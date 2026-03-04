Nova analiza pokazuje da dugotrajna upotreba melatonina može ozbiljno povećati rizik od srčanih problema i čak smrtnosti, pa stručnjaci savetuju oprez pri dugotrajnom korišćenju

Istraživanje popularnog sredstva za spavanje izaziva zabrinutost među stručnjacima zbog potencijalnih dugoročnih efekata. Preliminarna analiza odraslih sa nesanicom, koja još nije prošla stručnu recenziju, pokazala je da ljudi koji uzimaju melatonin duže od godinu dana imaju veći rizik od srčanih problema.

U studiji sprovedenoj na više od 130.000 odraslih iz nekoliko zemalja, ljudi koji su dugoročno uzimali melatonin imali su 89 odsto veći rizik od razvoja srčane insuficijencije tokom pet godina. Takođe su imali dvostruko veću verovatnoću da umru od bilo kog uzroka u poređenju sa onima koji nisu uzimali melatonin.

Važno je napomenuti da su ovi nalazi preliminarni i ne menjaju trenutne zdravstvene preporuke. To ne znači nužno da melatonin izaziva opasne efekte. Međutim, rezultati ukazuju na to da dugotrajna upotreba melatonina zahteva dalja istraživanja kako bi se osigurala bezbednost.

Bezbedna kratkotrajna upotreba

Melatonin se generalno smatra bezbednim i dobro podnošljivim za kratkotrajnu upotrebu kod trudnica i dojljija. To znači period od oko 1 do 2 meseca. S obzirom na ograničen broj studija koje ispituju efekte suplementa nakon tog vremena, neki stručnjaci smatraju da je potrebno više istraživanja, posebno imajući u vidu rastuću popularnost suplementa. Istraživanje je predstavljeno u novembru u Američkom udruženju za srce.

- Suplementi melatonina možda nisu toliko bezopasni koliko se obično pretpostavlja. Ako se naše istraživanje potvrdi, moglo bi da promeni način na koji lekari savetuju pacijente o upotrebi ovog suplementa za spavanje - upozorio je medicinski naučnik Ekenedilichukwu Nadi.

Melatonin je hormon koji mozak prirodno proizvodi kako bi pomogao u održavanju unutrašnjeg sata tela Foto: Shutterstock

Šta je tačno melatonin?

Melatonin je hormon koji mozak prirodno proizvodi kako bi pomogao u održavanju unutrašnjeg sata tela. Njegova suplementacija može pomoći nekim ljudima da lakše zaspu i da ostanu u snu. U Sjedinjenim Državama i mnogim drugim zemljama, melatonin je dostupan bez recepta, što znači da ga pacijenti mogu uzimati bez nadzora lekara, a uputstva o doziranju i dužini upotrebe često nisu data.

Iako postoje studije koje ukazuju na to da je dugotrajna upotreba melatonina bezbedna, nedostaju sveobuhvatna istraživanja.

Rizik od smrti se takođe povećao

Analiza Nadija i kolega obuhvatila je elektronske zdravstvene kartone odraslih u Sjedinjenim Državama i Ujedinjenom Kraljevstvu, gde je melatonin dostupan samo na recept. Sekundarna analiza je pokazala da su ljudi koji su uzimali melatonin duže od godinu dana imali skoro 3,5 puta veću verovatnoću da budu hospitalizovani zbog srčane insuficijencije u poređenju sa onima koji ga nisu uzimali. Rizik od smrti od bilo kog uzroka takođe se povećao sa 4,3 odsto na 7,8 odsto između grupa.

Iako su rezultati zabrinjavajući, treba ih tumačiti sa oprezom zbog metodoloških ograničenja. Učesnici studije nisu pitani o njihovoj upotrebi melatonina, već su korišćeni podaci o lekovima na recept. To znači da je kontrolna grupa (ljudi koji nisu uzimali melatonin na recept) mogla da uključi ljude koji su koristili melatonin bez recepta.

Ljudi koji su dugoročno uzimali melatonin imali su 89% veći rizik od srčane insuficijencije tokom pet godina Foto: Shutterstock

Karlos Egea, predsednik Španske federacije društava za medicinu spavanja, koji nije bio uključen u studiju, ukazao je na ovu važnu napomenu, ali ipak ozbiljno shvata nalaze studije.

– Ovi rezultati dovode u pitanje percepciju melatonina kao neškodljive hronične terapije i naglašavaju potrebu za prospektivnom studijom sa kontrolnom grupom kako bi se razjasnio njegov bezbednosni profil – ističe on.

Čak i kratkoročno, melatonin može imati neželjene efekte kojih mnogi korisnici nisu svesni. Na primer, niz neotkrivenih predoziranja kod dece u Australiji pokrenuo je pitanja o bezbednosti ovog suplementa u određenim starosnim grupama.