Da li protiv bolova popiti ibuprofen ili paracetamol? Farmaceut rešava večitu dilemu
Kada zaboli glava, mišići ili skoči temperatura, mnogi bez razmišljanja posegnu za prvim lekom protiv bolova koji imaju pri ruci. Najčešće je izbor između dva najpoznatija - ibuprofena i paracetamola. Iako se često koriste za slične tegobe, ovi lekovi ne deluju isto i nisu uvek podjednako dobar izbor. Magistar farmacije Jovana, koja ima 15 godina iskustva u radu, na Instagramu objašnjava u kojim situacijama je bolje uzeti jedan, a kada drugi lek.
- Upala i bolovi u mišićima, ibuprofen.
- Ukoliko imate probleme sa želucem, paracetamol. Ibuprofen može da pogorša probleme.
- Kod glavoboljemogu da pomognu oba, tako da je individualno šta kome bolje deluje.
- Ako ste trudnica, paracetamol.
- Ukoliko imate povišenu temperaturu, ovde će i jedan i drugi spustiti temperaturu.
- Hroničan bol, paracetamol.
- Astma, paracetamol.
- Ako imate problema sa jetrom, paracetamol.
- Ako imate problema sa bubrezima, paracetamol.
Koja je razlika između ibuprofena i paracetamola?
Iako se oba koriste protiv bolova i povišene temperature, ibuprofen i paracetamol deluju na različite načine. Ibuprofen spada u nesteroidne antiinflamatorne lekove, što znači da osim bola i temperature smanjuje i upalu, pa se često koristi kod bolova u mišićima, zglobovima ili povreda. Paracetamol, s druge strane, nema značajno protivupalno dejstvo, ali efikasno ublažava bol i snižava temperaturu, a pritom je blaži za želudac. Zato se često preporučuje osobama koje imaju probleme sa želucem ili ne smeju da uzimaju antiinflamatorne lekove.
Poznati lek protiv bolova pokazuje potencijal u borbi protiv raka: Stručnjaci upozoravaju: „Nije zamena za prevenciju“