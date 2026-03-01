Filtrirana i umerena kafa može biti bezbedna za srce, dok espresso i dodaci bogati zasićenim mastima mogu povisiti „loš“ holesterol

Slušaj vest

Ako živite sa visokim holesterolom ili imate porodičnu istoriju ovog stanja, verovatno ste već upoznati sa hranom koju je pametno izbegavati i onom koju je poželjno uključiti u ishranu kako biste održali nizak nivo LDL ("lošeg") holesterola. Ali, šta je sa kafom? Kao jedno od najčešće konzumiranih pića na svetu, kafa je često u fokusu zbog svojih zdravstvenih benefita, naravno. Sledi šta bi trebalo da znate o mogućoj vezi između kafe i visokog holesterola.

Većina studija pokazuje da umeren unos kafe (dve do tri šolje dnevno) može da bude dobar za opšte zdravlje, dok se veće količine povezuju sa većim rizikom od srčanih bolesti. Iako kafa ne sadrži holesterol, u njoj se nalaze dva prirodna ulja – kafestol i kahveol, koja mogu da povećaju nivo holesterola. Kod starijih osoba češće se beleži viši nivo holesterola u vezi sa konzumacijom kafe, dok su podaci za mlađu populaciju i dalje ograničeni.

Filtrirana kafa je bolji izbor

Studija iz 2018. pratila je unos kafe kod mladih od 18 do 24 godine i uporedila ga sa nivoom holesterola. Otkriveno je da što je više espreso napitaka konzumirano, to je nivo holesterola bio viši.

Espreso se priprema tako što se vruća voda pod pritiskom direktno proliva kroz fino mlevenu kafu, za razliku od filter kafe gde voda polako kaplje kroz filter. Slično je i kod drugih napitaka gde voda dolazi u direktan kontakt sa mlevenom kafom, poput nefiltrirane kafe, kafe iz francuske prese, turske kafe ili metode prelivanja – oni takođe zadržavaju više ulja koja mogu da povećaju nivo holesterola.

Filtrirani napici, poput onih iz kafića ili kućnih aparata sa filterom, smanjuju količinu ovih ulja. Stručnjaci preporučuju ljudima koji žele da smanje ili spreče visok holesterol da se drže filtrirane kafe.

Filtrirani napici, poput onih iz kafića ili kućnih aparata sa filterom, smanjuju količinu ovih ulja, čime se smanjuje i njihov potencijalni uticaj na povišenje LDL holesterola Foto: Shutterstock

Budite svesni šta dodajete u kafu

Istraživanja pokazuju da zasićene masti povećavaju nivo holesterola, a često se nalaze u dodacima koje stavljamo u kafu.

Pavlaka i mleko – Napici od punomasnog mleka imaju visok nivo zasićenih masti koje povećavaju LDL holesterol. Bolje opcije su mleko sa niskim sadržajem masti ili biljna mleka bez zasićenih masti.

– Napici od punomasnog mleka imaju visok nivo zasićenih masti koje povećavaju LDL holesterol. Bolje opcije su mleko sa niskim sadržajem masti ili biljna mleka bez zasićenih masti. Slatki napici od kafe – Penasti, šećerni napici u kafićima sadrže mnogo šećera i često zasićene masti, pa proverite sastav pre konzumacije.

– Penasti, šećerni napici u kafićima sadrže mnogo šećera i često zasićene masti, pa proverite sastav pre konzumacije. Neprobojna (bulletproof) kafa – Popularna u keto ishrani, zahteva dodatak putera i kokosovog ulja (MCT), koji imaju visok nivo zasićenih masti i mogu da povećaju LDL holesterol.

Umesto zaključka Uživate u kafi umereno, vodite računa o načinu pripreme i sastojcima, jer i za kafu, kao i za mnoge druge namirnice, važi isto pravilo – umerenost i svesnost su ključni.