Na prvi pogled deluju kao beznačajan detalj, ali nokti mogu da otkriju mnogo o stanju organizma. Promene u njihovoj boji, čvrstini ili brzini rasta ponekad su prvi signal da telu nedostaju određeni nutrijenti ili da je organizam pod dugotrajnim stresom. Upravo zato stručnjaci često kažu da su nokti svojevrsna "mapa" unutrašnjeg stanja tela. O tome na Instagram profilu govori i prof. dr Staniša Stojiljković, dugogodišnji profesor Tehnološkog fakulteta u Leskovcu i šef Katedre za ekološko inženjerstvo.

- Izreka kaže ste stari onoliko koliko su vam stari nokti na rukama i nogama. Da li je to zaista tako? Periferni organi poput ekstremiteta, a to su pre svega prsti na rukama i nogama, kao i nokti, zahtevaju stalno održanje, odnosno dobru cirkulaciju i odgovarajući sastav minerala. Kada je organizam pod stresom, oslabljen ili mu nedostaju određeni minerali, aminokiseline ili hormoni, telo prioritete preusmerava ka vitalnim organima, pre svega ka srcu i mozgu. Tada nema dovoljno materijala da stigne do perifernih delova tela, odnosno do ruku i nogu. Upravo zato već po noktima možemo primetiti određene promene i naslutiti da organizmu nedostaje, na primer, cink, keratin ili slični elementi. Nokti na rukama i nogama mogu da budu jedan od parametara koji ukazuju na stanje organizma - objašnjava prof. dr Staniša Stojiljković.

Šta promene na noktima mogu da znače

Promene na noktima mogu da imaju različite uzroke. Spor rast, lomljivost ili uzdužne brazde često su povezani sa nedostatkom gvožđa, cinka ili određenih vitamina B grupe. Bele tačkice na noktima najčešće nisu znak ozbiljne bolesti, već posledica sitnih povreda ili privremenog manjka minerala.

Spor rast, lomljivost ili uzdužne brazde često su povezani sa nedostatkom gvožđa, cinka ili određenih vitamina B grupe Foto: Shutterstock

Promene u boji takođe mogu da budu signal na koji treba obratiti pažnju. Žućkasti nokti ponekad se javljaju kod gljivičnih infekcija, dok veoma bledi nokti mogu da prate anemiju ili slabiju cirkulaciju. Sa godinama, nokti prirodno rastu sporije, postaju deblji i skloniji listanju, što je deo normalnog procesa starenja tkiva.

Zašto su nokti često prvi "glasnici" problema

Razlog zbog kojeg se promene često najpre primete na noktima leži u njihovom položaju. Kao najudaljeniji delovi tela od srca, oni su posebno osetljivi na poremećaje u cirkulaciji i raspodeli hranljivih materija. Kada organizam mora da štedi energiju i nutrijente, periferni delovi tela često su prvi koji "ostanu uskraćeni".