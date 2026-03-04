Ako ste primetili da se znojite više nego obično, nemojte ignorisati ovo upozorenje koje vam šalje telo. U pitanju je složen problem koji zahteva pažnju i lekarski pregled

Prekomerno znojenje često nije samo neugodan simptom, već signal da nešto nije u redu u organizmu. Dok u mnogim slučajevima ovo može biti prirodan proces, poput menopauze, ponekad može ukazivati na ozbiljne endokrinološke poremećaje.

U razgovoru sa prof. dr Vesnom Dimitrijević Srećković, endokrinologom i profesorkom Medicinskog fakulteta u Beogradu, saznali smo koji su najčešći endokrinološki uzroci prekomernog znojenja i šta oni znače za vaše zdravlje.

Menopauza: Šta se dešava kada estrogen padne?

Menopauza je prirodan proces kroz koji svaka žena prolazi, ali simptomi koji je prate mogu biti vrlo neugodni. U fazi perimenopauze, kada nivo hormona počinje da opada, menstruacije postaju neredovne, a prvi simptomi mogu biti noćni valunzi i iznenadni talasi vrućine koji izazivaju hladno znojenje.

Ovi simptomi nastaju zbog smanjenja nivoa estrogena i prestanka lučenja progesterona, hormona koji je odgovoran za regulaciju menstrualnog ciklusa.

Kako menopauza napreduje, simptomi se obično pojačavaju. Noćni valunzi postaju učestaliji, mogu se javljati i tokom dana, a znojenje postaje intenzivnije. Uz to se javljaju i drugi simptomi kao što su razdražljivost, glavobolja i ubrzan rad srca.

U fazi perimenopauze, kada nivo hormona počinje da opada, menstruacije postaju neredovne, a prvi simptomi mogu biti noćni valunzi i iznenadni talasi vrućine koji izazivaju hladno znojenje Foto: Shutterstock

Hipertireoza: Da li vaša štitasta žlezda uzrokuje znojenje?

Niste u menopauzi, ali sve češće primetite da se znojite bez jasnog razloga? Možda je vreme da obratite pažnju na funkciju štitaste žlezde. Prekomerno lučenje hormona štitaste žlezde, stanje poznato kao hipertireoza, može izazvati izraženo znojenje, naročito kada je telo izloženo višim temperaturama. Osim toga, simptomi hipertireoze obuhvataju nervozu, gubitak kilograma, ubrzan rad srca i opadanje kose.

Jedan od jasnijih simptoma je i ispupčenje očiju, koje se često javlja kod osoba sa hipertireozom. Ako primetite ove simptome, obavezno se posavetujte sa endokrinologom, jer nepregledano stanje može dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući aritmije ili srčano popuštanje.

Prekomerno lučenje hormona štitaste žlezde, stanje poznato kao hipertireoza, može izazvati izraženo znojenje, Foto: Shutterstock

Hipoglikemija: Kako pad šećera u krvi utiče na znojenje?

Pad nivoa šećera u krvi, poznat kao hipoglikemija, može izazvati hladno znojenje, drhtavicu i ubrzan rad srca. Ovo stanje obično se javlja kod osoba sa dijabetesom, posebno kada je nivo insulina previsok. Ako često osećate simptome poput mučnine, omaglice ili čak gubitka svesti, to može biti znak da se vaš šećer u krvi drastično spustio.

Hipoglikemija nije opasna u svakom slučaju, ali ako se javlja redovno, može ukazivati na dijabetes ili predijabetes. Ako se simptomi javljaju nakon fizičke aktivnosti, preskakanja obroka ili prekomernog uzimanja insulina, obavezno se posavetujte sa lekarom.

Višak kilograma i čest skok insulina

Ako imate višak kilograma i često doživljavate hladno znojenje koje je praćeno drhtavicom i ubrzanim radom srca, možda se suočavate sa reaktivnom hipoglikemijom. Ovaj oblik hipoglikemije izaziva nagli pad nivoa šećera u krvi, obično nakon konzumiranja hrane bogate šećerima na prazan stomak. Ovaj problem, ukoliko se ne leči, može dovesti do razvoja dijabetesa tipa 2.

Reaktivna hipoglikemija najčešće se javlja kod gojaznih osoba, jer one imaju povišene nivoe insulina, koji izazivaju česte padove šećera u krvi.

- Dijagnoza ovog stanja može se postaviti putem testova opterećenja glukozom, dok je lečenje relativno jednostavno – uključuje manji, ali češći unos hrane i izbegavanje koncentrovanih šećera.

Dijabetes tipa 2 je stanje u kojem telo ne koristi insulin pravilno, što dovodi do povišenog nivoa šećera u krvi. Foto: Shutterstock

Kada posetiti endokrinologa?

Prekomerno znojenje može biti simptom koji je lakše ignorisati, ali je važno shvatiti da može biti pokazatelj ozbiljnih zdravstvenih problema. Ako primetite bilo koji od gore navedenih simptoma, najbolje je da se posavetujete sa stručnjakom – endokrinologom. Dijagnoza koja se postavi na vreme može vam pomoći da izbegnete ozbiljnije komplikacije u budućnosti.

