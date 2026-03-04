Zgazili ste na staklo? Evo kako da ga bezbedno uklonite i kada morate da posetite lekara
Skoro svi su bar jednom slučajno razbili stakleni predmet. Veće komade stakla je relativno lako očistiti, ali mali komadići često ostaju neprimećeni. A ako nagazite na njih, posledice, poput bola, crvenila, pa čak i infekcije ako čestica ostane u koži, mogu biti izuzetno neprijatne.
Srećom, većina malih krhotina stakla može se bezbedno ukloniti kod kuće, ako postupate pažljivo i koristite osnovne kućne alate. Brza reakcija smanjuje bol, sprečava moguće komplikacije i olakšava ceo proces.
U nastavku saznajte koji su detaljni koraci kako biste bezbedno i efikasno ukloniti staklo sa stopala – od pripreme i sterilizacije alata, preko uklanjanja samog stakla, do nege rane i saveta o tome kada je bolje potražiti medicinsku pomoć.
Potrebni alati i priprema
Da biste bezbedno uklonili staklo, biće vam potrebno:
- sapun i voda
- pinceta
- igla za šivenje
Pre nego što počnete, važno je da delujete što je brže moguće. Čim primetite komad stakla u stopalu, cilj je da smanjite rizik od infekcije i olakšate uklanjanje.
Korak 1: Sterilizacija
Pre nego što dodirnete stopalo, temeljno operite ruke sapunom i toplom vodom. Zatim, očistite stopalo toplom vodom sa sapunom koristeći čist peškir ili papirni ubrus i nežno ga osušite tapkanjem.
Sledeći korak je sterilizacija alata. Umočite pincetu i iglu u ključalu vodu na nekoliko minuta da biste ubili bakterije, a zatim ih obrišite alkoholnom maramicom ili čistom vatom.
Korak 2: Priprema alata
Nakon sterilizacije, odmah upotrebite pincetu i izbegavajte da je stavljate na površine koje mogu biti kontaminirane. Ako je potrebno, možete je privremeno odložiti na čisti papirni ubrus. Ovo je mali, ali važan detalj – čisti alati smanjuju rizik od infekcije i čine ceo proces bezbednijim.
Korak 3: Uklanjanje stakla
Ako staklo viri iz vaše kože, možete ga pažljivo ukloniti pincetom. Uhvatite vrh stakla sterilisanom pincetom i polako ga izvucite pod istim uglom pod kojim je ušlo u vaše stopalo. Važno je da ne menjate ugao, jer bi staklo moglo da se polomi i zaglavi dublje u koži.
Ne stiskajte kožu da biste pomerili staklo – to može dovesti do toga da se staklo razbije na manje komade, što otežava njegovo uklanjanje.
Ako je staklo potpuno ispod kože, moraćete da koristite sterilisanu iglu. Nežno odsecite kožu koja prekriva staklo dok vrh stakla ne bude vidljiv. Tek tada možete koristiti pincetu da ga uklonite. Budite strpljivi i oprezni – prejako ili prebrzo povlačenje može dovesti do lomljenja stakla ili izazvati dodatni bol.
Korak 4: Nega nakon vađenja
Nakon vađenja stakla, ponovo operite područje sapunom i toplom vodom da biste smanjili rizik od infekcije. Osušite ga čistim peškirom, a zatim stavite zavoj ili flaster da biste sprečili dalju kontaminaciju.
Pratite ranu nekoliko dana: ako primetite crvenilo, otok ili gnoj, moguće je da je došlo do infekcije i da je neophodna medicinska pomoć.
Kada posetiti lekara?
Poseta lekaru je neophodna ako:
- staklo je previše duboko i ne možete ga dohvatiti pincetom ili iglom
- koža oko čestice je izuzetno upaljena, crvena, otečena ili se pojavljuje gnoj
- čestica je ispod nokta na nozi ili ruci i ne može se dohvatiti
- rana je izazvala obilno krvarenje
Pre posete lekaru, stavite gazu na ranu i pažljivo obmotajte stopalo čistim zavojem ili krpom kako biste sprečili dodatnu kontaminaciju.
Zašto je važno što pre ukloniti staklo?
Glavni rizik od stajanja na staklu je infekcija. Svaka čestica koja probije kožu stvara otvorenu ranu kroz koju bakterije mogu ući. Ako se čestica ne ukloni odmah, otvorena rana dodatno povećava rizik od infekcije. Zato je važno što pre ukloniti staklo, koristeći sterilisane alate i ispravnu tehniku.
Brza i bezbedna reakcija ne samo da smanjuje bol, već i sprečava moguće komplikacije i osigurava brži oporavak.
Izvor: ordinacija.hr/zdravlje.kurir.rs
