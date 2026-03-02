Slušaj vest

Kada se radi kompletna krvna slika, broj trombocita je njen standardni deo, ali se u praksi najčešće tumači u kontekstu poremećaja zgrušavanja ili krvarenja. Ipak, odstupanja u broju trombocita mogu ukazivati i na poremećaje u radu slezine, organa koji učestvuje u filtriranju krvi i regulaciji krvnih ćelija

Trombociti, odnosno krvne pločice, zaduženi su za zgrušavanje krvi i sprečavanje krvarenja. Normalne vrednosti kreću se otprilike između 150 i 400 x 10⁹/L, a svako značajnije odstupanje zahteva dodatnu pažnju. Kada su trombociti sniženi, stanje se naziva trombocitopenija i može imati više uzroka, od virusnih infekcija i poremećaja koštane srži do pojačanog "zadržavanja" trombocita u slezini.

Kakva je veza između trombocita i slezine?

Slezina je organ koji filtrira krv, uklanja stare i oštećene ćelije i učestvuje u imunološkom odgovoru. U normalnim uslovima ona "skladišti" određeni procenat trombocita. Međutim, kada je uvećana ili funkcioniše pojačano, može zadržavati više trombocita nego što je uobičajeno, pa njihov broj u krvi opada. Ovo stanje se naziva hipersplenizam.

Ponekad je uz snižene trombocite smanjen i broj leukocita ili eritrocita Foto: Shutterstock

U takvim situacijama laboratorijski nalaz može pokazati snižene trombocite, a ponekad i smanjen broj leukocita ili eritrocita, što dodatno ukazuje da slezina pojačano "povlači" krvne ćelije iz cirkulacije.

Koji simptomi ukazuju da nešto nije u redu?

Sniženi trombociti često se otkrijvau slučajno, ali organizam ipak šalje signale. Među simptomima na koje bi trebalo obratiti pažnju su:

  • lako stvaranje modrica
    produženo krvarenje iz manjih rana
    učestalo krvarenje iz nosa
    krvarenje desni
    sitne crvene tačkice po koži (petehije)
    osećaj pritiska ili nelagodnosti u gornjem levom delu stomaka, gde se slezina nalazi
Lako stvaranje modrica i produženo krvarenje iz manjih rana mogu da budu upozoravajući znaci Foto: Shutterstock

U slučaju uvećane slezine može se javiti i osećaj sitosti nakon malog obroka, jer uvećani organ pritiska želudac.

Kada je potrebno dalje ispitivanje?

Jedan izolovani nalaz blago sniženih trombocita ne mora značiti ozbiljan problem. Međutim, ako su vrednosti značajno niže od referentnih, ako postoji trend pada ili su praćene simptomima, lekar može predložiti dodatne analize, ultrazvuk abdomena ili hematološku obradu.

Važno je naglasiti da slezina retko "boli" u klasičnom smislu, pa se poremećaji ovog organa često otkrivaju upravo preko laboratorijskih parametara. Zato broj trombocita, iako deo rutinske krvne slike, može da ima mnogo veći značaj nego što mu obično, kao laici, pridajemo.

Izvor: Mayoclinic.org/Zdravlje.kurir.rs

