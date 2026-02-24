Dugo se smatralo zdravim izborom, ali istraživanja pokazuju da sojino ulje može ozbiljno štetiti zdravlju

Sojino ulje je jedno od najčešće korišćenih biljnjih ulja, ne samo u kuhinji, već se nalazi i u mnogim pakovanim proizvodima.

Dugo se smatralo zdravim izborom, ali istraživanja pokazuju da sojino ulje može ozbiljno štetiti zdravlju – i da može biti čak opasnije i od šećera.

U okviru studije o različitim dijetama, istraživači sa Univerziteta Kalifornija hranili su miševe sa četiri različite vrste ishrane, svaka sa 40% masti – što je slično količini masti koju prosečan Amerikanac danas unosi.

Prvoj grupi miševa davali su masti iz kokosovog ulja, koje uglavnom sadrži zasićene masti.

Drugoj grupi polovina masti dolazila je iz kokosovog ulja, a polovina iz sojinog ulja, koje uglavnom sadrži nezasićene masti. Ova količina nezasićenih masti bila je slična prosečnoj američkoj ishrani. U preostale dve dijete dodali su fruktozu, vrstu šećera koja se prirodno nalazi u voću i medu.

Rezultati ispitivanja

Sve četiri dijete imale su isti broj kalorija, što je omogućilo naučnicima da precizno procene uticaj različitih ulja i šećera na miševe.

Miševi koji su jeli ishranu sa sojinim uljem dobili su do 25% više težine od miševa koji su jeli kokosovo ulje. Miševi koji su unosili fruktozu dobili su samo 12% više težine u poređenju sa kokosovim uljem.

Pored povećanja telesne mase, miševi hranjeni sojinim uljem pokazali su i znakove masne jetre, dijabetesa i insulinske rezistencije.

Glavni istraživač Punamjot Deol, rekla je da je rezultat – da sojino ulje izaziva više gojaznosti i dijabetesa nego fruktoza – bio „veliko iznenađenje“.

- Posebno kada svakodnevno čitamo naslove o uticaju šećera na trenutnu epidemiju gojaznosti - dodala je.

Umerenost je ključ

Australijska dijetetičarka Lindi Coen objasnila je da je važno imati na umu da dijeta sa visokim udelom masti, bez obzira na tip masti, nije nužno zdrava.

Iako studija pokazuje probleme kod ishrane bogate nezasićenim mastima, Coen smatra da svaka neuravnotežena dijeta može štetiti zdravlju.

- Znamo da previše prerađene hrane – bilo da sadrži šećer ili masti – nije dobro za organizam - rekla je.

Zbog toga nutricionisti često preporučuju ishranu sa raznovrsnom i uravnoteženom hranom.

Coen je objasnila i koncept bio-individualnosti, što znači da svaka osoba ima jedinstvene potrebe za hranljivim materijama.- Ne postoji univerzalna dijeta koja odgovara svima. Neki ljudi bolje funkcionišu na dijeti bogatoj mastima, drugi na dijeti bogatoj ugljenim hidratima. Problem nije u tome šta jedete, već koliko jedete.

Birajte zdravije opcije

Umesto rafinisanih, prerađenih ulja, birajte zdravije opcije, hladnoceđene, koje, uz pravilno korišćenje, mogu doneti mnogo zdravstvenih koristi, prenosi Healthshots magazin.

Ekstra devičansko maslinovo ulje - Napravljeno od presovanih maslina, maslinovo ulje je bogato mononezasićenim mastima i polifenolima, koji se bore protiv upala i poboljšavaju zdravlje srca. Možete ga preliti preko salata, kuvanog povrća ili integralnih žitarica.

Napravljeno od presovanih maslina, maslinovo ulje je bogato mononezasićenim mastima i polifenolima, koji se bore protiv upala i poboljšavaju zdravlje srca. Možete ga preliti preko salata, kuvanog povrća ili integralnih žitarica. Ulje avokada - Ekstrahovano iz avokada, ovo ulje je bogato mononezasićenim mastima i vitaminom E. Idealno je za sotiranje, pečenje i prženje. Može se koristiti za prelive za salatu, gvakamole ili za prelivanje jela sa roštilja.

Ekstrahovano iz avokada, ovo ulje je bogato mononezasićenim mastima i vitaminom E. Idealno je za sotiranje, pečenje i prženje. Može se koristiti za prelive za salatu, gvakamole ili za prelivanje jela sa roštilja. Susamovo ulje - Ekstrahovano iz semena susama, ovo ulje je odlična opcija. Ima antioksidante kao što su sezamol i sezamin koji doprinose snižavanju nivoa holesterola

Ekstrahovano iz semena susama, ovo ulje je odlična opcija. Ima antioksidante kao što su sezamol i sezamin koji doprinose snižavanju nivoa holesterola Ulje uljane repice - Ekstrahovano iz biljaka uljane repice, ovo ulje je puno mononezasićenih masti, omega-3 i ima malo zasićenih masti. Odlično je za kuvanje, pečenje, sotiranje i roštiljanje.

Ekstrahovano iz biljaka uljane repice, ovo ulje je puno mononezasićenih masti, omega-3 i ima malo zasićenih masti. Odlično je za kuvanje, pečenje, sotiranje i roštiljanje. Laneno ulje - Za pravljenje ovog ulja koristi se hladno ceđeno laneno seme, koje je bogato alfa-linolenskom kiselinom, vrstom omega-3 masne kiseline. Ovo pomaže u održavanju zdravlja srca i poboljšanju metabolizma holesterola, što uključuje način na koji se holesterol sintetiše, transportuje i izlučuje. Možete ga preliti preko već kuvanih jela. Ali nemojte ga izlagati visokoj toploti, jer se štetna jedinjenja mogu formirati dok ga koristite za kuvanje.