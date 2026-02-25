DA LI STE ZNALI?

Opsesija praćenjem sna može izazvati ortosomniju – anksioznost koja pogoršava nesanicu, važnije je slušati telo nego slepo verovati uređajima

U kulturi fokusiranoj na ciljeve, pojavio se novi oblik anksioznosti – ortosomnija, nezdrava opsesija da se dobije „prava“ količina i faze sna. Termin su 2017. skovali istraživači koji su primetili rast pacijenata koji traže pomoć za samostalno dijagnostikovane poremećaje spavanja, na osnovu podataka sa uređaja za praćenje sna, objašnjava Keli Baron, klinički psiholog sa Univerziteta u Juti. „‘Orto’ znači pravo, a ‘somnija’ san. Termin podseća na ortoreksiju, opsesiju zdravom ishranom“, dodaje ona.

Ortomsomija nije zvanična medicinska dijagnoza, ali je postala sve prisutnija sa popularnošću pametnih uređaja za praćenje sna.

- U kliničkoj praksi viđali smo sve više ljudi sa nesanicom koji više veruju uređaju nego svom lekaru ili sopstvenom osećaju koliko su spavali - kaže Baron. Analiza studija pokazala je da su neki pacijenti preterano zabrinuti zbog podataka sa praćenja i da teže „perfekcionističkom snu“ kako bi optimizovali dnevne funkcije.

Mајkl Brous, klinički psiholog upozorava da trakeri nisu medicinski uređaji i da njihova tačnost može biti upitna. „San se meri moždanim talasima; bez elektroda na glavi, ne možete dobiti precizne podatke. To radi polisonografija, zlatni standard za dijagnozu poremećaja spavanja.

Većina nosivih uređaja se oslanja na puls ili otkucaje srca kako bi „procijenili“ moždanu aktivnost, a prstenovi za praćenje sna koriste pokrete, temperaturu tela i varijabilnost otkucaja srca.

Neželjeni efekti ortosomnije

Opsesija podacima može povećati anksioznost i pogoršati nesanicu. Osobe sa ortosomnijom mogu biti nervozne zbog odlaska na spavanje, zadržavanja u snu ili postizanja određenih parametara, kao što su dubok san, REM faza, latencija sna ili efikasnost spavanja. Posledica je često duže ležanje budnih noću.

Opsesija broju sati provedenih u spavanju može povećati anksioznost i pogoršati nesanicu Foto: Shutterstock

- San se ne može u potpunosti kontrolisati. Ne možete ga savršeno regulisati svake noći - kaže Baron.

Ipak, mnogi pokušavaju da kontrolišu sve što je povezano sa snom zbog dostupnosti podataka i često ih dele sa drugima, što postaje tema razgovora.

Kako kontrolisati ortosomniju

Umesto da se opsedate detaljima, fokusirajte se na svoje ciljeve: da li želite da duže spavate ili da se probudite odmorni? Povratne informacije sa praćenja sna mogu poslužiti za prilagođavanje navika u ishrani, upravljanju stresom i upotrebi uređaja uveče. Preporučuje se pregled trendova jednom nedeljno, a ne svakodnevno.

Redovan raspored spavanja i buđenja, kao i pažnja na subjektivni osećaj odmora, važniji su od brojki sa uređaja. Ako anksioznost i opsesija podacima ostane, korisna može biti kognitivno-bihejvioralna terapija za nesanicu (KBT-I), dostupna kod obučenih terapeuta, koja je pokazala visoku efikasnost u promeni navika i stavova povezanih sa snom.