Za mnoge, curenje iz nosa i suzenje očiju kao reakcija na polen znače da moraju da posegnu za maramicama i antihistaminicima. Međutim, još uvek postoji mnogo toga što se može učiniti kako bi se ublažili ovi iscrpljujući simptomi.

- Postoji mnogo načina da ublažite i upravljate simptomima polenske groznice, uključujući kućne lekove i jednostavne trikove - kaže farmaceutkinja Kler Nevinson za britanski Telegraf.

Ovo su njeni saveti za zaustavljanje polenske groznice.

Isperite nos slanom vodom

Polenska groznica se javlja kada imuni sistem pogrešno shvati polen - bezopasnu prašinu koju oslobađaju trave, drveće i korov - kao pretnju i oslobađa histamine i druge hemikalije da bi se borio protiv nje. To dovodi do simptoma koji se kreću od blagih, ali iritantnih do teških.

- Ispiranje nosa slanom vodom može pomoći u ispiranju polena i drugih alergena zarobljenih u vašem nosu. Ovo može pomoći u ublažavanju začepljenja, poput curenja iz nosa i kijanja - objašnjava Nevinson.

Možete kupiti sprej za nos sa fiziološkim rastvorom u apoteci ili napraviti fiziološki rastvor kod kuće. Doktor farmakologije Bojana Janjanin, otkrila je za portal missZDRAVA kako napraviti fiziološki rastvor:

Sastojci:

Voda, ako sumnjate u kvalitet vode, kupite destilovanu vodu za veći stepen čistoće

Nejodirana so (jodirana so može izazvati iritaciju nosa)

Dobro očišćena posuda u kojoj ćete kasnije čuvati rastvor, po mogućnosti sa poklopcem

Postupak za pravljenje 1 litra fiziološkog rastvora:

Prokuvajte veliku količinu vode (recimo 2 litra) najmanje 15 minuta

Ostavite vodu da se ohladi na sobnu temperaturu

Odvojite 1 litar ključale vode

Dodajte 9 grama nejodirane soli

Ovako pripremljen rastvor čuvajte u frižideru 12-24 sata, a višak bacite nakon tog vremena

Nanesite vazelin na nos

Simptomi polenske groznice počinju kada polen uđe u vaš nos i sleti na vlažnu sluzokožu vaših nosnih prolaza, vezujući se za vrstu imunih ćelija (mastocita), što izaziva kijanje. Da biste sprečili da polen ikada uđe u vaše disajne puteve i pokrene mnoštvo simptoma, nanesite malo vazelina oko nozdrva, preporučuje Nevinson. Pošto je lepljiv, može efikasno da „zarobi“ alergene pre nego što izazovu reakciju.

- Vazelin oko nosa je odličan način da se zarobi polen. Kao dodatni bonus, može pomoći i ako imate suvu, iritiranu kožu od ponovljenog duvanja nosa, napominje ona - kaže Nevinson.

Sušite veš u zatvorenom prostoru

Izbegavanje polena je očigledan način za ublažavanje simptoma polenske groznice, ali je to teško sprovesti u praksi. Jedan od načina da efikasno smanjite izloženost jeste da prestanete da sušite odeću napolju.

Iako je toplo vreme idealno za sušenje odeće napolju, ono je takođe povezano sa visokim nivoom polena.

- Ako sušite veš napolju, postoji mogućnost da polen uđe u kuću na vašoj odeći. Umesto toga, pokušajte da sušite veš u zatvorenom prostoru kako biste ublažili simptome - kaže Nevinson.

Držite prozore zatvorene

- Izloženost polenu je ono što uzrokuje simptome polenske groznice, tako da je jedna od najboljih stvari koju možete učiniti da ograničite izloženost. Kada ste u zatvorenom prostoru, to možete učiniti tako što ćete držati prozore i vrata zatvorenim što je više moguće. Ovo je posebno efikasno rano ujutru, kada se oslobađa polen, i tokom ranih večeri, kada je broj polena obično najveći -napominje Nevinson.

Presvucite se nakon boravka napolju

Nakon boravka napolju, tuširanje i presvlačenje mogu pomoći u sprečavanju ulaska polena u vaš dom i smanjenju simptoma. Ovo će efikasno isprati sav polen koji se „zalepio“ za vas nakon vremena provedenog napolju, objašnjava Nevinson.

Redovno usisavanje i brisanje prašine vlažnom krpom takođe može pomoći u uklanjanju polena koji je dospeo u vaš dom.

Nosite sunčane naočare

Baš kao i mastociti koji oblažu unutrašnjost vašeg nosa, postoje i ove imune ćelije u sluznici vaših očiju. To može izazvati njihovu upalu i svrab kao reakciju na polensku groznicu.

- Za mnoge ljude sa polenskom groznicom, oči su jedne od najugroženijih. Sportske sunčane naočare mogu pomoći u sprečavanju ulaska polena u vaše oči i pružiti dodatnu zaštitu. Kapi za oči protiv alergija takođe mogu pomoći u ublažavanju suvih, bolnih i vodenastih očiju, dodaje Nevinson.