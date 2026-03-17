da li ste znali

Promene u uhu, krvnim sudovima ili krvnom pritisku mogu da pojačju zvuke koje inače ne primećujemo

Otkucaji srca koji se čuju u ušima poznati su kao pulsirajući tinitus. Iako ova pojava najčešće ima bezazlen uzrok, lekari upozoravaju da u pojedinim slučajevima može biti povezana sa problemima sa sluhom, krvnim pritiskom ili krvnim sudovima.

- Mnogi ljudi to povremeno čuju, posebno kada leže na boku, a uzrok često leži u samom uhu. Nakupljanje ušnog voska, prisustvo tečnosti ili drugi problemi sa sluhom mogu učiniti da otkucaji srca postanu primetni - kaže dr Frederik Džejms Majne, interventni kardiolog iz zdravstvenog sistema Novant Health u Vilmingtonu u Severnoj Karolini.

Koji su najčešći uzroci

Jedan od najčešćih uzroka jeste disfunkcija Eustahijeve tube, objašnjava dr Hesus Lizarzaburu, lekar porodične medicine iz ordinacije TPMG Grafton Family Medicine u Virdžiniji.

- Eustahijeva tuba povezuje srednje uho sa zadnjim delom nosa. Kada je zapušena ili se ne otvara i zatvara pravilno, zvuk otkucaja srca može postati čujan u ušima – kaže Lizarzaburu. Nakupljeni ušni vosak takođe može da ima sličan efekat jer zatvara ušni kanal i pojačava unutrašnje zvuke uha.

Nakupljeni ušni vosak zatvara ušni kanal i pojačava unutrašnje zvuke uha. Ne čistite vosak štapićima Foto: Shutterstock

Ređe, uzrok može da bude povišen krvni pritisak. U pojedinim slučajevima i određeni lekovi, poput nesteroidnih antiinflamatornih lekova, antibiotika, diuretika, aspirina, pojedinih antidepresiva ili antivirusnih lekova, mogu izazvati tinitus koji se javlja u ritmu srčanih otkucaja.

- Izuzetno retki uzroci uključuju aneurizmu, odnosno proširenje krvnog suda u mozgu, ili vaskularne tumore sastavljene od spletova krvnih sudova - dodaje Lizarzaburu.

Kada je potrebno javiti se lekaru

Ako se ovaj simptom javlja često, savetuje se pregled kako bi se isključili mogući zdravstveni problemi, opominju stručnjaci.

- Temeljan pregled trebalo bi da uključi merenje krvnog pritiska i pregled karotidnih arterija na vratu, jer su oni važan deo procene kardiovaskularnog zdravlja - objašnjava Majne.

Ako se ovaj simptom javlja često, obavezno bi trebalo proveriti karotidne arterije na vratu zbog moguće aneurizme Foto: Shutterstock

Lekari takođe mogu da preporuče laboratorijske analize kako bi se isključile anemija ili hipertireoza, stanja koja povećavaju protok krvi i mogu da doprinesu pojavi pulsirajućeg tinitusa.