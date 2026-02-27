Da li ste znali?

Ukupna zapremina koja se uzme u standardnoj kolekciji od tri do pet epruveta je samo oko 15 do 30 mililitara

Saznajte koliko dugo se čuva i šta se na kraju dešava sa vašim biološkim uzorkom.

Scena je poznata skoro svima: sedite u laboratoriji, tehničar vešto pronalazi vašu venu, a vi gledate kako se jedna epruveta za drugom puni krvlju. U tom trenutku, mnogi se pitaju da li je zaista potrebno uzimati toliko krvi i šta se dešava sa svim tim uzorcima.

Iako može izgledati kao velika količina, ukupna zapremina koja se uzme u standardnoj kolekciji od tri do pet epruveta je samo oko 15 do 30 mililitara.

S obzirom na to da telo odrasle osobe sadrži oko pet litara krvi, ovaj udeo je manji od jednog procenta, potpuno je bezbedan i brzo se nadoknađuje. Međutim, razlozi za uzimanje naizgled veće količine krvi nego što je potrebno su strogo tehničke i medicinske prirode.

Različite komponente krvi

Ključni razlog leži u činjenici da se različiti testovi ne mogu izvoditi na istom uzorku. Svaka epruveta ima poklopac različite boje, a ova boja nije iz estetskih razloga, već ukazuje na vrstu aditiva unutra. Na primer, epruvete sa ljubičastim poklopcima sadrže antikoagulant EDTA i koriste se za kompletnu krvnu sliku, dok se one sa crvenim ili žutim poklopcima koriste za dobijanje seruma za biohemijske testove.

Tokom vađenja krvi uzima se više uzoraka jer se različiti testovi ne mogu izvoditi na istom uzorku Foto: Shutterstock

Različiti testovi zahtevaju različite komponente krvi, kao što su puna krv, plazma ili serum, a njihovo odvajanje u više epruveta sprečava unakrsnu kontaminaciju i osigurava tačnost svakog pojedinačnog rezultata. Korišćenje jedne epruvete za sve bilo bi kao pokušaj pečenja kolača i kuvanja supe u istom loncu sa istim sastojcima.

Pored hemijskih razlika, tu je i logistika modernih laboratorija. Danas se analize izvode na sofisticiranim, automatizovanim uređajima koji funkcionišu poput robotske transportne trake. Ovi analizatori zahtevaju određenu minimalnu zapreminu uzorka u epruveti kako bi njihove tanke sonde mogle bezbedno i precizno da usisaju potrebnu količinu tečnosti.

Ako je nivo krvi prenizak, sonda bi mogla da uvuče vazduh ili ćelijske ostatke, što bi dovelo do greške u merenju ili kvara osetljivog instrumenta.

Stoga su vakuumske epruvete fabrički kalibrisane da izvuku precizno definisanu količinu krvi koja garantuje nesmetan rad automatizovanog sistema.

Jedan od najvažnijih razloga za uzimanje „viška“ krvi je stvaranje sigurnosne margine. Nakon što se izvrši početna analiza, laboratorija ne baca odmah preostali uzorak. Ako je rezultat graničan, neočekivan ili tehnički sumnjiv, analitičari će ponoviti test na istom uzorku kako bi potvrdili nalaz. Ovo umanjuje mogućnost greške.

Ako je rezultat graničan, neočekivan ili tehnički sumnjiv, analitičari će ponoviti test na istom uzorku kako bi potvrdili nalaz. Ovo umanjuje mogućnost greške Foto: Shutterstock

Šta se dešava sa ostatkom nakon analize?

Nakon što je analiza završena i rezultat potvrđen, epruvete sa ostatkom vaše krvi se ne bacaju odmah. Čuvaju se pod strogo kontrolisanim uslovima. Većina laboratorija čuva uzorke u frižiderima na temperaturi od dva do osam stepeni Celzijusa. Vreme čuvanja zavisi od vrste uzorka i stabilnosti komponenti koje se analiziraju. Serum i plazma, koji su stabilniji, obično se čuvaju tri do sedam dana.

Puna krv, koja se koristi za hematološke analize, čuva se mnogo kraći period, obično 24 do 48 sati, jer se krvne ćelije u njoj brzo kvare. U izuzetnim slučajevima, za potrebe naučnih istraživanja ili veoma specifičnih testova, uzorci se mogu zamrznuti i čuvati mesecima ili čak godinama.

Većina laboratorija čuva uzorke u frižiderima na temperaturi od dva do osam stepeni Celzijusa Foto: Shutterstock

Strogo kontrolisano uništavanje

Nakon isteka propisanog roka skladištenja, vaša krv postaje medicinski otpad, koji se rukuje u skladu sa strogim zakonskim i bezbednosnim protokolima. Nikako nije u pitanju jednostavno bacanje; uzorci moraju biti uništeni na način koji garantuje eliminaciju svakog biološkog rizika.

Najčešće se koriste dve metode.

Prva je autoklaviranje, proces sterilizacije u kojem se uzorci izlažu vodenoj pari pod visokim pritiskom i na temperaturi višoj od 121 °C, što uništava sve potencijalne patogene poput virusa i bakterija.

Druga, još osnovnija metoda je insineracija, odnosno sagorevanje u specijalizovanim pećima na izuzetno visokim temperaturama. Ovaj proces pretvara sav biološki materijal u sterilni pepeo, bezbedno završavajući ciklus.