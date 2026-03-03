KORISNO JE DA ZNATE

Nedostatak ključnih vitamina i minerala može ubrzati prerano sivenje kose jer direktno utiče na zdravlje ćelija koje proizvode pigment

Seda kosa je oduvek povezivana sa starošću, ali sada se situacija promenila. U savremenom društvu sve češće sede vlasi javljaju se kod mlađih osoba. Uz ubrzan i stresan način života, zagađenje okoline i nezdravu ishranu, često se zanemaruje ključni faktor – nedostatak esencijalnih hranljivih materija.

Nedostatak hranljivih materija i uticaj na kosu

Nedostatak ključnih vitamina i minerala može doprineti preranoj pojavi sede kose, utičući na zdravlje ćelija koje proizvode pigment.

- Nedostatak može uzrokovati pojavu sivih vlasi jer boja kose zavisi od zdravih ćelija koje proizvode pigment, tzv. melanocita, kojima su neophodni odgovarajući vitamini i minerali da bi pravilno funkcionisali - rekao je dr Širin Furtado, viši konsultant za medicinsku i kozmetičku dermatologiju u Bangaloru.

Nedostatak ključnih vitamina i minerala može doprineti preranoj pojavi sede kose Foto: Shutterstock

- Kada telu nedostaju ključni hranljivi sastojci poput vitamina B12, gvožđa, bakra, folata, vitamina D ili proteina, proizvodnja melanina može se smanjiti, što dovodi do ranog gubitka boje kose - objašnjava dr Furtado.

U vezi sa tim, stručnjak navodi neke od ključnih hranljivih materija koje mogu dovesti do ranog sedenja kose:

Nedostatak vitamina B12 je posebno povezan sa prevremenom sedom kosom jer utiče na crvena krvna zrnca i snabdevanje kiseonikom korena kose.

Nizak nivo gvožđa može smanjiti isporuku kiseonika.

Nizak nivo bakra može direktno uticati na stvaranje melanina.

Slab unos proteina može oslabiti opšte zdravlje kose, jer je kosa napravljena od keratina, vrste proteina.

Nedostatak hrane bogate proteinima može uzrokovati sede vlasi u dvadesetim godinama Foto: Shutterstock

- Ali važno je razumeti da je genetika i dalje najčešći uzrok ranih sedih vlasi; a stres, pušenje, disbalans štitne žlezde i određena medicinska stanja takođe mogu igrati ulogu, tako da je ishrana jedan od mnogih faktora - dodaje dr Furtado.

Drugi faktori koji uzrokuju preranu pojavu sedih vlasi

U tom kontekstu, važno je upoznati se i sa drugim ključnim faktorima koji mogu izazvati preranu pojavu sede kose:

Genetika – Naš genetski sastav igra veliku ulogu u tome kada počinje da s javlja seda kosa. Ako su vaši roditelji ili bake i deke takođe imali sedu kosu u ranoj mladosti, onda to može biti znak upozorenja da ćete i vi.

Stres – Stres je uobičajeni deo života većine ljudi ovih dana. Hronični stres takođe često dovodi i do:

nedostatka sna

promene apetita

visokog krvnog pritiska

anksioznosti Stres može uticati i na vašu kosu

Prema studiji iz 2020. godine, stres može prouzrokovati sede vlasi utičući na matične ćelije odgovorne za regeneraciju pigmenta dlake.

Autoimune bolesti – Autoimune bolesti takođe mogu dovesti do prevremene pojave sede kose. Kada imuni sistem tela napadne sopstvene ćelije, to može izazvati i gubitak pigmenta u kosi.

Autoimune bolesti – Autoimune bolesti takođe mogu dovesti do prevremene pojave sede kose. Kada imuni sistem tela napadne sopstvene ćelije, to može izazvati i gubitak pigmenta u kosi.

Poremećaj štitne žlezde – Hormonske promene izazvane poremećajima štitne žlezde takođe mogu dovesti do prevremene sede kose.

Nedostatak vitamina B-12 – Vitamin B12 je odgovoran za zdrav rast i boju kose. Stoga, njegov nedostatak može izazvati rano sedenje.

Vitamin B12 je odgovoran za zdrav rast i boju kose. Stoga, njegov nedostatak može izazvati rano sedenje Foto: Shutterstock

Dodatni saveti

Dr Furtado deli nekoliko jednostavnih saveta koje možete slediti kako biste sprečili rano pojavu sede kose:

Da biste sprečili ili usporili sedu kosu, praktikujte uravnoteženu ishranu koja uključuje zeleno lisnato povrće, orašaste plodove, semenke, jaja, mlečne proizvode, ribu, integralne žitarice, sočivo i voće.

Obezbedite adekvatan unos proteina kroz pasulj ili posno meso.

Proverite nivo vitamina B12 i gvožđa ako se seda kosa javi rano ili iznenada.

Provedite neko vreme na sunčevoj svetlosti zbog prirodnog vitamina D.

Izbegavajte pušenje.

Kontrolišite stres kroz san i vežbanje.

Izbegavajte ekstremne dijete koje mogu lišiti telo esencijalnih hranljivih materija potrebnih za zdravu pigmentaciju kose.