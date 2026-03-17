Čujete otkucaje srca u ušima? Lekari otkrivaju najčešće uzroke i kada je situacija opasna
Otkucaji srca koji se čuju u ušima poznati su kao pulsirajući tinitus. Iako ova pojava najčešće ima bezazlen uzrok, lekari upozoravaju da u pojedinim slučajevima može biti povezana sa problemima sa sluhom, krvnim pritiskom ili krvnim sudovima.
- Mnogi ljudi to povremeno čuju, posebno kada leže na boku, a uzrok često leži u samom uhu. Nakupljanje ušnog voska, prisustvo tečnosti ili drugi problemi sa sluhom mogu učiniti da otkucaji srca postanu primetni - kaže dr Frederik Džejms Majne, interventni kardiolog iz zdravstvenog sistema Novant Health u Vilmingtonu u Severnoj Karolini.
Koji su najčešći uzroci
Jedan od najčešćih uzroka jeste disfunkcija Eustahijeve tube, objašnjava dr Hesus Lizarzaburu, lekar porodične medicine iz ordinacije TPMG Grafton Family Medicine u Virdžiniji.
- Eustahijeva tuba povezuje srednje uho sa zadnjim delom nosa. Kada je zapušena ili se ne otvara i zatvara pravilno, zvuk otkucaja srca može postati čujan u ušima – kaže Lizarzaburu. Nakupljeni ušni vosak takođe može da ima sličan efekat jer zatvara ušni kanal i pojačava unutrašnje zvuke uha.
Ređe, uzrok može da bude povišen krvni pritisak. U pojedinim slučajevima i određeni lekovi, poput nesteroidnih antiinflamatornih lekova, antibiotika, diuretika, aspirina, pojedinih antidepresiva ili antivirusnih lekova, mogu izazvati tinitus koji se javlja u ritmu srčanih otkucaja.
- Izuzetno retki uzroci uključuju aneurizmu, odnosno proširenje krvnog suda u mozgu, ili vaskularne tumore sastavljene od spletova krvnih sudova - dodaje Lizarzaburu.
Kada je potrebno javiti se lekaru
Ako se ovaj simptom javlja često, savetuje se pregled kako bi se isključili mogući zdravstveni problemi, opominju stručnjaci.
- Temeljan pregled trebalo bi da uključi merenje krvnog pritiska i pregled karotidnih arterija na vratu, jer su oni važan deo procene kardiovaskularnog zdravlja - objašnjava Majne.
Lekari takođe mogu da preporuče laboratorijske analize kako bi se isključile anemija ili hipertireoza, stanja koja povećavaju protok krvi i mogu da doprinesu pojavi pulsirajućeg tinitusa.
- Ako se to dešava povremeno, najčešće nema razloga za brigu. Međutim, ako su simptomi česti ili su se pojavili iznenada, potrebno je uraditi detaljan pregled - kaže Majne i dodaje da većina ljudi s vremena na vreme čuje otkucaje srca u glavi ili ušima, naročito kada se puls ubrza tokom fizičke aktivnosti.
Izvor: Foxnews.com/Zdravlje.kurir.rs