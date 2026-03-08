Kućni test za proveru stanja vagus nerva: Doktorka otkriva da su vam dovoljni kašičica i ogledalo
U poslednje vreme sve češće se govori o nervusu vagusu, jednom od najvažnijih nerava u ljudskom telu. On je ključna veza između mozga i unutrašnjih organa i ima veliku ulogu u regulaciji disanja, rada srca, varenja, ali i u načinu na koji reagujemo na stres. Kada je vagus nerv u dobroj ravnoteži, organizam lakše prelazi iz stanja napetosti u stanje smirenosti. Međutim, kada je njegova funkcija poremećena, mogu se javiti različiti simptomi, od razdražljivosti do umora i bezvoljnosti.
Prema rečima dr Vere Šćepanović, infektologa i specijaliste integrativne i preventivne medicine, postoji vrlo jednostavan način da se okvirno proveri kako funkcioniše jedna od njegovih grana.
- Postoji metoda pomoću koje možemo da vidimo da li je prednja, odnosno ventralna grana nervusa vagusa u dobroj funkciji. Dovoljno je da stanemo ispred ogledala, uzmemo kašičicu i pogledamo resicu malog nepca - objašnjava dr Šćepanović na Instagramu.
Kako kaže, položaj te male strukture u grlu može dati zanimljiv trag o stanju autonomnog nervnog sistema.
- Ukoliko je resica centrirana u sredini, to može biti znak da nervus vagus funkcioniše stabilno. Međutim, ako je pomerena ulevo ili udesno, to može ukazivati na to da je vagus nerv oslabljen, odnosno da postoji određeni disbalans - navodi doktorka.
Princip klackalice
Autonomni nervni sistem, koji upravlja mnogim nesvesnim funkcijama u telu, funkcioniše po principu svojevrsne "klackalice". Kada je jedan njegov deo aktivniji, drugi se smiruje. Zbog toga narušena ravnoteža može uticati i na naše emocionalno stanje.
- Kada ta ravnoteža nije dobra, može se desiti da budemo apatični, depresivni ili, s druge strane, previše razdražljivi - kaže dr Šćepanović.
Iako ovakav mali test u ogledalu ne može da zameni medicinski pregled, razumevanje načina na koji funkcioniše naš nervni sistem može biti prvi korak ka boljoj regulaciji stresa i očuvanju zdravlja.
