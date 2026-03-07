Slušaj vest

Zdravstveni karavan Fondacije Mozzart ove godine započeo je svoje putovanje iz srca Pomoravlja – iz Svilajnca, donoseći sa sobom poruku solidarnosti i podrške zdravstvenim radnicima koji svakodnevno brinu o zdravlju građana. Hitnoj službi Doma zdravlja Svilajnac doniran je portabilni ultrazvučni aparat koji će značajno unaprediti dijagnostiku i omogućiti lekarima da brže i preciznije postave dijagnozu, a pacijentima pruže pravovremeno i kvalitetnije lečenje.

Doktor Vekoslav Zajić iz Hitne pomoći ističe da će nova oprema imati ogroman značaj u svakodnevnom radu medicinskih timova.

Foto: Stefan Simonović

„Za dalji rad ova donacija nam mnogo znači, jer ovakav jedan aparat olakšava rad naročito u Hitnoj pomoći, jer od sada osnovni pregled možemo da dopunimo ultrazvučnim pregledom, a nekad je on presudan za postavljanje dijagnoze, dalji tretman lečenja i upućivanje u bolnicu. Ovaj aparat danas podrazumeva standard i jako sam srećan i zahvalan na ovoj donaciji, a mi smo možda i prva hitna pomoć u Srbiji koja ima ovakvu jednu sondu za svakodnevni rad“, objašnjava doktor Zajić.

Prema njegovim rečima, mogućnost da se ultrazvučni pregled obavi odmah u ambulanti hitne pomoći značajno skraćuje vreme do postavljanja dijagnoze, naročito u slučajevima trauma i teških stanja.

Foto: Stefan Simonović

„Ono što je do sada bila pretpostavka, za mnoge stvari koje smo morali da upućujemo na bolničko lečenje da se tamo uradi kompletna dijagnostika, sada to sve možemo da uradimo ovde. Kod trauma, saobraćajnih nesreća i nekih teških stanja možemo odmah da utvrdimo o čemu se radi i da damo terapiju i na taj način ubrzamo i dijagnostiku i lečenje“, dodaje doktor Zajić.

Direktorka Doma zdravlja Svilajnac doktorka Vera Branisavljević kaže da je do donacije došlo veoma brzo nakon što je kontaktirala sa Fondacijom Mozzart.

Foto: Stefan Simonović

„Slučajno sam videla donaciju koju je Fondacija Mozzart uputila jednoj zdravstvenoj ustanovi i rešila da im se obratim, a sa njihove strane sam dobila brz odgovor i u veoma kratkom roku smo realizovali donaciju. Zdravstvene ustanove opremom obezbeđuju Ministarstvo zdravlja i lokalna samouprava, ali nama su uvek dobrodošle donacije, jer je stalno potrebno da zamenimo stare aparate ili da uvodimo inovacije“, ističe doktorka Branisavljević.

Foto: Stefan Simonović

Kako naglašava, nova oprema će značajno skratiti put pacijenta do adekvatnog lečenja.

„Osim EKG-a i laboratorije, koje je Hitna služba do sada mogla da odradi, uz pomoć ovog aparata bićemo mnogo bliže postavljanju tačne dijagnoze. Pacijenta ćemo moći da uputimo na pravo mesto i u pravo vreme, što nekome može i život da spasi“, poručuje direktorka.

Donacijom u Svilajncu započet je ovogodišnji zdravstveni karavan Fondacije Mozzart, koji ima za cilj da zdravstvenim ustanovama širom Srbije obezbedi savremenu medicinsku opremu i unapredi uslove za rad lekara, ali i kvalitet zdravstvene zaštite za građane.







„Osluškujemo potrebe širom Srbije i već se pripremamo za posete zdravstvenim ustanovama u gradovima širom zemlje. Naša misija je jasna – da ostanemo pouzdan partner lokalnim zajednicama širom Srbije”, dodaje Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart.

Ulaganja u zdravstvo nisu samo donacije – to je ulaganje u sigurnost, poverenje, budućnost svih nas. Upravo to je ono što Fondaciju Mozzart vodi svih ovih godina i što će ostati prioritet i u narednom periodu.



Foto: Stefan Simonović