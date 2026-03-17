Brzina varenja, način žvakanja i sastav obroka utiču na to kako će hrana izgledati nakon prolaska kroz digestivni sistem

Ako niste gastroenterolog, verovatno ne razgovarate često o svojoj stolici. Ipak, gotovo svako je bar jednom primetio neprobavljene komadiće hrane i zapitao se šta se tu zapravo dešava? Istina je da se pojedine namirnice teže razgrađuju, a ponekad razlog leži i u načinu na koji jedete, brzini varenja ili zdravlju digestivnog sistema.

Neke namirnice se jednostavno teže vare

Naše bakterije i enzimi trebalo bi da razgrade većinu hrane, ali namirnice bogate vlaknima ponekad prolaze kroz digestivni sistem gotovo nepromenjene. Najčešći "krivci" su:

kukuruz

šargarepa

žitarice

semenke

orašasti plodovi

Ove namirnice sadrže složene ugljene hidrate i skrob koji se teže razgrađuju, navode lekari klinike Klivlend. Mnoge biljne namirnice imaju strukture koje organizam ne može u potpunosti da pretvori u energiju. Kuvanje na pari može da omekša povrće i omogući bolju apsorpciju hranljivih materija.

Zrna kukuruza imaju omotač od celuloze koji enzimi ne mogu da razgrade Foto: Profimedia

Ne žvaćete dovoljno temeljno

Varenje počinje u ustima. Ako hranu gutate prebrzo, digestivni enzimi imaju mnogo teži posao. Kada se hrana nedovoljno sažvaće, kroz digestivni sistem prolazi delimično netaknuta, što kasnije može da se primeti u stolici.

Hrana ima tvrdu spoljašnju opnu

Pojedini orašasti plodovi i semenke imaju čvrstu spoljašnju opnu koja štiti unutrašnje masnoće i hranljive materije. Kukuruz je poseban slučaj i mada nema tvrdu ljusku, svako zrno ima omotač od celuloze koji enzimi ne mogu da razgrade. Zato kukuruz često vidite u stolici, iako se hranljivi deo zrna zapravo svari.

Intenzivno obojena hrana može da promeni boju stolice

Boja stolice često odražava ono što ste jeli. Na primer:

zelena ili plava – lisnato povrće, borovnice

crvena – cvekla, brusnice, žele

Ako primetite crvenu boju, a niste jeli ništa takvo, to može da bude znak krvi. U tom slučaju obavezno se javite lekaru.

Hrana prebrzo prolazi kroz digestivni trakt

Uobičajeno je da hrana kroz digestivni sistem prolazi između 24 i 72 sata. Ako je pokretljivost creva brža, hrana možda neće imati dovoljno vremena da se potpuno razgradi.

Na brzinu varenja utiču zdravlje mišića debelog creva, sastav ishrane i individualne razlike u pokretljivosti creva.

Mogući problemi sa digestivnim sistemom

Videti komadiće hrane u stolici najčešće nije razlog za brigu. Ipak, ako se istovremeno jave:

dijareja

neobjašnjiv gubitak telesne težine

bol u stomaku