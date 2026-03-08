Slušaj vest

Kada zaboli glava, mišići ili skoči temperatura, mnogi bez razmišljanja posegnu za prvim lekom protiv bolova koji imaju pri ruci. Najčešće je izbor između dva najpoznatija - ibuprofena i paracetamola. Iako se često koriste za slične tegobe, ovi lekovi ne deluju isto i nisu uvek podjednako dobar izbor. Magistar farmacije Jovana, koja ima 15 godina iskustva u radu, na Instagramu objašnjava u kojim situacijama je bolje uzeti jedan, a kada drugi lek.

  • Upala i bolovi u mišićima, ibuprofen.
  • Ukoliko imate probleme sa želucem, paracetamol. Ibuprofen može da pogorša probleme.
  • Kod glavoboljemogu da pomognu oba, tako da je individualno šta kome bolje deluje.
  • Ako ste trudnica, paracetamol.
  • Ukoliko imate povišenu temperaturu, ovde će i jedan i drugi spustiti temperaturu.
  • Hroničan bol, paracetamol.
  • Astma, paracetamol.
  • Ako imate problema sa jetrom, paracetamol.
  • Ako imate problema sa bubrezima, paracetamol.
žena u plavom sakou koja pati od gorušice, želudac koji gori
Ukoliko imate bilo kakve probleme sa želuceem izbegavajte ibuprofen Foto: Shutterstock

Koja je razlika između ibuprofena i paracetamola?

Iako se oba koriste protiv bolova i povišene temperature, ibuprofen i paracetamol deluju na različite načine. Ibuprofen spada u nesteroidne antiinflamatorne lekove, što znači da osim bola i temperature smanjuje i upalu, pa se često koristi kod bolova u mišićima, zglobovima ili povreda. Paracetamol, s druge strane, nema značajno protivupalno dejstvo, ali efikasno ublažava bol i snižava temperaturu, a pritom je blaži za želudac. Zato se često preporučuje osobama koje imaju probleme sa želucem ili ne smeju da uzimaju antiinflamatorne lekove.

