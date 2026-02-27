Slušaj vest

Činjenica da se lek kupuje bez recepta ne znači da je bez rizika. Neki od najčešće korišćenih preparata mogu dovesti do zavisnosti, zloupotrebe ili ozbiljnih neželjenih posledica, posebno kada se koriste predugo ili u većim dozama od preporučenih. Slede četiri uobičajena leka na koje bi trebalo obratiti pažnju.

Analgetici na bazi kodeina

Kodein je opioid koji se koristi za ublažavanje blagog do umerenog bola, a u nekim formulacijama se koristi i za suzbijanje kašlja. Najčešće se prodaje bez recepta u kombinaciji sa ibuprofenom ili paracetamolom. Nakon što ga progutate, telo pretvara kodein u morfin, što proizvodi analgetski efekat.

Uobičajeni neželjeni efekti uključuju pospanost, zatvor, mučninu i vrtoglavicu. U višim dozama, kodein može usporiti disanje i pogoršati koordinaciju, a neki ljudi su posebno osetljivi.

Ljudi sa ultra-brzim metabolizmom nose genetsku varijantu koja uzrokuje da kodein pretvaraju u morfin brže nego normalno. Ova osobina je češća kod ljudi severnoafričkog, bliskoistočnog i okeanijskog porekla i može izazvati opasne neželjene efekte čak i pri standardnim dozama.

Uobičajeni neželjeni efekti uključuju pospanost, zatvor, mučninu i vrtoglavicu Foto: Shutterstock

Uz ponovljenu upotrebu, telo može razviti toleranciju na kodein, što znači da ista doza više ne pruža isto olakšanje. Kako se receptori u mozgu prilagođavaju leku, ljudi ponekad povećavaju dozu, povećavajući rizik od fizičke zavisnosti.

Nagli prekid može izazvati simptome odvikavanja kao što su anksioznost, nemir, znojenje i problemi sa spavanjem.

Studije pokazuju da velika većina farmaceuta susreće pacijente za koje sumnjaju da zloupotrebljavaju ove analgetike sa kodeinom, pa neki stručnjaci smatraju da bi ovi lekovi trebalo da budu dostupni isključivo na recept.

Dekongestivi

Dekongestivi su dostupni u obliku tableta koje sadrže pseudoefedrin ili u obliku nazalnih sprejeva i kapi kao što su ksilometazolin i oksimetazolin. Svi deluju tako što sužavaju krvne sudove u nozdrvama, smanjujući otok i proizvodnju sluzi.

Prekomerna upotreba nazalnih sprejeva može dovesti do povratne kongestije (rinitis medikamentoza). Vremenom, lek postaje manje efikasan - fenomen poznat kao tahifilaksa - što može dovesti do začaranog kruga povećane upotrebe, veće kongestije i zavisnosti od spreja.

Dugotrajna prekomerna upotreba može oštetiti sluznicu nosa, uzrokujući suvoću i krvarenje iz nosa Foto: Shutterstock

Dugotrajna prekomerna upotreba može oštetiti sluznicu nosa, uzrokujući suvoću, krvarenje iz nosa, a u teškim slučajevima i perforiranu nosnu pregradu. Mnogi korisnici takođe razvijaju psihološku zavisnost od spreja. Preporuke stručnjaka obično ograničavaju upotrebu na tri do pet dana.

Pseudoefedrin takođe ima blage stimulativne efekte. Iako su dokazi o poboljšanju sportskih performansi pomešani, njegova stimulativna svojstva su ga svrstala na listu zabranjenih supstanci u sportskim takmičenjima. Takođe se ilegalno koristi u proizvodnji metamfetamina, zbog čega su nakon revizije iz 2016. godine uvedene stroge kontrole prodaje.

Sirupi protiv kašlja

Dekstrometorfan je čest sastojak sirupa protiv kašlja. Pregled iz 2021. godine pokazao je da je to najčešće zloupotrebljavani lek koji se može kupiti bez recepta. U visokim dozama blokira NMDA receptore u mozgu, što može izazvati promene svesti, osećaj nestvarnosti, dezorijentaciju i halucinacije, efekte slične onima koji se viđaju kod ketamina. Iako je bezbedan u preporučenim dozama, njegovi psihoaktivni efekti izazvali su zabrinutost zbog potencijalne zloupotrebe.

Laksativi

Stimulantni laksativi podstiču rad creva i ubrzavaju pražnjenje stolice. Često ih zloupotrebljavaju ljudi sa poremećajima u ishrani, sportisti koji pokušavaju da brzo smanje telesnu težinu i ljudi koji veruju da je svakodnevna stolica neophodna. U stvarnosti, zatvor se obično definiše kao manje od tri stolice nedeljno.

Zloupotreba laksativa može da izazove dehidraciju, elektrolitski disbalans i dugoročno oštećenje creva Foto: Shutterstock

Istraživanja pokazuju da stimulativni laksativi ne sprečavaju apsorpciju kalorija, uprkos popularnim mitovima. Umesto toga, zloupotreba može izazvati dehidraciju, elektrolitski disbalans i dugoročno oštećenje creva, a u teškim slučajevima i ozbiljne posledice po srce i bubrege.