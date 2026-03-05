Da li je vaše srce preopterećeno? Kardiolog otkriva 3 znaka da se muči da održi tempo
Ako često ostajete bez daha, primetite oticanje nogu ili se stalno osećate iscrpljeno, to može da bude signal da srce radi pod prevelikim opterećenjem. Stručnjaci upozoravaju da je važno prepoznati rane znakove, jer pravovremena reakcija može da spreči ozbiljne posledice.
Naše srce kuca gotovo 100.000 puta dnevno, bez pauze. Ono ne poznaje vikende, praznike niti predah. Međutim, kao i svaki organ, kada je dugo izloženo pritisku, može početi da slabi, naročito kada se tome pridruže faktori poput povišenog krvnog pritiska, dijabetesa ili gojaznosti, koji postepeno povećavaju njegovo opterećenje, opominje dr Dibanšu Gupta, interventni kardiolog iz bolnice Sarvodya u Džalandaru (Indija).
- Srce često šalje signale kada više ne uspeva da prati potrebe organizma. Srčana slabost ne nastaje naglo, ali te signale nikako ne bi trebalo ignorisati. Postoje tri simptoma koji posebno upozoravaju na problem - ističe dr Gupta.
Kratak dah tokom svakodnevnih aktivnosti
Nedostatak daha nakon intenzivnog treninga potpuno je očekivan. Međutim, ako do zaduhanosti dolazi tokom oblačenja, prelaska kroz prostoriju ili prilikom penjanja uz jedan sprat, to je već znak upozorenja.
- Kada srce ne pumpa krv dovoljno efikasno, tečnost počinje da se zadržava u plućima, što otežava disanje. Kratak dah koji se javlja bez jasnog razloga, posebno tokom uobičajenih aktivnosti ili u ležećem položaju, može da bude jedan od ranih znakova srčane slabosti. Takav simptom zaslužuje lekarsku procenu čak i kada nema bola u grudima - objašnjava dr Gupta.
Oticanje nogu, članaka i stopala
Neobjašnjivo oticanje donjih ekstremiteta takođe može ukazivati na problem sa srcem. Kada srce ne uspeva da efikasno pumpa krv, tečnost počinje da se zadržava u tkivima, naročito u nogama, člancima i stopalima. Ovo stanje, poznato kao edem, može da se ispolji na više načina:
- javlja se iznenada
- pogoršava se tokom dana
- nakon pritiska prstom ostaje udubljenje na koži
- ne prolazi ni nakon odmora
- Zadržavanje tečnosti može se primetiti i kroz naglo povećanje telesne težine od dva do tri kilograma u toku samo jednog dana. Takva promena nije posledica nakupljanja masti, već najčešće zadržavanja tečnosti - naglašava dr Gupta i dodaje da ovaj simptom mnogi često zanemare, iako može ukazivati na razvoj srčanog oboljenja.
Stalni umor koji ne prolazi ni posle odmora
Svi se ponekad osećamo umorno. Međutim, uporan umor koji ne prolazi ni nakon odmora može da ukazuje na smanjen dotok krvi do mišića i organa, kaže dr Gupta.
- Kada srce ne uspeva da obezbedi dovoljnu količinu krvi bogate kiseonikom, organizam prelazi u svojevrsni režim štednje energije. Tada i najjednostavniji svakodnevni poslovi postaju iscrpljujući, a osećaj umora ne nestaje ni posle kvalitetnog sna - navodi.
Ovakva iscrpljenost često se opisuje kao neuobičajeno jaka i drugačija od uobičajenog umora. Kada se javlja bez jasnog objašnjenja i traje duže vreme, ne može se pripisati samo stresu, već može da bude znak smanjenog rada srca.
Kada potražiti pomoć lekara
Odlaganje pregleda može dodatno da zakomplikuje lečenje. Zbog toga dr Gupta savetuje da se lekaru obratite ukoliko primetite:
- uporan kratak dah
- naglo oticanje nogu ili članaka
- iznenadan i neobjašnjiv porast telesne težine
- dugotrajan umor bez jasnog uzroka
- Ignorisanje ovih signala može da dovede do postepenog slabljenja srca i razvoja srčane insuficijencije, stanja u kojem srce više ne može efikasno da pumpa krv kroz organizam. S druge strane, pravovremeno prepoznavanje simptoma i rano lečenje mogu sprečiti razvoj srčane slabosti - poručuje dr Gupta.
Izvor: Onlymyhealth.com/Zdravlje.kurir.rs