Kada je vagus u neravnoteži, može se desiti da budemo apatični, depresivni ili, s druge strane, previše razdražljivi

Slušaj vest

U poslednje vreme sve češće se govori o nervusu vagusu, jednom od najvažnijih nerava u ljudskom telu. On je ključna veza između mozga i unutrašnjih organa i ima veliku ulogu u regulaciji disanja, rada srca, varenja, ali i u načinu na koji reagujemo na stres. Kada je vagus nerv u dobroj ravnoteži, organizam lakše prelazi iz stanja napetosti u stanje smirenosti. Međutim, kada je njegova funkcija poremećena, mogu se javiti različiti simptomi, od razdražljivosti do umora i bezvoljnosti.

Prema rečima dr Vere Šćepanović, infektologa i specijaliste integrativne i preventivne medicine, postoji vrlo jednostavan način da se okvirno proveri kako funkcioniše jedna od njegovih grana.

- Postoji metoda pomoću koje možemo da vidimo da li je prednja, odnosno ventralna grana nervusa vagusa u dobroj funkciji. Dovoljno je da stanemo ispred ogledala, uzmemo kašičicu i pogledamo resicu malog nepca - objašnjava dr Šćepanović na Instagramu.

Stanite ispred ogledala, otvorite usta i kašičicom blago pritisnite jezik kako biste videli resicu malog nepca Foto: Shutterstock

Kako kaže, položaj te male strukture u grlu može dati zanimljiv trag o stanju autonomnog nervnog sistema.

- Ukoliko je resica centrirana u sredini, to može biti znak da nervus vagus funkcioniše stabilno. Međutim, ako je pomerena ulevo ili udesno, to može ukazivati na to da je vagus nerv oslabljen, odnosno da postoji određeni disbalans - navodi doktorka.

Princip klackalice

Autonomni nervni sistem, koji upravlja mnogim nesvesnim funkcijama u telu, funkcioniše po principu svojevrsne "klackalice". Kada je jedan njegov deo aktivniji, drugi se smiruje. Zbog toga narušena ravnoteža može uticati i na naše emocionalno stanje.

- Kada ta ravnoteža nije dobra, može se desiti da budemo apatični, depresivni ili, s druge strane, previše razdražljivi - kaže dr Šćepanović.