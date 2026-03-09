Slušaj vest

Kada nastupe problemi sa prostatom, manifestovani kroz poremećaje u mokrenju, najlogičnije je potražiti konzervativno rešenje – uzimati lekove i u kombinaciji sa godišnjim preventivnim pregledom pratiti stopu uvećanja obima prostate i vrednost tumor markera. Lekovi ne mogu da zaustave rast tkiva prostate, ali mogu na neko vreme da ublaže tegobe i na taj način odlože hiruršku intervenciju.

Adenom prostate se javlja kod većine muškaraca starijih od 60 godina. Stanje je povezano sa starenjem, ali kod svakog muškarca protiče drugačije – kod nekih sa umerenim simptomima, kod nekih sa teškim. Zapravo, ozbiljnost tegoba i igra ulogu u donošenju odluke o hirurškom lečenju.

Za muškarce kojima predstoji operativno lečenje, laserska operacija prostate je postala omiljena metoda zbog smanjene traume i rizika od komplikacija, kao i bržeg oporavka. U oblasti laserske hirurgije postoji hijerarhija među laserskim sistemima, gde se njihove performanse određuju na osnovu snage i stepena prodiranja u tkivo. Što je manji stepen prodiranja u tkivo, to je veća preciznost prilikom njegovog uklanjanja, a što je veća snaga, to se više tkiva može ukloniti.

U Srbiji Tulijum laserski sistem je sa vodećim tehničkim pokazateljima za snagu (200 vati) i preciznost (samo 0,2 mm), što znači da s njim ne postoje ograničenja u pogledu obima prostate.

Foto: Promo

Svaka veličina prostate se može ukloniti ovom minimalno invazivnom tehnikom u laserskoj hirurgiji – isparavanjem (vaporizacijom). Kod velike prostate operacija se može izvesti jedino snažnim laserskim sistemom (laseri male snage kompenzuju koristeći tehniku enukleacije - sečenje ili struganje tkiva). S Tulijumom od 200 vati se može operisati bilo koji muškarac, uključujući i one koji imaju pridružena vaskularna oboljenja koja zahtevaju upotrebu lekova za razređivanje krvi. Nakon uklanjanja suvišnog tkiva, tegobe s mokrenjem brzo nestaju, mlaz je jak i bez poteškoća. Pacijent se obično otpušta iz bolnice već sledećeg dana. LASER MED je utvrđena kombinacija najbolje laserske opreme i tima specijalista s najvećim praktičnim iskustvom.

