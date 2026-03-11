Udruženje „Šansa za roditeljstvo“, nakon decenije rada i mnogo podeljenih priča, pokreće Karavan koji obilazi Srbiju

Borba sa neplodnošću često je tiha, iscrpljujuća i prepuna pitanja koja ostaju neizgovorena u čekaonicama. Dok su veliki gradovi centri medicinske nege, parovi i pojedinci u manjim sredinama često ostaju uskraćeni za pravovremenu informaciju, ali i ono što je jednako važno – toplu ljudsku reč i razumevanje.

Upravo zato, Udruženje „Šansa za roditeljstvo“, nakon decenije rada i mnogo podeljenih priča, pokreće Karavan koji obilazi Srbiju. O tome kako vratiti nadu, razbiti stigmu u manjim gradovima i zašto je zagrljaj podrške nekada važan koliko i medicinski protokol, razgovarali smo sa Draganom Krstić iz udruženja „Šansa za roditeljstvo“.

- Ideja za Karavan nastala je iz našeg desetogodišnjeg rada sa ljudima koji prolaze kroz izazove neplodnosti i iz hiljada razgovora koje smo vodili sa parovima i pojedincima širom Srbije. Tokom godina postali smo organizacija kojoj se ljudi obraćaju sa najličnijim pričama, strahovima i nadama, i upravo kroz tu blisku komunikaciju prepoznali smo koliko je velika potreba za podrškom van velikih gradova. Ljudi su nam često govorili da se osećaju usamljeno, izgubljeno u sistemu i bez dovoljno pouzdanih informacija. Karavan je nastao iz naše želje i duboke posvećenosti da budemo uz njih, ne samo online ili telefonom, već lično, da ih saslušamo, razumemo i pružimo podršku tamo gde žive.

Borba sa neplodnošću često je tiha, iscrpljujuća i prepuna pitanja koja ostaju neizgovorena u čekaonicama Foto: Shutterstock

Glavni cilj Karavana, ističe naša sagovonrica, je da ljudima vrati osećaj sigurnosti, poverenja i snage kroz kombinaciju stručnih informacija i iskrene ljudske podrške.

- Ono što nas izdvaja jeste naš senzibilisan pristup ovoj temi. Njoj pristupamo sa velikom pažnjom, razumevanjem i poštovanjem prema svakom iskustvu. Karavan nije klasično predavanje, već prostor u kojem ljudi mogu da pitaju, podele, ohrabre se i osete da su viđeni i shvaćeni. Naš fokus nije samo na medicinskom procesu, već na čoveku, njegovim emocijama i kvalitetu života tokom tog puta.

Najčešća pitanja na susretima

U manjim i srednjim gradovima informacije i podrška su često teže dostupni, a tema neplodnosti je neretko obavijena tišinom i stigmatizacijom.

- Mnogi ljudi nemaju priliku da razgovaraju sa stručnjacima ili sa nekim ko razume kroz šta prolaze. Organizovanjem radionica u njihovim sredinama želimo da smanjimo tu barijeru i pokažemo da podrška treba da bude dostupna svima. Posle deset godina rada, mnogi nas već prepoznaju i doživljavaju kao poznata i sigurna lica, što dodatno doprinosi poverenju i otvaranju.

Emocionalna podrška je od presudnog značaja, jer neplodnost nije samo medicinski izazov Foto: Shutterstock

Neka od najčešćih pitanja odnose se na to kada započeti dijagnostiku, koje su realne šanse za uspeh, koliko puta pokušavati i kako doneti odluke o daljim koracima.

- Međutim, iza tih pitanja najčešće stoje strahovi od neuspeha, finansijskog opterećenja, gubitka nade i emotivne iscrpljenosti. Susrećemo se i sa brojnim dezinformacijama i nerealnim očekivanjima koja dodatno povećavaju pritisak. Ono što najviše prepoznajemo jeste njihov umor i potreba da ih neko smiri, razjasni dileme i vrati osećaj sigurnosti - kaže Krsič.

Značaj emocionalne podrške

Emocionalna podrška je od presudnog značaja, jer neplodnost nije samo medicinski izazov, već iskustvo koje duboko utiče na lični život, partnerske odnose i psihološko stanje.

- Tokom deset godina rada naučili smo da ljudima često najviše znači kada ih neko sasluša bez osude i kada osete da su njihove emocije razumljive i prihvaćene. Kada dobiju prostor da govore o svojim strahovima i razočaranjima, dolazi do olakšanja koje im pomaže da nastave dalje sa više snage i stabilnosti.

Kako igledaju radionice?

Radionice su osmišljene kao kombinacija stručnih informacija i otvorenog razgovora u toploj i podržavajućoj atmosferi.

- Govorimo o dijagnostici, mogućnostima lečenja, značaju ishrane, suplementacije i životnih navika, ali veliki deo vremena posvećen je pitanjima i iskustvima učesnika. Sa nama na pojedinim radionicama učestvuju i naši stručni saradnici – lekari različitih specijalnosti, koji pružaju dodatne profesionalne odgovore i smernice.

Ponekad je dovoljan jedan susret, jedna nova informacija ili samo osećaj da je neko uz vas, da biste ponovo pronašli snagu i veru za naredne korake Foto: Shutterstock

Do sada su održane radionice u Užicu i Šapcu, Kragujevcu, a naredne su planirane u Boru 13. marta, Novom Pazaru 28. marta, Subotici 18. aprila i Zrenjaninu 16. maja.

- Učesnici najčešće izdvajaju kao najvrednije mogućnost direktnog razgovora sa stručnjacima, ali i osećaj zajedništva i olakšanja jer su među ljudima koji razumeju njihovu situaciju.

Na Karavanu vas čekaju razumevanje i iskren razgovor

Ako se osećate umorno, zbunjeno ili obeshrabreno, važno je da znate da su ta osećanja potpuno razumljiva i da u tome niste sami, kaže Dragana.

- Posle deset godina rada sa ljudima koji prolaze kroz slične izazove, znamo koliko ovaj put može biti težak i koliko znači kada imate podršku. Na Karavanu vas čekaju razumevanje, iskren razgovor i ljudi koji su istinski posvećeni ovoj temi i svakom pojedincu koji nam se obrati. Ponekad je dovoljan jedan susret, jedna nova informacija ili samo osećaj da je neko uz vas, da biste ponovo pronašli snagu i veru za naredne korake. Mi smo tu kao uvek strpljivo, posvećeno i sa puno empatije.

