LDL je jedan od ključnih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti, uključujući infarkt i šlog

Slušaj vest

Više od četiri decenije statini su osnovna terapija za snižavanje povišenog LDL holesterola kada promena ishrane i fizička aktivnost nisu dovoljni. LDL je jedan od ključnih faktora rizika za kardiovaskularne bolesti, uključujući srčani i moždani udar, pa njegovo smanjenje može imati presudan značaj za zdravlje.

Ipak, kod nekih pacijenata ni maksimalna doza statina ne dovodi LDL na preporučene vrednosti. Drugi ne podnose terapiju zbog neželjenih efekata, najčešće bolova u mišićima. Zbog toga se poslednjih dvadesetak godina razvijaju i druge terapije koje deluju drugačijim mehanizmima.

- Ove terapije predstavljaju važan napredak za ljude koji ne podnose statine ili koji uprkos terapiji i dalje imaju visok LDL holesterol - kaže dr Mišel O’Donohju, vanredni profesor medicine na Medicinskom fakultetu Harvard i nosilac katedre za kardiologiju u bolnici Brigam end Vimen.

Tablete koje nisu statini

Prva tableta za snižavanje holesterola koja nije statin bio je ezetimib, odobren 2002. godine. Ovaj lek smanjuje apsorpciju holesterola iz hrane i može da snizi LDL za oko 20 procenata.

Bempedoična kiselina smanjuje stvaranje holesterola u jetri, ali sa manje neželjenih efekata Foto: Shutterstock

Dve decenije kasnije odobren je i bempedoična kiselina, koja LDL može da smanji za oko 20 do 25 procenata. Slično statinima, deluje tako što smanjuje stvaranje holesterola u jetri, ali ima manje neželjenih efekata na mišiće jer deluje gotovo isključivo u jetri.

Ezetimib se danas koristi i u kombinaciji sa bempedoičnom kiselinom ili sa simvastatinom. Takve kombinacije mogu da smanje LDL holesterol i za 40 do 60 procenata.

Injekcije koje uklanjaju holesterol iz krvi

Lekovi poznati kao PCSK9 inhibitori odobreni su 2015. godine i deluju tako što pomažu jetri da uklanja holesterol iz krvi. U ovu grupu spadaju alirokumab i evolokumab, koji se primenjuju samoinjekcijom jednom ili dva puta mesečno.

Lekovi poznati kao PCSK9 inhibitori primenjuju samoinjekcijom jednom ili dva puta mesečno Foto: Shutterstock

Inclisiran, odobren 2021. godine, daje se ređe, a injekcija se prima dva puta godišnje u ordinaciji ili klinici.

Tablete koje dolaze

Stručnjaci posebno prate razvoj leka enlicitiđe, prve tablete koja deluje na isti način kao PCSK9 inhibitori.

- Iako su veće studije još u toku, dosadašnji podaci pokazuju da je lek bezbedan i da se dobro podnosi, bez problema sa mišićima kakvi se ponekad javljaju uz statine - kaže dr O’Donohju.

U jednoj novijoj studiji učestvovali su pacijenti sa porodičnom hiperholesterolemijom, naslednim poremećajem koji dovodi do veoma visokog nivoa holesterola. Kod njih je enlicitiđe smanjio LDL za gotovo 60 procenata.

Drugi lek u razvoju, obicetrapib, prvobitno je razvijen kako bi povećao nivo HDL („dobrog“) holesterola, ali se pokazalo da istovremeno smanjuje LDL za skoro 30 procenata. Lek takođe snižava nivo lipoproteina(a), čestice koja se smatra posebno rizičnom za srčana oboljenja.