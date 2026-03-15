Pristup koji se oslanja na jednu namirnicu ili jedan nutrijent obično nije čudesno rešenje

Slušaj vest

Magnezijum je važan mineral koji učestvuje u stotinama procesa u organizmu, od rada mišića i nervnog sistema do regulacije krvnog pritiska. Zbog toga mnogi posežu za suplementima magnezijuma, najčešće u nadi da će ublažiti grčeve u mišićima, poboljšati san ili pomoći u kontroli pritiska. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se mnogo veći efekat postiže pravilnom ishranom nego tabletama.

Analiza objavljena u septembru 2025. godine u časopisu Hypertension obuhvatila je 38 randomizovanih kontrolisanih studija i pokazala da suplementi magnezijuma mogu blago sniziti krvni pritisak, naročito kod osoba koje već imaju hipertenziju ili kod kojih je nivo ovog minerala nizak.

Istovremeno, istraživanja pokazuju da mnogi ljudi ne unose dovoljno magnezijuma kroz hranu. Preporučeni dnevni unos iznosi oko 420 miligrama za muškarce i 320 miligrama za žene.

Zašto je DASH način ishrane efikasniji

Međutim, prema rečima dr Stivena Džuraščeka, vanrednog profesora medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta Harvard, mnogo je važnije obratiti pažnju na način ishrane nego oslanjati se na suplemente.

- Namirnice bogate magnezijumom svakako treba redovno uključivati u jelovnik, ali još bolji i naučno potvrđen pristup za snižavanje krvnog pritiska predstavlja DASH način ishrane - kaže dr Džurašček.

DASH dijeta osmišljena je upravo za osobe sa hipertenzijom

Ovaj model ishrane preporučuje četiri do pet porcija voća i isto toliko povrća dnevno. Sveže namirnice prirodno sadrže malo natrijuma, koji je jedan od glavnih faktora povišenog pritiska, a bogate su magnezijumom i kalijumom - mineralima koji povoljno deluju na krvni pritisak. DASH režim uključuje i dve do tri porcije nemasnih mlečnih proizvoda dnevno, koji obezbeđuju kalcijum, još jedan mineral važan za zdravlje krvnih sudova.

U jelovniku su i integralne žitarice, mahunarke, orašasti plodovi i nemasni izvori proteina, pa organizam dobija širok spektar vitamina i minerala.

- Ideja DASH režima bila je da se stvori obrazac zdrave ishrane, a ne pristup koji se oslanja na jednu namirnicu ili jedan nutrijent kao čudesno rešenje - objašnjava dr Džurašček.

Gde ima najviše magnezijuma?

Magnezijum se prirodno nalazi u brojnim namirnicama, među kojima su bademi, spanać, pasulj, integralne žitarice, avokado, tamna čokolada i jogurt.

Šaka badema (oko 25–30 g) sadrži približno 80 mg magnezijuma

U nekim slučajevima nivo ovog minerala može biti niži, na primer kod osoba sa Kronovom bolešću, celijakijom ili loše regulisanim dijabetesom. Jednostavan test krvi može pokazati da li je nivo magnezijuma u granicama normale.

Stručnjaci zato savetuju da se suplementi ne uzimaju na svoju ruku.

- U principu je najbolje držati se preporučenih količina nutrijenata iz hrane i izbegavati preterivanje sa pojedinačnim mikronutrijentima - kaže dr Džurašček.