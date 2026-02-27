Menopauza nije jedini okidač za osteoporozu: Problem sa kostima počinje mnogo ranije
"Pij mleko da ojačaš kosti", rečenica koju je većina nas slušala u detinjstvu. Od malih nogu učimo da ishrana utiče na čvrstinu kostiju, ali mnogo ređe razmišljamo o drugim, svakodnevnim navikama koje im mogu štetiti. A upravo se tu kriju tihi faktori rizika za osteoporozu.
S godinama telo gubi koštanu masu brže nego što uspeva da je nadoknadi. Osteoporoza je bolest koja dovodi do smanjenja gustinei slabljenja kostiju, zbog čega one postaju podložnije prelomima. Iako se često vezuje za žene u menopauzi, rizik postoji i kod muškaraca, ali su oni, kako ističu stručnjaci, znatno manje svesni te opasnosti.
- Muškarci obično ne razmišljaju o zdravlju kostiju na isti način kao žene, koje se već u menopauzi upozoravaju na pad koštane gustine - kaže dr Džoj Caj, medicinska direktorka Klinike za endokrinologiju i osteoporozu pri bolnici Masačusets, koja radi u okviru Univerziteta Harvard.
Navike koje potkopavaju koštanu gustinu
Pad hormona u menopauzi predstavlja važan okidač, ali zdravlje kostiju zavisi i od načina na koji živimo. Ishrana, kretanje, navike i terapije koje uzimamo mogu značajno da utiču na koštanu gustinu.
Premalo kalcijuma predstavlja jedan od osnovnih problema. Odraslim osobama potrebno je oko 1.000 miligrama dnevno, dok se posle pedesete godine kod žena i sedamdesete kod muškaraca ta potreba povećava na 1.200 miligrama. Mlečni proizvodi, zeleno lisnato povrće i obogaćeni biljni napici predstavljaju dobar izvor ovog minerala. Ipak, to nije jedini faktor.
- Često govorimo o kalcijumu, ali zaboravljamo da je protein sastavni deo zdrave strukture kosti. Bez adekvatnog unosa proteina ne možemo očekivati ni očuvanje koštane gustine - objašnjava dr Caj.
Preterivanje s kofeinom ili gaziranim napicima može dodatno otežati apsorpciju kalcijuma, naročito ako je unos velik. Sedelački način života i restriktivne dijete takođe postepeno slabe koštanu masu.
Potisak sa klupe (bench press) stvara zdravo opterećenje koje podstiče kosti na povećanje gustine, naročito u predelu nadlaktica i ramena.
Lezite na klupu ili pod, savijenih kolena i stopala oslonjenih o pod. Tegove držite u visini grudi, laktovi savijeni i usmereni u stranu. Uz oslonac lopatica o podlogu ispružite ruke i podignite tegove pravo iznad grudi. Zatim polako vratite ruke u početni položaj. Uradite 8 do 12 ponavljanja, u jednoj do tri serije.
Iako se ova vežba odnosi na gornji deo tela, za očuvanje gustine kostiju naročito su važne aktivnosti koje opterećuju kukove i kičmu, poput brzog hoda, penjanja uz stepenice ili laganog treninga sa opterećenjem.
Više od tri alkoholna pića dnevno može ometati stvaranje nove kosti i povećati rizik od preloma. Pušenje dodatno pogoršava situaciju, jer negativno utiče na kvalitet koštanog tkiva.
- Sedelački način života predstavlja još jedan važan faktor. Kosti jačaju pod opterećenjem, pa aktivnosti poput hodanja, penjanja uz stepenice ili plesa imaju zaštitnu ulogu. Česte restriktivne dijete, kao i premali unos hrane, uskraćuju kostima važne nutrijente - sugeriše doktorka.
Određeni lekovi takođe mogu imati uticaj, naročito dugotrajna upotreba oralnih kortikosteroida. Ako je moguće simptome držati pod kontrolom na drugi način, to je uvek bolje rešenje, savetuje dr Caj.
Kada posumnjati na problem?
Osteoporoza se često razvija bez simptoma, sve dok ne dođe do preloma. Ipak, postoje situacije koje mogu biti upozorenje.
- Ako ste polomili ručni zglobposle bezazlenog pada dok šetate psa, to možda ne deluje zabrinjavajuće. Ali za mene je to već signal da kvalitet kostiju možda nije onakav kakav bi trebalo da bude - kaže dr Caj.
Gubitak visine takođe može ukazati na slabljenje pršljenova. Smanjenje telesne visine za dva do tri centimetra predstavlja razlog za proveru gustine kostiju DEXA skenerom.
Ukoliko postoji sumnja, razgovor s lekarom o suplementaciji kalcijumom i vitaminom D može biti koristan, kao i analiza terapije koja eventualno povećava rizik od pada i preloma.
Izvor: Health.harvard.edu/Zdravlje.kurir.rs
