Kada umor traje i pogađa telo i psihu, to nije običan umor – to je znak hronične iscrpljenosti

U eri stalne dostupnosti, rokova i pritiska da budemo produktivni, granica između „Zauzet sam“ i „Pregoreo sam“ postaje sve nejasnija. Pregorevanje nije prolazna faza napornog dana, to je stanje hronične iscrpljenosti koje utiče i na telo i na um.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, sagorevanje na poslu je sindrom koji je rezultat hronične, loše kontrole stresa na poslu. I dok se često povezuje sa profesionalnim životom, sada se javlja i kod roditelja, studenata, preduzetnika, svakoga ko radi pod pritiskom duže vreme.

Kada običan umor postaje hroničan?

Današnja kultura nalaže i veliča zauzetost, produktivnost i „mogućnost da uradimo bilo šta“. Često mislite da ćete se odmoriti kasnije - kada završite projekat, kada rok prođe, kada deca odrastu, kada se situacija smiri. Problem je što „kasnije“ retko dolazi.

Zanemarujemo umor i zato što: Ne želimo da razočaramo druge

Osećamo se krivim kada se odmaramo

Mislimo da će pauza usporiti naš uspeh

Potiskujemo emocije umesto da ih priznamo

U stvari, umor je poruka tela i psihe da su granice pređene. Njegovo ignorisanje znači odlaganje problema, ali ne i njegovo rešavanje.

Ako se probudite iscrpljeni bez obzira na to koliko ste spavali, to je ozbiljan znak. Telo pokušava da vam kaže da mu je potreban dublji odmor, a ne samo još jedna noć sna.

Posao ili obaveze koje su vas nekada ispunjavale sada deluju besmisleno. Sve postaje „obavezno“, a retko nešto „želјeno“. Osećaj praznine, razdražljivosti ili cinizma prema poslu i ljudima oko vas može biti znak da su vam resursi iscrpljeni.

Česte glavobolje, napetost u vratu i ramenima, loše varenje, ubrzan rad srca, telo često reaguje pre nego što um prepozna problem. Ako zaboravljate jednostavne stvari, teško vam je da donosite odluke ili vam pažnja stalno „beži“, moguće je da ste mentalno preopterećeni.

Kada je znak da morate da prestanete?

Odmor nije luksuz - to je nužnost. Pauza, slobodan dan bez obaveza, digitalna detoksikacija, razgovor sa voljenom osobom ili stručnjakom može biti prvi korak ka oporavku.

Morate da stanete kada osetite da radite na „autopilotu“, a da zapravo niste prisutni.

Kada vas čak i male obaveze preplave

Kada primetite da postajete ravnodušni prema stvarima koje su vam važne

Kada telo šalje jasne signale kroz bol, nesanicu ili hronični umor.

Burnout nije slabost Važno je shvatiti da iscrpljenost nije znak da niste dovoljno jaki. Naprotiv, često pogađa najodgovornije i najposvećenije ljude. Problem nije nedostatak snage, već dugoročno zanemarivanje sopstvenih granica.