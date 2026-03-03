Seda kosa u dvadesetim? Evo kakvu ulogu imaju vitamin D, B12 i gvožđe
Seda kosa je oduvek povezivana sa starošću, ali sada se situacija promenila. U savremenom društvu sve češće sede vlasi javljaju se kod mlađih osoba. Uz ubrzan i stresan način života, zagađenje okoline i nezdravu ishranu, često se zanemaruje ključni faktor – nedostatak esencijalnih hranljivih materija.
Nedostatak hranljivih materija i uticaj na kosu
Nedostatak ključnih vitamina i minerala može doprineti preranoj pojavi sede kose, utičući na zdravlje ćelija koje proizvode pigment.
- Nedostatak može uzrokovati pojavu sivih vlasi jer boja kose zavisi od zdravih ćelija koje proizvode pigment, tzv. melanocita, kojima su neophodni odgovarajući vitamini i minerali da bi pravilno funkcionisali - rekao je dr Širin Furtado, viši konsultant za medicinsku i kozmetičku dermatologiju u Bangaloru.
- Kada telu nedostaju ključni hranljivi sastojci poput vitamina B12, gvožđa, bakra, folata, vitamina D ili proteina, proizvodnja melanina može se smanjiti, što dovodi do ranog gubitka boje kose - objašnjava dr Furtado.
U vezi sa tim, stručnjak navodi neke od ključnih hranljivih materija koje mogu dovesti do ranog sedenja kose:
- Nedostatak vitamina B12 je posebno povezan sa prevremenom sedom kosom jer utiče na crvena krvna zrnca i snabdevanje kiseonikom korena kose.
- Nizak nivo gvožđa može smanjiti isporuku kiseonika.
- Nizak nivo bakra može direktno uticati na stvaranje melanina.
- Slab unos proteina može oslabiti opšte zdravlje kose, jer je kosa napravljena od keratina, vrste proteina.
- Ali važno je razumeti da je genetika i dalje najčešći uzrok ranih sedih vlasi; a stres, pušenje, disbalans štitne žlezde i određena medicinska stanja takođe mogu igrati ulogu, tako da je ishrana jedan od mnogih faktora - dodaje dr Furtado.
Drugi faktori koji uzrokuju preranu pojavu sedih vlasi
U tom kontekstu, važno je upoznati se i sa drugim ključnim faktorima koji mogu izazvati preranu pojavu sede kose:
Genetika – Naš genetski sastav igra veliku ulogu u tome kada počinje da s javlja seda kosa. Ako su vaši roditelji ili bake i deke takođe imali sedu kosu u ranoj mladosti, onda to može biti znak upozorenja da ćete i vi.
Stres – Stres je uobičajeni deo života većine ljudi ovih dana. Hronični stres takođe često dovodi i do:
- nedostatka sna
- promene apetita
- visokog krvnog pritiska
- anksioznosti
Stres može uticati i na vašu kosu
Prema studiji iz 2020. godine, stres može prouzrokovati sede vlasi utičući na matične ćelije odgovorne za regeneraciju pigmenta dlake.
- Autoimune bolesti – Autoimune bolesti takođe mogu dovesti do prevremene pojave sede kose. Kada imuni sistem tela napadne sopstvene ćelije, to može izazvati i gubitak pigmenta u kosi.
- Poremećaj štitne žlezde – Hormonske promene izazvane poremećajima štitne žlezde takođe mogu dovesti do prevremene sede kose.
- Nedostatak vitamina B-12 – Vitamin B12 je odgovoran za zdrav rast i boju kose. Stoga, njegov nedostatak može izazvati rano sedenje.
Dodatni saveti
Dr Furtado deli nekoliko jednostavnih saveta koje možete slediti kako biste sprečili rano pojavu sede kose:
- Da biste sprečili ili usporili sedu kosu, praktikujte uravnoteženu ishranu koja uključuje zeleno lisnato povrće, orašaste plodove, semenke, jaja, mlečne proizvode, ribu, integralne žitarice, sočivo i voće.
- Obezbedite adekvatan unos proteina kroz pasulj ili posno meso.
- Proverite nivo vitamina B12 i gvožđa ako se seda kosa javi rano ili iznenada.
- Provedite neko vreme na sunčevoj svetlosti zbog prirodnog vitamina D.
- Izbegavajte pušenje.
- Kontrolišite stres kroz san i vežbanje.
- Izbegavajte ekstremne dijete koje mogu lišiti telo esencijalnih hranljivih materija potrebnih za zdravu pigmentaciju kose.
Izvor: onlymyhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs
