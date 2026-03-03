Slušaj vest

Seda kosa je oduvek povezivana sa starošću, ali sada se situacija promenila. U savremenom društvu sve češće sede vlasi javljaju se kod mlađih osoba. Uz ubrzan i stresan način života, zagađenje okoline i nezdravu ishranu, često se zanemaruje ključni faktor – nedostatak esencijalnih hranljivih materija.

Nedostatak hranljivih materija i uticaj na kosu

Nedostatak ključnih vitamina i minerala može doprineti preranoj pojavi sede kose, utičući na zdravlje ćelija koje proizvode pigment.

- Nedostatak može uzrokovati pojavu sivih vlasi jer boja kose zavisi od zdravih ćelija koje proizvode pigment, tzv. melanocita, kojima su neophodni odgovarajući vitamini i minerali da bi pravilno funkcionisali - rekao je dr Širin Furtado, viši konsultant za medicinsku i kozmetičku dermatologiju u Bangaloru.

sedakosafotoshutterstock1503484181125473.jpg
Nedostatak ključnih vitamina i minerala može doprineti preranoj pojavi sede kose Foto: Shutterstock

- Kada telu nedostaju ključni hranljivi sastojci poput vitamina B12, gvožđa, bakra, folata, vitamina D ili proteina, proizvodnja melanina može se smanjiti, što dovodi do ranog gubitka boje kose - objašnjava dr Furtado.

U vezi sa tim, stručnjak navodi neke od ključnih hranljivih materija koje mogu dovesti do ranog sedenja kose:

  • Nedostatak vitamina B12 je posebno povezan sa prevremenom sedom kosom jer utiče na crvena krvna zrnca i snabdevanje kiseonikom korena kose.
  • Nizak nivo gvožđa može smanjiti isporuku kiseonika.
  • Nizak nivo bakra može direktno uticati na stvaranje melanina.
  • Slab unos proteina može oslabiti opšte zdravlje kose, jer je kosa napravljena od keratina, vrste proteina.
biljni-proteini-shutterstock-1008838606.jpg
Nedostatak hrane bogate proteinima može uzrokovati sede vlasi u dvadesetim godinama Foto: Shutterstock

- Ali važno je razumeti da je genetika i dalje najčešći uzrok ranih sedih vlasi; a stres, pušenje, disbalans štitne žlezde i određena medicinska stanja takođe mogu igrati ulogu, tako da je ishrana jedan od mnogih faktora - dodaje dr Furtado.

Drugi faktori koji uzrokuju preranu pojavu sedih vlasi

U tom kontekstu, važno je upoznati se i sa drugim ključnim faktorima koji mogu izazvati preranu pojavu sede kose: 

Genetika – Naš genetski sastav igra veliku ulogu u tome kada počinje da s javlja seda kosa. Ako su vaši roditelji ili bake i deke takođe imali sedu kosu u ranoj mladosti, onda to može biti znak upozorenja da ćete i vi.

StresStres je uobičajeni deo života većine ljudi ovih dana. Hronični stres takođe često dovodi i do:

Stres može uticati i na vašu kosu

Prema studiji iz 2020. godine, stres može prouzrokovati sede vlasi utičući na matične ćelije odgovorne za regeneraciju pigmenta dlake.

  • Autoimune bolestiAutoimune bolesti takođe mogu dovesti do prevremene pojave sede kose. Kada imuni sistem tela napadne sopstvene ćelije, to može izazvati i gubitak pigmenta u kosi.
  • Poremećaj štitne žlezde – Hormonske promene izazvane poremećajima štitne žlezde takođe mogu dovesti do prevremene sede kose.
  • Nedostatak vitamina B-12 – Vitamin B12 je odgovoran za zdrav rast i boju kose. Stoga, njegov nedostatak može izazvati rano sedenje.
vitamin-b12-shutterstock-520097380.jpg
Vitamin B12 je odgovoran za zdrav rast i boju kose. Stoga, njegov nedostatak može izazvati rano sedenje Foto: Shutterstock

Dodatni saveti 

Dr Furtado deli nekoliko jednostavnih saveta koje možete slediti kako biste sprečili rano pojavu sede kose:

  • Da biste sprečili ili usporili sedu kosu, praktikujte uravnoteženu ishranu koja uključuje zeleno lisnato povrće, orašaste plodove, semenke, jaja, mlečne proizvode, ribu, integralne žitarice, sočivo i voće.
  • Obezbedite adekvatan unos proteina kroz pasulj ili posno meso.
  • Proverite nivo vitamina B12 i gvožđa ako se seda kosa javi rano ili iznenada.
  • Provedite neko vreme na sunčevoj svetlosti zbog prirodnog vitamina D.
  • Izbegavajte pušenje.
  • Kontrolišite stres kroz san i vežbanje.
  • Izbegavajte ekstremne dijete koje mogu lišiti telo esencijalnih hranljivih materija potrebnih za zdravu pigmentaciju kose.

Izvor: onlymyhealth.com/Zdravlje.Kurir.rs

Može li seda kosa ponovo da potamni? Dermatolog objašnjava šta je mit, a šta su mogućnosti

Ne propustiteLepotaZlatni začin za zdravu kožu glave: Kako napraviti moćni tonik od kurkume protiv peruti?
shutterstock_2503582173.jpg
Zdravlje7 svakodnevnih grešaka pod tušem koje mogu da isuše vašu kožu: Male navike koje čine razliku
tuširanje, kupatilo, bojler
ZdravljeKako loš rad creva ostavlja trag na koži i kosi? 7 načina da to preokrenete
koza problem shutterstock_2164207153.jpg
ZdravljeZašto vam kosa pojačano opada pod tušem? Dermatolog sa Klivlend klinike otkriva najčešće greške koje pravite
opadanje kose shutterstock_1068513638.jpg