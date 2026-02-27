Potisak sa klupe (bench press) stvara zdravo opterećenje koje podstiče kosti na povećanje gustine, naročito u predelu nadlaktica i ramena.

Lezite na klupu ili pod, savijenih kolena i stopala oslonjenih o pod. Tegove držite u visini grudi, laktovi savijeni i usmereni u stranu. Uz oslonac lopatica o podlogu ispružite ruke i podignite tegove pravo iznad grudi. Zatim polako vratite ruke u početni položaj. Uradite 8 do 12 ponavljanja, u jednoj do tri serije.

Iako se ova vežba odnosi na gornji deo tela, za očuvanje gustine kostiju naročito su važne aktivnosti koje opterećuju kukove i kičmu, poput brzog hoda, penjanja uz stepenice ili laganog treninga sa opterećenjem.