puteva. Studije pokazuju da med može biti efikasniji od nekih lekova protiv kašlja, smanjujući intenzitet i trajanje kašlja.

Med takođe može poboljšati kvalitet sna kod dece i njihovih roditelja.

Važno: Ne davati med deci mlađoj od jedne godine zbog rizika od botulizma.

Zaključak: Med je prirodan i siguran supresor kašlja kod dece starije od godinu dana.

Lako se uključuje u ishranu

Med je jednostavan za upotrebu – možete ga koristiti kao zamenu za šećer u jogurtu, kafi, čaju, pečenju ili kuvanju.

Med je jednostavan za upotrebu – možete ga koristiti kao zamenu za šećer u jogurtu, kafi, čaju, pečenju ili kuvanju

Važno: Budući da je med šećer, prekomerna konzumacija može povećati težinu i rizik od bolesti poput dijabetesa tip 2 i srčanih bolesti.

Zaključak: Med je ukusan dodatak ishrani i može biti koristan, ali umereno.