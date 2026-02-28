Slušaj vest

Jedan jednostavan odnos iz rutinskih laboratorijskih analiza mogao bi da pruži važne informacije o metaboličkom zdravlju, upali i funkciji insulina, tvrdi neurolog dr Dejvid Permater. Prema njegovim rečima, reč je o odnosu triglicerida i glukoze u krvi natašte, parametru koji se izračunava na osnovu vrednosti koje većina ljudi već ima u svojim nalazima.

- Ovo je vrlo jednostavan, ali moćan pokazatelj. Može da pruži uvid u to kako vaše telo koristi insulin, kakav je nivo upale, koliki je rizik za masnu jetru, kardiovaskularne bolesti, pa čak i neurodegenerativna oboljenja poput Alchajmerove bolesti - navodi dr Permater.

Kako se izračunava?

Za izračunavanje je potrebno uzeti vrednost triglicerida i vrednost glukoze natašte. Te dve vrednosti se pomnože, zatim podele sa dva, a potom se izračuna prirodni logaritam dobijenog broja (pomoću kalkulatora na telefonu ili preko ChatGPT-a). Dobijena vrednost predstavlja tzv. TyG indeks (triglyceride-glucose index).

Napomena: Vrednosti moraju biti izražene u mg/dL, ne u mmol/L (što je kod nas češće), a ako su u mmol/L, mora se prvo izvršiti konverzija.

Za izračunavanje je potrebno uzeti vrednost triglicerida i vrednost glukoze natašte Foto: Shutterstock

Prema rečima dr Permatera, poželjno je da dobijeni broj bude manji od osam.

- Sve vrednosti iznad toga počinju da koreliraju sa povećanim rizikom od insulinske rezistencije. A insulinska rezistencija je osnovni mehanizam koji stoji iza brojnih hroničnih bolesti - štetna je za srce, štetna je za mozak - objašnjava on.

Zašto je insulinska rezistencija važna?

Insulinska rezistencija označava stanje u kojem ćelije slabije reaguju na insulin, pa organizam mora da luči veće količine ovog hormona kako bi održao normalan nivo šećera u krvi. Dugoročno, to povećava rizik od dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti i metaboličkog sindroma.

Insulinska rezistencija povećava rizik od dijabetesa tipa 2, kardiovaskularnih bolesti i metaboličkog sindroma Foto: Shutterstock

Dr Permater ističe da je praćenje ovog odnosa jednostavan način da se proceni kako telo upravlja šećerom i mastima u krvi.