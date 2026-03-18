Ako vam je dijagnostikovana hipertenzija, možda tražite načine da snizite krvni pritisak bez lekova.

Promene načina života — poput bolje ishrane, više kretanja i upravljanja stresom — mogu značajno pomoći, posebno ako je pritisak između 130/80 i 160/99.

Važno upozorenje:

Krvni pritisak iznad 180/120 je hitno stanje. Ako dobijete dva takva merenja u razmaku od 5 minuta, odmah potražite medicinsku pomoć.

Smanjite unos soli

Unos natrijuma ograničite na najviše 2.300 mg dnevno (ili 1.500 mg ako imate visok pritisak). Izbegavajte prerađenu hranu i birajte proizvode sa manje soli.

Unosite dovoljno kalijuma

Kalijumpomaže telu da izbaci višak natrijuma. Ciljajte oko 4.700 mg dnevno (banane, krompir, avokado, jogurt, lisnato povrće).

Ako pokušavate da prirodno snizite krvni pritisak, težite da unosite najmanje 4.700 miligrama kalijuma dnevno, preporučuje AHA. Banane su jedan dobar izvor, ali kalijum možete pronaći i u slatkom krompiru, kajsijama, avokadu, jogurtu, grejpfrutu i ​​lisnatom zelenom povrću.

Krećite se svakodnevno

Brzo hodanje 30 minuta većinu dana može značajno sniziti pritisak.

Zdrav cilj je hodanje najmanje 30 minuta većinu dana u nedelji, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti. Prema studiji iz februara 2019. objavljenoj u časopisu „Hipertenzija“, ta količina bi mogla da proizvede slične efekte kao lekovi za snižavanje krvnog pritiska, iako je važno napomenuti da je potrebno sprovesti dodatna istraživanja u ovoj oblasti.

Smanjite telesnu težinu

Čak i gubitak 2–5 kg može imati veliki pozitivan efekat.

- Postoji jasna veza između gojaznosti i hipertenzije“, rekao je dr Emanuel Mustakakis , direktor jedinice za koronarnu negu u bolnici New York-Presbyterian Queens i docent kliničke medicine na Weill Cornell Medicine.

Dobre vesti? Ne morate nužno da izgubite gomilu kilograma da biste videli razliku. Gubljenje samo 2 do 5 kilograma može vas mnogo približiti zdravijem stanju, prema Američkoj zdravstvenoj asocijaciji (AHA).

Stiskajte lopticu

Svakodnevno stiskanje loptice ili sprave može blago sniziti pritisak.

Smanjite stres

Meditacija, joga, disanje i opuštanje mogu pomoći u regulaciji krvnog pritiska.

- Stres povećava nivoe hormona adrenalina i kortizola, koji narušavaju glatku sluznicu krvnih sudova, objašnjava dr Sandživ Patel, interventni kardiolog u Institutu za srce i krvne sudove MemorijalKear u Medicinskom centru Orindž Koust.

Jedan pregled radova klinike Majo iz marta 2019. godine , koji je obuhvatio 49 studija, pokazao je da vežbanje joge tri puta nedeljno, zajedno sa vežbama disanja i opuštanja, može sniziti krvni pritisak za oko 11 poena.

Provodite vreme u prirodi

Boravak u zelenilu smanjuje stres i pozitivno utiče na srce.

Pravite pauze od sedenja

Ustajte i krećite se na svakih 30 minuta.

Napomena:

Ove metode ne zamenjuju terapiju. Ako uzimate lekove, konsultujte se sa lekarom pre bilo kakvih promena.

Spavajte dovoljno

Sedam-osam sati sna pomaže regulaciji hormona i krvnog pritiska.

Ljudi koji spavaju pet sati ili manje po noći imaju veću verovatnoću da imaju visok krvni pritisak u poređenju sa onima koji dremaju preporučenih sedam do osam sati, prema pregledu u časopisu Journal of Clinical Sleep Medicine. Zašto? Premalo sna izgleda povećava proizvodnju hormona stresa poput kortizola, koji vremenom može povećati krvni pritisak, prema Mejo klinici.

Ograničite alkohol

Do 1 piće dnevno za žene i 2 za muškarce — više od toga može pogoršati stanje.

Prestanite da pušite

Prestanak pušenja smanjuje rizik od srčanih bolesti i pomaže regulaciji pritiska.

Pazite na kofein

Kod nekih ljudi kofein podiže pritisak — proverite kako utiče na vas tako što ćete izmeriti krvni pritisak pre nego što popijete kofein, a zatim ponovo u roku od pola sata nakon pijenja kafe ili drugog kofeinskog napitka.

Alarmantni podaci Danas u Srbiji, svaka druga osoba ima povišen krvni pritisak, a samo 33,9% ima postavljenu dijagnozu i uzima propisanu terapiju. Od povišenog krvnog pritiska, po poslednjim zvaničnim podacima, u Srbiji boluje 46,8% stanovnika, čime se potvrđuje podatak da 1,1 milion građana pije lekove za pritisak.

Redovno merite pritisak

Praćenje kod kuće i kod lekara pomaže u kontroli.

Korišćenje kućnog aparata za merenje pritiska može vam pomoći da utvrdite da li prirodni lekovi za visok krvni pritisak koje ste isprobali zaista deluju.

Razmotrite suplemente

Uz konsultaciju sa lekarom, mogu pomoći:

* riblje ulje (omega-3)

Stručnjaci navode da je beli luk blagotvoran za krvne sudove i odlična zamena za so, koja se savetuje u umerenim količinama osobama koje boluju od hipertenzije. Može biti dobro pomoćno sredstvo, ali ne i svemoguće oružje u borbi sa visokim pritiskom.

Potražite podršku