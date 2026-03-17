Zašto ponekad vidite neprobavljenu hranu u stolici? 6 uobičajenih razloga
Ako niste gastroenterolog, verovatno ne razgovarate često o svojoj stolici. Ipak, gotovo svako je bar jednom primetio neprobavljene komadiće hrane i zapitao se šta se tu zapravo dešava? Istina je da se pojedine namirnice teže razgrađuju, a ponekad razlog leži i u načinu na koji jedete, brzini varenja ili zdravlju digestivnog sistema.
Neke namirnice se jednostavno teže vare
Naše bakterije i enzimi trebalo bi da razgrade većinu hrane, ali namirnice bogate vlaknima ponekad prolaze kroz digestivni sistem gotovo nepromenjene. Najčešći "krivci" su:
- kukuruz
- šargarepa
- žitarice
- semenke
- orašasti plodovi
Ove namirnice sadrže složene ugljene hidrate i skrob koji se teže razgrađuju, navode lekari klinike Klivlend. Mnoge biljne namirnice imaju strukture koje organizam ne može u potpunosti da pretvori u energiju. Kuvanje na pari može da omekša povrće i omogući bolju apsorpciju hranljivih materija.
Ne žvaćete dovoljno temeljno
Varenje počinje u ustima. Ako hranu gutate prebrzo, digestivni enzimi imaju mnogo teži posao. Kada se hrana nedovoljno sažvaće, kroz digestivni sistem prolazi delimično netaknuta, što kasnije može da se primeti u stolici.
Hrana ima tvrdu spoljašnju opnu
Pojedini orašasti plodovi i semenke imaju čvrstu spoljašnju opnu koja štiti unutrašnje masnoće i hranljive materije. Kukuruz je poseban slučaj i mada nema tvrdu ljusku, svako zrno ima omotač od celuloze koji enzimi ne mogu da razgrade. Zato kukuruz često vidite u stolici, iako se hranljivi deo zrna zapravo svari.
Intenzivno obojena hrana može da promeni boju stolice
Boja stolice često odražava ono što ste jeli. Na primer:
- zelena ili plava – lisnato povrće, borovnice
- crvena – cvekla, brusnice, žele
Ako primetite crvenu boju, a niste jeli ništa takvo, to može da bude znak krvi. U tom slučaju obavezno se javite lekaru.
Hrana prebrzo prolazi kroz digestivni trakt
Uobičajeno je da hrana kroz digestivni sistem prolazi između 24 i 72 sata. Ako je pokretljivost creva brža, hrana možda neće imati dovoljno vremena da se potpuno razgradi.
Na brzinu varenja utiču zdravlje mišića debelog creva, sastav ishrane i individualne razlike u pokretljivosti creva.
Mogući problemi sa digestivnim sistemom
Videti komadiće hrane u stolici najčešće nije razlog za brigu. Ipak, ako se istovremeno jave:
- dijareja
- neobjašnjiv gubitak telesne težine
- bol u stomaku
Sve to navedeno može da ukazuje na stanja kao što su celijakija, Kronova bolest ili problemi sa pankreasom. U takvim situacijama važno je da potražite lekarsku pomoć.
Izvor: My.clevelandclinic.org/Zdravlje.kurir.rs