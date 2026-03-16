KORISNO JE DA ZNATE

KORISNO JE DA ZNATE

Bledo lice može biti znak nedostatka vitamina B12, koji je važan za proizvodnju crvenih krvnih zrnaca i energiju organizma

Neobično bled izgled može biti više od samo kozmetičkog problema. Jedan zdravstveni stručnjak kaže da je to možda vaš organizam koji signalizira da mu nedostaje esencijalni hranljivi sastojak.

Dr Erik Berg, koji ima 2,3 miliona pratilaca i više od 30 miliona lajkova na TikToku, nedavno je istakao problem u viralnom videu. U snimku je gledaocima jednostavno rekao: „Bleda koža, nedostatak vitamina B12.“

Nedostatak vitamina B12 može dovesti do anemije

Vitamin B12, takođe poznat kao kobalamin, je ključni hranljivi sastojak koji pomaže telu da proizvodi crvena krvna zrnca i održava zdrav nervni sistem. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), B12 takođe igra ključnu ulogu u stvaranju DNK i održavanju pravilnog funkcionisanja nervnih ćelija.

Nizak nivo vitamina može dovesti do stanja poznatog kao anemija usled nedostatka vitamina B12. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) kaže da ovo stanje smanjuje broj zdravih crvenih krvnih zrnaca, što može učiniti kožu bledom ili blago žutom.

Crvena krvna zrnca su odgovorna za prenos kiseonika po telu. Prema Nacionalnim institutima za zdravlje, kada su nivoi B12 preniski, telo se bori da proizvede dovoljno zdravih ćelija, što može dovesti do umora i ispranog izgleda.

U kojim namirnicama se nalazi vitamin B12? Vitamin B12 se prirodno nalazi u nizu životinjskih proizvoda. Britansko dijetetsko udruženje objašnjava da dobri izvori uključuju meso, ribu, jaja i mlečne proizvode.

Neke žitarice za doručak i mleko na bazi biljaka takođe su obogaćene ovim hranljivim materijama. Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi (NHS), ovo je posebno važno za vegane i vegetarijance, koji mogu imati poteškoća da unesu dovoljno vitamina B12 samo putem ishrane.

Simptomi nedostatka vitamina B12

B12 igra vitalnu ulogu u održavanju zdravlja nervnog sistema. Istraživanje koje je navela Klivlendska klinika kaže da nedostatak može dovesti do simptoma kao što su trnci u rukama i stopalima, problemi sa pamćenjem i problemi sa ravnotežom.

Drugi uobičajeni znaci upozorenja uključuju ekstremni umor, kratak dah i glavobolje. Nacionalna zdravstvena služba (NHS) izveštava da ljudi sa anemijom usled nedostatka vitamina B12 takođe mogu imati afte ili promene vida.

Bleda koža sama po sebi može imati nekoliko mogućih uzroka. Prema Mejo klinici, anemija, nizak krvni pritisak, infekcije i smanjen protok krvi mogu učiniti da koža izgleda bleđe nego obično.

Međutim, stalno bledilo u kombinaciji sa umorom ili slabošću može ukazivati na skriveni nedostatak. Stručnjaci kažu da svako ko je zabrinut zbog simptoma treba da razgovara sa lekarom opšte prakse, jer jednostavan test krvi može da proveri nivo vitamina B12 i usmeri lečenje.