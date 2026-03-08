Kada zaboli glava, mišići ili skoči temperatura , mnogi bez razmišljanja posegnu za prvim lekom protiv bolova koji imaju pri ruci. Najčešće je izbor između dva najpoznatija - ibuprofena i paracetamola. Iako se često koriste za slične tegobe, ovi lekovi ne deluju isto i nisu uvek podjednako dobar izbor . Magistar farmacije Jovana, koja ima 15 godina iskustva u radu, na Instagramu objašnjava u kojim situacijama je bolje uzeti jedan, a kada drugi lek.

Koja je razlika između ibuprofena i paracetamola?

Iako se oba koriste protiv bolova i povišene temperature, ibuprofen i paracetamol deluju na različite načine. Ibuprofen spada u nesteroidne antiinflamatorne lekove, što znači da osim bola i temperature smanjuje i upalu, pa se često koristi kod bolova u mišićima, zglobovima ili povreda. Paracetamol, s druge strane, nema značajno protivupalno dejstvo, ali efikasno ublažava bol i snižava temperaturu, a pritom je blaži za želudac. Zato se često preporučuje osobama koje imaju probleme sa želucem ili ne smeju da uzimaju antiinflamatorne lekove.