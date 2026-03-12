Snaga mišića često govori više o zdravlju nego što mislimo

Snaga mišića može da ima važniju ulogu u dugovečnosti nego što se ranije mislilo. Velika studija među starijim ženama pokazala je da jednostavni testovi snage, poput stiska šake ili ustajanja sa stolice, mogu da ukažu na rizik od smrti u narednim godinama, nezavisno od toga koliko se osoba bavi aerobnim vežbama.

Istraživači sa Univerziteta u Bafalu pratili su više od 5.000 žena starosti od 63 do 99 godina, a rezultati su objavljeni u časopisu JAMA Network Open. Tokom osmogodišnjeg praćenja pokazalo se da žene sa jačim stiskom šake i boljim rezultatom na testu ustajanja sa stolice imaju značajno manji rizik od smrti.

Kako izgleda test?

Jedan od testova meri snagu šake, dok drugi procenjuje snagu donjeg dela tela. Osoba sedi na stolici sa prekrštenim rukama na grudima, zatim ustaje bez pomoći ruku, ponovo seda i ponavlja pokret pet puta što je brže moguće.

Istraživači su u analizi uzeli u obzir i druge važne faktore – koliko su ispitanice fizički aktivne, koliko vremena provode sedeći, brzinu hoda, kao i nivo C-reaktivnog proteina u krvi, pokazatelja upale u organizmu. Čak i nakon tih prilagođavanja, snaga mišića ostala je snažan prediktor dugovečnosti.

Sklopljenih ili ispruženih ruku (još teže) ustanite sa stolice pet puta najbrže što možete Foto: Shutterstock

Pokazalo se da je sa svakih dodatnih sedam kilograma snage stiska šake rizik od smrti u proseku bio manji za oko 12 odsto. I brzina ustajanja sa stolice imala je značaj: prelazak iz sporije u bržu kategoriju, u koracima od šest sekundi, povezan je sa približno četiri odsto manjim rizikom od smrti.

- Ako nemate dovoljno snage da ustanete sa stolice, biće teško da obavljate i aerobne aktivnosti, poput hodanja, koje su najčešći oblik rekreacije kod osoba starijih od 65 godina – objašnjava vođa istraživanja Majkl Lamont, profesor epidemiologije i zdravlja životne sredine na Univerzitetu u Bafalu i dodaje:

- Mišićna snaga omogućava telu da se kreće iz jednog položaja u drugi, posebno kada se pokret odvija protiv sile gravitacije. Zdravo starenje verovatno zahteva i aerobne aktivnosti i vežbe za jačanje mišića. Kada više ne možemo da ustanemo sa stolice i da se krećemo, tada nastaje ozbiljan problem.

Veza između mišića i dugovečnosti

Autori navode da je ovo do sada najveće istraživanje koje je analiziralo vezu između snage mišića i dugovečnosti kod žena starijih od 60 godina. Rezultati su pokazali i da razlike u telesnoj težini ili telesnoj građi ne objašnjavaju ovu povezanost – čak i kada se snaga prilagodi telesnoj masi ili mišićnoj masi, jači mišići i dalje znače manji rizik od smrti.

Zanimljivo je da su korist imale i žene koje nisu dostizale preporučenih 150 minuta umerene aerobne aktivnosti nedeljno, ako su imale veću mišićnu snagu.

Jačina stiska šake je takođe odličan prediktor dugovečnosti Foto: Shutterstock

- Kako žene starije od 80 godina predstavljaju najbrže rastuću starosnu grupu u razvijenim državama, očuvanje mišićne snage postaće sve važnije pitanje javnog zdravlja u narednim decenijama – kaže Lamont.

Kako jačati snagu?

Snaga se može razvijati na različite načine: pomoću tegova, sprava, elastičnih traka ili vežbi sa sopstvenom težinom, poput sklekova uz zid ili čučnjeva.

- Nije neophodno ni da idete u teretanu. Čak i konzerve iz kuhinje ili knjige mogu da posluže kao opterećenje i stimulišu mišiće kod osoba koje nemaju druge mogućnosti – dodaje Lamont.