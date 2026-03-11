Slušaj vest

Mart je poslednji mesec ski sezone, ali nikako “poslednji” mesec kada bi trebalo misliti na sunce. Naprotiv, na planini je UV zračenje često jače nego u gradu pa ga koža pamti na više nivoa, jer sneg reflektuje i do 80% UV zraka. Uz to, na većim nadmorskim visinama vazduh je ređi i filtrira manje UV zračenja, pa se intenzitet povećava oko 10% na svakih 1000 metara.

Zato je tokom skijanja fotoprotekcija obavezna. Visoki SPF štiti kožu od opekotina, ubrzanog starenja, hiperpigmentacija i oštećenja DNK koja mogu doprineti razvoju raka kože. Hladnoća i vetar dodatno narušavaju kožnu barijeru, čineći je osetljivijom na UV štetu, a na zimovanju je upravo lice najizloženije, pa ga treba i najdoslednije negovati i štititi, svakog dana.

Upravo tu nastupa Ladival®, čuvena nemačka medicinska kozmetika sa tradicijom razvoja od 1984, poznata po “čistim” formulama. Za one koji su skloni reakcijama na sunce, Ladival je praktičan izbor jer nudi pouzdanu zaštitu i formulacije koje su prijatne na koži, bez belih tragova i bez teškog osećaja.

Foto: PROMO/Ladival

Ladival® gel za lice za kožu sklonu alergijama na sunce SPF 50+ (50 ml)

Ako postoji proizvod koji bi trebalo da bude u džepu jakne ili u torbici na stazi, to je zaštita za lice. Lagana tekstura se brzo upija, prijatna je za svakodnevnu upotrebu na hladnoći i vetru, i praktična je za ponovno nanošenje tokom dana. Namenjena je i koži sklonoj reakcijama na sunce, pa je dobar izbor za one koji traže visok nivo zaštite uz dobru podnošljivost.

Ladival® za kožu sklonu alergiji na sunce SPF 50+ (200 ml)

Za telo ili za one koji žele istu “alergy-prone” zaštitu na većim površinama kože. Formulacija je pogodna i za aktivne dane na otvorenom: brzo se razmazuje, ne ostavlja neprijatan osećaj i može se lako uklopiti u rutinu pre izlaska na ski stazu.

Ladival® gel za decu sklonu alergiji na sunce SPF 50+ (200 ml)

Dečija koža je osetljivija, a na planini najčešće duže boravi napolju, zato je visok SPF ključ. Ovaj proizvod je praktičan za porodična zimovanja kada je važno da zaštita bude pouzdana, laka za nanošenje i nežna prema osetljivoj koži.

Foto: PROMO/Ladival

Kako da fotoprotekcija na skijanju stvarno “radi”

Namažite lice pre izlaska na stazu (ne samo nos i obraze – već i čelo, bradu, uši i vrat).

Obnavljajte zaštitu tokom dana, posebno posle znojenja, brisanja lica ili dužeg boravka na suncu.

Ne zaboravite da UV nije “samo letnja tema”: na planini je intenzitet veći, a refleksija od snega pojačava ukupnu dozu.

Ski sezona se završava, ali se rizik od UV zraka na planini ne “spušta” zajedno sa temperaturama. Uz Ladival® trio za kožu sklonu alergijama (lice, telo i linija za decu), zaštita postaje jednostavna rutina: visok SPF, prijatna tekstura i fokus na osetljivu kožu – da sa planine ponesete lepe uspomene, a ne crvenilo.